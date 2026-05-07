Sharon Stone, apariție rară în bikini, la 68 de ani: „Vara e aproape”. Ce dietă are actrița

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sharon Stone demonstrează că frumusețea nu are vârstă. Actrița în vârstă de 68 de ani a pozat lângă piscină, în bikini, și a publicat imaginea în mediul online, primind mii de aprecieri pentru silueta, dar și pentru atitudinea sa relaxată.

Sharon Stone, apariție rară în bikini, la 68 de ani. Cum se menține

La 68 de ani, Sharon Stone continuă să inspire milioane de femei prin încrederea în sine și energia pe care le emană. Recent, actrița din „Instinct primar” a stârnit admirația fanilor cu o fotografie în costum de baie, publicată pe rețelele sociale, însoțită de mesajul: „Vara e aproape”. Imaginea surprinsă lângă piscină o arată radiantă, îmbrăcată într-un bikini cu imprimeuri vibrante, cu părul prins lejer și un zâmbet luminos ce a cucerit internetul.

Postarea a devenit rapid virală, atrăgând mii de aprecieri și comentarii admirative. Fanii au lăudat naturalețea și simplitatea actriței, care a ales să accesorizeze doar cu un colier portocaliu și o crenguță ținută jucăuș lângă față. „Arăți și ești un star de cinema”, a exclamat un admirator, în timp ce un altul a felicitat-o pentru autenticitatea sa, remarcând că Sharon refuză să se conformeze unor standarde impuse de societate.

Cum se menține

Vorbind în trecut despre silueta ei, Sharon a mărturisit: „Nu prea vreau să fiu grasă, așa că mă opresc înainte de a fi. Nu sunt vegetariană, dar mi se întâmplă să parcurg perioade în care să renunț la proteine sau perioade în care să mănânc doar proteine. Nu beau cofeină decât în scop medicinal. Nu mănânc ceapă, usturoi sau unele fructe pe care le consider tot medicamente. Nu mănânc lactate în cantități mari, deși cu timpul am început să cred că organismul meu are nevoie și de grăsimi.

Am genul de siluetă care nu a avut nevoie de mult efort. Sunt norocoasă. Sunt iubitoare de ceai. Nu-mi plac bețiile, de aceea nu beau foarte mult. Beau vin la cină, asta îmi place. Ciocolata neagră este slăbiciunea mea. Port tablete întotdeauna în poșeta mea”.

Citește și: Dragostea nu are vârstă pentru Lorenzo Lamas și Heather Locklear. Formează cel mai nou cuplu de la Hollywood, la aproape 70 de ani

Actrița fost la un pas de moarte

În urmă cu 25 ani, în 2001, Sharon Stone a fost la un pas de a-și pierde viața. Atunci, actrița a petrecut nouă zile în comă. La momentul respectiv, lui Sharon i s-au dat 5% șanse de supraviețuire. „Au descoperit că artera vertebrală se rupsese, că aveam hemoragie la spate, la față și cap, la coloană. Creierul era împins, iar artera afectată stătea să se rupă complet”, a declarat actrița.

Medicii au fixat artera cu fire de platină, însă această operație a avut și efecte adverse. Sharon a fost nevoită să învețe din nou să meargă, să asculte, să scrie, să vorbească. O lungă perioadă de timp după externare a trăit cu teama că va muri. „Când m-am întors acasă după operație, abia puteam merge. Șoldul îmi era instabil. Nu vedeam cu ochiul stâng și nici nu auzeam cu urechea stângă. Nu mi-am putut scrie numele timp de trei ani. A trebuit să învăț să vorbesc din nou. De atunci, pentru mine totul este mai intens. Am luat-o de la capăt. Orice moarte e o renaștere”, explica Sharon Stone în trecut, potrivit The Hollywood Reporter.

Pierderea custodiei fiului, alt moment greu

Stone a povestit și că a pierdut custodia fiului său în urma unei decizii judecătorești pe care o consideră nedreaptă. „Știi, mi-am pierdut custodia copilului. Copilul meu a fost pus în fața instanței de judecată și întrebat dacă mama lui a făcut filme sexuale. Adică, lucruri bizar de nepotrivite”, a declarat ea.

Actrița a descris acea perioadă din viața sa drept una extrem de dureroasă, în care s-a simțit judecată și tratată cu lipsă de respect. „Oamenii m-au tratat în moduri foarte crude și nepoliticoase, ca și cum aș fi fost un fel de persoană vulgară și obraznică“, a adăugat ea.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News