Ce mănâncă Ioana Ginghină în postul Crăciunului: „E greu să nu te îngrași în post”

Ioana Ginghină (47 ani) ține, de 25 de ani, toate posturile. Dacă în perioada Paștelui medicul i-a interzis să mai țină post din cauza unor probleme medicale, aceasta spune că acum este bine și nu există nimic care să o împiedice să postească. Actrița a dezvăluit ce alimente consumă în această perioadă.

Ioana Ginghină ține toate posturile

Ioana Ginghină a început încă din facultate să țină toate posturile. Mai mult, aceasta obișnuiește să postească săptămânal, în fiecare miercuri și vineri. Acum, aceasta a început deja Postul Crăciunului și spune că doar 2 zile va renunța la el.

„Îl țin pe tot, postul Crăciunului nu e un post greu. Poate ziua de 24 decembrie nu o s-o țin pentru că am musafiri, și s-ar putea și ziua de 30 noiembrie că sunt Andreea și iar am musafiri. La mâncare nu prea mă tentează nimic, dar o să fie dulciuri, ciocolată caldă. S-ar putea ca în aceste două zile să-mi dau dezlegare”, a afirmat actrița pentru Click.

Ioana Ginghină a fost plăcut surprinsă să afle că și fiica ei, Ruxandra, vrea să țină post în fiecare vineri.

„Nu mi-a plăcut niciodată când am ținut post să fiu o povară, să mă duc la oameni în casă și ei să nu aibă ce să-mi dea să mănânc și eu să încep: ”aaa, nu știați că eu țin post?!” Ține și fiica mea, mai nou, vinerea! E primul an când ține și ea. Ea are mâncare la școală și am vorbit cu cei de la catering să-i aducă și ei mâncare de post vinerea. M-am bucurat că a venit de la ea, nu de la mine. Cumva fără să fie o presiune, văzând la mine și-a dorit să țină și ea post”, a precizat fosta soție a lui Alexandru Papadopol.

Ce mănâncă actrița în post

Ioana Ginghină spune că a învățat să gătească numeroase mâncăruri de post delicioase și că îi este dificil să își mențină greutatea în această perioadă.

„E greu să nu te îngrași în post. Trebuie să fi foarte atent. De exemplu, dacă mănânci zacuscă mănânci maxim două felii de pâine. Eu merg foarte mult pe shake-urile proteice. Am niște produse care sunt din mazăre, burgeri din aceștia care sunt mai naturali și fac un fel de pizza, dar nu e cu blat e cu lipie”, a dezvăluit ea.

Mai mult, actrița spune că preferă să facă foamea pentru a nu se îngrășa.

„Eu reușesc să nu mă îngraș, dar este foarte greu și fac foamea foarte mult. Dar, în zilele în care e dezlegare la pește mănânc pește. Sunt vreo 17 dezlegări la pește, nu e un post greu”, a mai zis Ioana Ginghină pentru publicația menționată anterior.

Postul Crăciunului a început pe 15 noimebrie și durează timp de 40 de zile, până pe 24 decembrie.

