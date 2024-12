O fostă Miss cu origini românești îl acuză pe Donald Trump de agresiune. „A încercat să-mi ridice rochia. Îmi prindea și atingea corpul oriunde putea!”

Beatrice Keul (53 de ani), fostă Miss Elveția și model de succes cu origini românești, a povestit într-un interviu recent un episod traumatizant ce a avut loc în urmă cu mai bine de 30 de ani, în care a fost implicat Donald Trump (78 de ani).

Beatrice Keul, agresată de Donald Trump

Beatrice Keul s-a născut în România, în Cluj-Napoca, și a părăsit țara împreună cu familia ei în 1980. Beatrice este actualmente stablită la Berna, are un băiat și este divorțată. Fosta Miss Elveția poate comunica foarte puțin în limba română, dar înțelege „aproape tot” și a oferit recent un interviu în care a vorbit, printre altele, și despre un moment traumatizant din tinerețea ei, acuzându-l pe Donald Trump de agresiune. Totul s-ă petrecut în 1993, când actualul președinte ales al SUA a invitat-o în suita de la Hotelul Plaza din New York pentru o „discuție privată”, dar apoi s-a năpustit asupra ei încercând să îi ridice rochia.

„Am încercat să fac tot ce am putut să scap de el. M-a sărutat pe buze și pe gât. A încercat să-mi ridice rochia. Îmi prindea și atingea corpul oriunde putea. Sunt foarte înaltă, am 1,85 metri. Înălțimea și forța mea m-au salvat” – a declarat ea pentru Daily Mail.

Beatrice are de gând să publice un volum cu memorii, în care va descrie experiențele ei în timp ce activa ca fotomodel.

„În 1993, când m-am întors din New York, am fost mai mult decât dezamăgită și m-am simțit rănită. Am avut mai multe documente, poze și negative făcute cu aparatul meu Kodak și le-am pus pe toate într-o cutie. Am vrut să șterg totul din minte. Când m-am mutat, această cutie a Pandorei era încă acolo. Până la acel moment nu găsisem forța s-o deschid. Într-o zi, m-am simțit suficient de puternică. Așa că am decis să-mi scriu memoriile pentru a-mi procesa durerea” – a declarat Beatrice Keul, pentru Libertatea.



În 1992, Beatrice a ocupat locul al treilea la concursul Miss Elveția, iar apoi a participat la Miss Europa, de la Istanbul. Unu an mai târziu, ea a primit o invitație de la organizatorii concursului „Donald J Trump American Dream Pageant”, inclusiv o excursie, cu toate cheltuielile plătite, la New York și la Atlantic City.

„Am primit invitația după ce am participat la concursul Miss Elveția, unde am fost pe locul al doilea. Și am fost reprezentantul oficial elvețian la „Donald J Trump American Dream Pageant”. Astăzi sunt 100% sigură am fost aleasă pentru că îi aminteam lui Donald de Ivana când era tânără.

Am avut încredere în el! Am fost naivă. Fiind o persoană de profil înalt, eram sigur că este un gentleman. A fost și impresia pe care mi-a dat-o când am vorbit prima oară când ne-am întâlnit personal. Nu mi-am putut imagina în cel mai rău coșmar al meu că suferea de sindromul bipolar.

N-am avut de ales (n.r. – trebuia să continue să discute cu el), încă mă săruta și mă ținea în brațe. După ce comportamentul său de prădător a încetinit, s-a schimbat din Dr. Jeckyll în Mister Hyde și a devenit foarte drăguț. Tot îmi zicea: Promite-mi să nu spui nimic nimănui. Ne vom reîntâlni din nou. Să-mi spui ce planuri ai. Voi avea grijă de tine, dacă vrei să studiezi la Universitatea din NY” – a mai povestit Beatrice pentru Libertatea.

Fostul model a explicat apoi că nu l-a acuzat oficial pe Trump pentru că nu este cetățean american și i s-ar fi pus bețe în roate dacă ar fi încercat să-și facă dreptate.

Beatrice Keul s-a născut în România

Despre legăturile sale cu România, Beatrice a păovestit că s-a născut în Transilvania și a părăsit țara cu mama ei, pe când era o copilăde 9 ani.

„M-am născut în Siebenbürgen (n.r. – Transilvania), la Cluj-Napoca. Mama mea, Esther, are origini maghiare din Transilvania. Am plecat legal în 1980, când aveam 9 ani. (…) Sarmale și… Ceaușescu. În copilăria mea auzeam regulat numele dictatorului. (…) Am pierdut de mult timp orice legătură. Am fost, cum se spune, „dezrădăcinată”. Poate dacă citește cineva acest interviu, o să am un semn…” – a mai precizat fostul model.

