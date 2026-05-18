Chyler Leigh a confirmat oficial despărțirea de soțul ei, Nathan West, punând capăt unei căsnicii de lungă durată care părea una dintre cele mai solide din lumea showbiz-ului american. Actrița din „Anatomia lui Grey”, în vârstă de 44 de ani, a ales să împărtășească această veste dureroasă în cadrul episodului de marți, 12 mai, al podcastului „Books That Changed My Life”.

În timpul conversației purtate cu gazda emisiunii, Chris Collins, vedeta a dezvăluit cu multă sinceritate că relația cu partenerul ei ajunsese într-un punct în care pur și simplu venise momentul să o lase să meargă.

O decizie dureroasă, luată de dragul copiilor

Separarea vine după mai bine de două decenii în care cei doi au format un cuplu și au clădit o familie. Chyler Leigh a explicat că decizia a fost una inevitabilă, deși numărul anilor petrecuți împreună este impresionant.

„Chiar și după o perioadă atât de lungă în care am fost împreună — s-ar fi împlinit 26 de ani anul acesta, nu-i așa? Despărțirea este amiabilă, creștem copiii împreună și facem tot ce ne stă în putință. Dar pur și simplu am ajuns într-un punct în care ne-am dat seama: ‘OK, ceea ce îți dorești tu și ceea ce îmi doresc eu nu se mai aliniază cu adevărat’. Și prefer să rămânem în relații bune decât să acumulăm resentimente și furie… și toate celelalte lucruri”, a mărturisit actrița.

Ea a subliniat că tensiunile nespuse începuseră să afecteze atmosfera din casa lor, acesta fiind semnalul de alarmă care a declanșat ruptura definitivă.

„Nu merită. Iar când acest lucru devine extrem de evident, iar copiii și întreaga familie încep să simtă asta, pur și simplu se schimbă atmosfera și dinamica tuturor lucrurilor”, a adăugat Chyler Leigh.

Povestea de dragoste a început ca o certitudine, la o simplă audiție

Despărțirea este cu atât mai surprinzătoare cu cât actrița și Nathan West, în vârstă de 47 de ani, aveau o istorie profundă în spate. Cei doi s-au cunoscut în anul 1999, când au participat la o audiție pentru un episod pilot al rețelei WB. S-au căsătorit trei ani mai târziu, în 2002, și au împreună trei copii.

Cu doar doi ani în urmă, în martie 2024, în cadrul emisiunii „Live with Kelly and Mark”, actrița își amintea cu nostalgie și umor de momentul în care s-au văzut prima dată, mărturisind că a simțit din prima secundă că el este alesul.

„Am apărut de după colț, iar el stătea pur și simplu relaxat pe jos. Mi-am zis: Acesta este bărbatul cu care mă voi căsători!”, povestea ea cu acea ocazie.

Succesul profesional continuă pe micile ecrane, de la Lexie Grey la „The Way Home”

Chyler Leigh rămâne extrem de iubită de public datorită rolurilor sale memorabile din televiziune. Ea a interpretat-o pe dr. Lexie Grey, sora vitregă a personajului Meredith Grey, în serialul fenomen „Anatomia lui Grey” din 2007 până în 2012, când personajul ei a murit tragic în sezonul 8.

Ea a revenit pentru o scurtă apariție în sezonul 17, declarând atunci pentru Entertainment Tonight că a fost „cu adevărat special să poată face parte din acel proiect și, mai ales, să spună o poveste atât de puternică”.

În prezent, actrița se bucură de un succes uriaș în drama „The Way Home” de pe postul Hallmark Channel, unde joacă alături de Evan Williams, Sadie Laflamme-Snow și Andie MacDowell. Producția se pregătește să își încheie cel de-al patrulea sezon, lansat în luna aprilie a acestui an.

Calitatea proiectului în care este implicată Chyler Leigh în această perioadă delicată din viața ei privată a fost lăudată public și de conducerea televiziunii.

„Fanii serialului The Way Home au urmărit și revăzut cu entuziasm fiecare episod încă de la primul salt în iaz din sezonul 1, încercând să pună cap la cap piesele acestui puzzle strălucit pe care Heather Conkie, Alexandra Clarke și Marly Reed l-au creat cu atâta măiestrie. Suntem recunoscători echipei noastre talentate de actori, condusă de Andie, Chyler, Evan și Sadie, precum și minunaților noștri scenariști și întregii echipe de producție care au muncit atât de mult pentru acest serial”, a declarat Samantha DiPippo, vicepreședinte senior de programe la Hallmark Media, pentru revista People.

Foto – Instagram / Profimedia

