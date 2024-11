Andrei Bănuță i-a făcut o farsă Andrei Măruță, în direct: „Îmi tremură tot stomacul”. Cum a reacționat artista

Andrei Bănuță i-a făcut o farsă Andrei Măruță în direct, în timpul unei transmisiuni la radio. Invitat în emisiunea lui Gabriel Fereșteanu de la Pro FM, artistul a sunat-o pe Andra și i-a cerut o sumă uriașă de bani. Artista a avut o reacție incredibilă.

Andrei Bănuță i-a făcut o farsă Andrei în direct

Andrei Bănuță și Andra au colaborat în urmă cu un an la o piesă, cu care au înregistrat un succes răsunător. De atunci, cei doi au rămas buni prieteni, iar acum artistul a răspuns unei provocări de a-i face o farsă soției lui Cătălin Măruță.

Aflat în studioul Pro FM, în emisiunea lui Gabriel Fereșteanu, cântărețul a fost provocat să o sune pe Andra și să-i ceară cu împrumut o sumă uriașă de bani. A acceptat, iar rezultatul a fost unul de neuitat.

„Ideea e că mi s-a stricat foarte foarte tare mașina, trebuie să o înlocuiesc, am extraordinar de multe drumuri de făcut. Am o parte din bani să-mi cumpăr o altă mașină”, începe să-i spună Andrei, după ce aceasta a răspuns la telefon.

„S-a stricat? N-ai cum așa ceva”, îi răspunde Andra întristată.

„Am multe cântări în decembrie și reușesc să strâng restul de bani, dar aș avea nevoie să mă ajuți dacă ai cum. Bine, vorbești cu Cătălin”, a continuat Andrei Bănuță farsa.

„Dar normal, cum?! Dar lasă că te sună și să vorbească el”, a spus Andra săritoare.

„Dar e mult, îmi trebuie vreo 15.000”, a continuat artistul.

„Măi, eu nu vorbesc de bani, tu știi, dar eu îi zic lui Cătă să vorbească cu tine. Să vorbiți voi. Cum să nu te ajutăm?! Tu știi că eu de bani nu vorbesc niciodată, nici de la cântări, la d-astea”, a precizat artista.

„Mi-e și rușine să apelez, dar n-am vrut să vorbesc nici cu Matteo, nici cu ai mei despre asta, te-am sunat pe tine”, i-a spus Andrei Bănuță artistei.

„Cine-i sora ta? Pe mine mă suni!”, i-a răspuns Andra încântată că a avut încredere să apeleze la ea.

Apoi, cântărețul și Gabriel Fereșteanu i-au dezvăluit Andrei că se află în direct la radio și că totul a fost o farsă.

„Îmi tremură tot stomacul să te sun eu să îți cer bani, Doamne iartă-mă! Și 15.000, nu te-am sunat să-ți cer două milioane până joi, te-am sunat să-ți cer 15.000”, a spus Andrei Bănuță rușinat și amuzat în același timp.

„Nu cred așa ceva”, a spus Andra râzând.

„Tu știi că lăsând gluma la o parte, chiar mi-ar da? Eu cred că mi-ar da”, i-a zis Andrei Bănuță lui Fereșteanu, în timp ce Andra a confirmat râzând: „Dar cum măi, dar cum?! Doamne! Mai ales că mi-i dai înapoi”.

Artistul a visat mereu la o colaborare cu Andra

Andrei Bănuță dezvăluia, în 2023, că întotdeauna a visat să cânte împreună cu Andra, iar visul lui a devenit în cele din urmă realitate. Într-o postare pe Instagram, înainte de lansarea piesei „Nu mă gândesc la despărțire”, artistul a vorbit despre această dorință care i s-a împlinit.

Nu mulți știu că tatăl Andrei a fost primul manager al lui Andrei, Alexandru Mihai, de la care a învățat o mulțime de lucruri.

„Domnul Alexandru Mihai, tatăl Andrei, e un pion foarte important în cariera mea. E omul de la care eu am înțeles ce rol joacă omenia în toată chestia asta, doar privindu-l și el povestindu-mi despre Andra și despre Săndel, despre familia lor muzicală, care a rezistat atât de mult în industria asta, care nu e una ușoară. Nu e un secret pentru nimeni că e o industrie alunecoasă. Am înțeles cât de important e să fii om înainte să fii un artist de valoare. Artiști de valoare sunt foarte mulți. Voci bune sunt peste tot. Sunt cântăreți și cântărețe mult mai talentați decât mine, mult mai frumoși decât mine, poate mult mai muncitori decât mine. Motiv pentru care eu trebuie să muncesc să-mi merit locul. Tatăl Andrei a jucat un rol foarte important. Emoțional, moral și muzical am învățat foarte mult”, a declarat Andrei Bănuță la Fresh by Unica.

Între el și Andra s-a format o strânsă legătură de prietenie, astfel că soția lui Cătălin Măruță obișnuiește să îi dea sfaturi colegului ei de breaslă.

„E un sfat foarte recent. Mi-a spus să nu mă consum. Să nu mă consum repede. Și i-am zis că n-am în plan, că am avut pe cine să studiez (zâmbește)”, a dezvăluit Andrei Bănuță pentru Unica.ro.

