Ce decorațiuni a ales Melania Trump pentru ultimul Crăciun la Casa Albă

Pentru pregătirea decorului de basm de la Casa Albă, Melania Trump a fost ajutată de zeci de voluntari. Pomul de Crăciun oficial, cu o înălțime de 5 metri, a fost decorat cu flori de hârtie executate manual, în onoarea simbolurilor florale desemnate pentru fiecare dintre cele 50 de state ale SUA. Pe lângă acesta, au fost decorați și alți brazi.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020