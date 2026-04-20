De nerecunoscut la 47 de ani! Actrița care a declanșat unul dintre cele mai mediatizate scandaluri din lume, surprinsă într-o ipostază îngrijorătoare

Raluca Vițu
Stormy Daniels, figura centrală a scandalului care i-a adus lui Donald Trump o condamnare istorică, a apărut recent în public într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte.

La jumătatea lunii aprilie, actrița de filme pentru adulți a fost fotografiată în fața unui teatru din Georgia, arătând vizibil marcată de trecerea timpului și de stresul ultimilor ani. Imaginile exclusive vin într-un moment simbolic: la doar câteva zile după ce fostul ei avocat, Michael Avenatti, cel care i-a furat sute de mii de dolari, a părăsit celula închisorii federale.

Departe de imaginea strălucitoare de altădată: Stormy, într-o ipostază neîngrijită

Ajunsă la vârsta de 47 de ani, Stephanie Gregory Clifford, cunoscută sub numele de scenă Stormy Daniels, a oferit o imagine dezolantă în fața Teatrului Avon din suburbiile Atlantei. Departe de rochiile sclipitoare și decoltate care au făcut-o celebră în epoca ei de glorie, vedeta a fost surprinsă într-o ținută șifonată, compusă din pantaloni cargo accesorizați cu o carabină.

Cu un machiaj strident la ochi și pufăind agitată dintr-o țigară, Stormy părea departe de a fi pregătită pentru atenția camerelor de filmat. Artista, care a lăsat la vedere un braț complet acoperit de tatuaje, se afla la locație pentru a susține un spectacol de comedie și povești, însă aspectul ei neîngrijit a fost cel care a furat toate privirile. Aceasta este prima apariție publică a vedetei de când a aflat că omul care i-a reprezentat interesele, dar a și trădat-o, a făcut primul pas spre libertate.

Umbra trecutului: Donald Trump și plata pentru tăcere care a schimbat istoria

Prezența lui Stormy Daniels în spațiul public readuce în prim-plan scandalul uriaș care a dus la condamnarea lui Donald Trump în 2024 pe 34 de capete de acuzare pentru falsificarea înregistrărilor de afaceri. Totul a pornit de la plata de 130.000 de dolari aranjată în 2016 de avocatul de atunci al lui Trump, Michael Cohen, pentru a-i asigura tăcerea lui Daniels cu privire la o presupusă aventură sexuală din 2006.

Deși Donald Trump a negat constant orice legătură amoroasă cu vedeta, susținând că nu a dormit niciodată cu ea în perioada în care Melania Trump era însărcinată cu Barron, procesul a scos la iveală detalii picante care i-au afectat iremediabil imaginea publică. Acum, în timp ce Trump își continuă bătăliile politice, Stormy Daniels pare să poarte pe umeri povara întregului circ mediatic.

EXCLUSIVE: Stormy Daniels is seen for the first time since her former attorney Michael Avenatti was moved to a halfway house

De la luxul din tribunale la mop și găleată: Prăbușirea lui Michael Avenatti

În contrast cu apariția lui Stormy, noile detalii despre Michael Avenatti sunt la fel de frapante. Fostul avocat, odinioară o prezență constantă și elegantă la televiziunile de știri, a fost transferat pe 8 aprilie într-un centru de reeducare din Los Angeles. Fotografii recente îl înfățișează pe acesta într-o ipostază umilitoare: purtând șlapi albi și trening, în timp ce mânuiește un mop și o găleată

Avenatti ispășește o pedeapsă redusă de 11 ani și 3 luni după ce a fost găsit vinovat de furtul a milioane de dolari de la clienții săi. Printre victimele sale s-a numărat chiar Stormy Daniels, de la care avocatul a sustras 300.000 de dolari din avansul pentru o carte. Deși eliberarea sa definitivă este programată abia pentru septembrie 2028, mutarea sa în acest centru de reeducare marchează sfârșitul unei ere de putere și influență, lăsând-o pe fosta sa clientă într-o stare de vizibilă degradare emoțională și fizică.

