Cum arăta Melania Trump acum 25 de ani. O recunoști? Prima Doamnă a Americii spune că nu are intervenții estetice: „Nu am făcut nicio modificare”

De-a lungul anilor au existat multe speculații cu privire la Melania Trump și operațiile estetice la care ar fi apelat. Actuala Primă Doamnă a Americii și soția președintului american Donald Trump (78 de ani) are 54 de ani, dar nu își arată vârsta și a negat mereu că mers la medicul estetician pentru a schimba ceva în legătură cu înfățișarea sa.

Cum arăta Melania Trump în urmă cu 25 de ani

Fostul fotomodel de origine slovenă și-a lansat memoriile intitulate „Melania” pe 8 octombrie, unde a vorbit despre susținerea ei pentru dreptul de a avorta și a negat că a suferit vreodată o intervenție chirurgicală plastică.

Cu toate acestea, dr. Gary Linkov, chirurg plastician de top din SUA cu sediul în New York, estimează că Melania a cheltuit uriașul 203.000 de dolari pentru operații plastice și spune că și-a făcut inclusiv un lifting facial de 50.000 de dolari.

Într-un videoclip de pe YouTube care a strâns 350.000 de vizualizări, dr. Linkov sugerează că este posibil să fi avut o activitate cosmetică extinsă, inclusiv o operație la nas, Botox, implanturi în obraji și chiar un lifting facial.

Explorând transformarea ei de-a lungul deceniilor, Dr. Linkov a arătat tuturor, mai întâi, o imagine a Melaniei din 1987, când avea doar 17 ani.

El îi scoate în evidență sprâncenele pline, ochii în formă de migdale, nasul cu o rotunjime în vârf și buza inferioară și superioară echilibrate. Pomeții ei puternici sunt, de asemenea, indicați ca o caracteristică naturală a feței ei.

Dar, în timp ce dr. Linkov compară imaginea respectivă cu una a Melaniei la 28 de ani, el subliniază că „vârful nasului ei arată mai puțin ascuțit”, sugerând că ea și-ar fi făcut o operație la nas până în 1998.

Apoi, o imagine cu ea la 29 de ani pare să arate că are buzele mult mai pline. Dr. Linkov sugerează că, deoarece materialul de umplutură nu a fost aprobat de FDA până în 2003, este posibil ca Prima Doamnă să fi folosit atunci colagen sau silicon cu micropicături.

Melania Trump neagă că are intervenții estetice: „Nu am făcut nimic. Trăiesc o viață sănătoasă”

Ajungem rapid în 2004, când Melania are 34 de ani, iar obrajii ei par mai plini în fotografii.

Dr. Linkov subliniază că ochii Melaniei par mai mici la vârsta de 37 de ani, ceea ce a explicat el s-ar putea datora unei ridicări a sprâncenelor, pentru a crea un aspect de ochi de pisică.

El adaugă că Melania Trump și-ar fi injectat Botox în frunte și în părțile laterale ale ochilor ei în acea perioadă. Examinând o imagine a ei la vârsta 38 de ani, în care ochii ei par și mai mici, Dr. Linkov sugerează că Botoxul din fruntea ei ar fi putut face ca sprâncenele ei să influențeze forma ochilor.

„Mușchiul frontal este singurul mușchi care ne ridică, de fapt, sprâncenele. Deci, atunci când injectați puternic neurotoxină în acel mușchi, ceea ce se întâmplă este că acesta devine paralizat. Când se întâmplă acest lucru, sprâncenele încep să se îngreuneze și, pe măsură ce se întâmplă asta, ochii ar putea începe să pară mai mici” – a explicat medicul, potrivit Daily Mail.

O altă schimbare a feței Melaniei a fost observată în 2012, la vârsta de 42 de ani, când unele semne timpurii de „gușă” devin vizibile.

Melania pare să aibă mai multe riduri pe frunte și ochi mai mari doi ani mai târziu, în 2014, ceea ce ar putea fi rezultatul unor intervenții cu mai puțin Botox, sugerează Dr. Linkov.

Semne mai generale ale îmbătrânirii, cum ar fi pierderea elasticității pielii gâtului și a colțurillor buzelor sunt văzute în fotografiile cu ea la 49 de ani.

Dar mai târziu, la vârsta de 52 de ani, pielea gâtului și linia maxilarului ei arată mai netede – ceva ce ar fi putut fi reparat cu un lifting facial spune Dr. Linkov.

Cu toate acestea, pentru că multe imagini cu Melania o au cu părul acoperindu-i urechile și părțile laterale ale feței, este greu să cauți semne de tăietură sau modificări ale urechilor pentru a confirma dacă a avut un lifting facial. Dar alte proceduri, cum ar fi radiofrecvența de strângere a pielii, ar fi putut, de asemenea, rezolva problema căderii pielii, recunoaște doctorul Linkov.

Melania a negat în mod constant că a avut intervenții chirurgicale plastice, spunând în 2016 că este „împotriva Botox” și „împotriva fillerelor”.

Ea a spus: „Nu am făcut nicio modificare. Mulți oameni spun că folosesc toate procedurile pentru fața mea. Nu am făcut nimic. Trăiesc o viață sănătoasă, am grijă de pielea mea și de corpul meu. Sunt tot eu. Voi îmbătrâni cu grație, așa cum face mama mea.”

Chirurgul plastician al vedetelor, dr. Gary Motykie, a mai declarat anterior pentru Daily Mail.com că a avut o operație la nas și a cheltuit aproximativ 45.000 – 50.000 de dolari pentru aspectul ei.

„Am observat o schimbare la nasul ei. De obicei, nasurile nu se micșorează pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, devin mai mari – dar al ei este cu siguranță mai mic și mai definit, așa că sunt foarte suspicios pentru cel puțin o rinoplastie”, a spus el.

„Cred că ea poate face și lucrările de întreținere – umpluturi, în special la mijlocul feței, obraji, poate o atingere a buzelor și întreținerea standard cu Botox”, a adăugat el.

