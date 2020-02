Melania Trump are un amant. Ce spune Donald Trump

Se pare că mariajul celor doi nu este unul din dragoste, ci din conveniență, scrie Political Flare. În anul 2016, când Trump a fost ales președinte al Americii, Melania nu s-a miutat imediat la Casa Albă, pentru a fi cu soțul ei. La acel moment, ea a declarat că rămâne la New York până ce fiul ei Barron va încheia anul școlar.

Pe de altă parte, autoarea Monica Byrne spune că nu acesta a fost motivul pentru care Melania nu a mers la Casa Albă. Adevăratul motiv ar fi fost iubitul ei, care este șeful securității filialei Tiffany din Trump Tower.

Noel Casler, fost angajat al emisiunii „The Apprentice”, susține de asemenea că amantul soției lui Trump este Hank Siemers.

„Melania nu a locuit cu el (N.r. Donald Trump) în Trump Tower, ea locuia cu iubitul ei. A trebuit să aranjăm transportul la finalele „Apprentice” și să o luăm dintr-un loc care nu era 5th Avenue”, a scris Casler pe Twitter.

Mai mult, se pare că cei doi se pregăteau de divorț în momentul în care Trump a fost ales președinte și de aceea nu au depus actele în instanță. Astfel, Melania se află prinsă în această căsnicie până ce Donald își va încheia mandatul.

Donald Trump nu doar că știe de aventura soției sale, dar nici nu îl deranjează. Și asta pentru că cei doi deja semnaseră actele de divorț și erau pe cale să finalizeze divorțul atunci când Trump și-a început mandatul de președinte la Casa Albă.

Potrivit Inquisitir, purtătorul de cuvânt al Melaniei Trump a negat că președintele american și soția sa au semnat actele de divorț, însă nu a negat și relația acesteia cu Siemers.

Pe internet circulă o fotografie cu cel care ar fi iubitul Melaniei Trump, iar utilizatorii fac glume pe seama președintelui american.

”Doresc să vă reamintesc de ce Donald Trump este așa de nesigur de masculinitatea sa. Are un motiv foarte bun”, a scris o persoană pe Twitter, alături de imaginea lui Hank Siemers.

and just another reminder of why @realdonaldtrump is so insecure in his masculinity — and for good reason: #HankSiemers pic.twitter.com/HK5KQPyytr

— Cheri Jacobus (@CheriJacobus) July 2, 2019