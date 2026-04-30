O după-amiază relaxată sub soarele Californiei

Legendara actriță Shirley MacLaine, una dintre ultimele figuri emblematice ale epocii de aur de la Hollywood, a fost surprinsă recent bucurându-se de o ieșire însorită în Malibu. La vârsta de 92 de ani, împliniți pe 24 aprilie 2026, actrița din „Terms of Endearment” a avut o apariție publică discretă, cu doar câteva zile înainte de aniversarea zieli sale de naștere, demonstrând că, deși anii au trecut, spiritul său rămâne la fel de ancorat în realitatea cotidiană și profesională.

În timpul ieșirii sale, câștigătoarea premiului Oscar a fost văzută părăsind un restaurant local, beneficiind de sprijinul unui asistent pentru a se deplasa în siguranță. Shirley MacLaine a ales o ținută care prioritizează confortul, purtând un cardigan maro peste un tricou în aceeași nuanță și pantaloni de trening gri.

Deși în ultimii ani a ales să stea departe de lumina reflectoarelor, împărțindu-și timpul între reședința din Malibu și ferma sa din New Mexico, actrița nu și-a pierdut dorința de a se bucura de micile plăceri ale vieții, fiind văzută ocaziv și în locații exclusiviste precum Nobu.

Disciplina dansului ca fundament al sănătății

Sora mai mare a lui Warren Beatty a vorbit adesea despre factorii care au ajutat-o să atingă această vârstă venerabilă într-o formă care îi permite să fie în continuare activă. Shirley atribuie reziliența sa fizică și mentală deceniilor de antrenament riguros, început încă din primii ani de viață.

„Am început cursurile de dans la vârsta de trei ani și m-am oprit pe la 67. M-au învățat disciplina, dragostea pentru muzică, lucrul cu oamenii și cum să gestionez durerea”, a declarat vedeta pentru publicația People. Această educație timpurie pare să fie sursa energiei care o determină să nu încetinească ritmul, MacLaine exprimându-și frecvent recunoștința pentru starea sa de sănătate și pentru prieteniile durabile care îi luminează existența.

Șapte decenii de excelență cinematografică

Cariera lui Shirley MacLaine este o cronică a succesului hollywoodian, debutând spectaculos în 1955 sub îndrumarea lui Alfred Hitchcock în „The Trouble With Harry”. Deși fusese deja remarcată pe Broadway în producții precum „Oklahoma!”, trecerea la cinema a fost o provocare pe care a acceptat-o cu inocență.

„Eram o mică zână ieșită din cor care nu știa ce face”, își amintea ea în 2017 pentru W Magazine. Cu toate acestea, instinctele sale s-au dovedit a fi impecabile, conducând-o spre roluri memorabile în „The Apartment” sau „The Children’s Hour”. Recunoașterea supremă a venit în anii ’80, când interpretarea din „Terms of Endearment” i-a adus premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță, într-un film care a dominat gala din 1983.

Refuzul retragerii și nostalgia după vechiul Hollywood

Chiar și la nouă decenii de viață, Shirley MacLaine își menține o cadență profesională impresionantă, reușind să apară în cel puțin un proiect pe an. Recent, publicul a putut-o urmări în serialul „Only Murders In The Building” sau în pelicula „American Dreamers”. Etica sa de muncă este atât de puternică încât, la împlinirea vârstei de 90 de ani, artista a ales să nu organizeze o petrecere fastuoasă, ci să se afle la lucru.

„Voi fi pe un platou de filmare în Atlantic City, lucrând la un nou proiect”, a dezvăluit ea pentru Extra. Cu toate acestea, veterana ecranului privește cu o ușoară melancolie spre transformările industriei actuale, punctând impactul platformelor de streaming asupra magiei cinematografice de altădată.

„Glamour-ul a dispărut puțin, mă tem. Cred că este cu totul diferit acum”, a concluzionat actrița, subliniind contrastul dintre strălucirea clasică a Hollywood-ului în care s-a format și realitatea digitală a zilelor noastre.

Foto – Profimedia

