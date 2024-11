Babasha (22 ani), artistul care a urcat cu Coldplay pe scena de pe Grand Arena în această vară, urmează să devină tată pentru prima dată. Cântărețul a anunțat că iubita lui este însărcinată și a dezvăluit și sexul bebelușului.

Babasha va deveni tată pentru prima dată

Babasha, pe numele său adevărat Vlad Babașa, a avut parte de mai multe premiere anul acesta. La invitația trupei Coldplay, acesta a urcat pe scena de pe Grand Arena, unde a cântat alături de Chris Martin. Deși nu toată lumea a apreciat interpretarea sa și a primit numeroase comentarii răutăcioase în urma evenimentului, tânărul cântăreț a decis să se concentreze asupra lucrurilor frumoase din viața lui, iar acum pe plan personal totul pare să îi meargă de minune.

Artistul a anunțat că iubita lui, Mălina Ciubotariu, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp, este însărcinată. Așadar, Babasha va deveni tată pentru prima dată. Acesta a împărtășit vestea cea mare cu prietenii lui din mediul online, prin intermediul unui clip emoționant.

„Nu am să comentez cu nimic. Adevărul va ieși la iveală. Ce vreau să vă spun este doar faptul ca femeia asta este darul meu de la Dumnezeu. Pentru mine, nu mai e nimic important, în afară de ea, de familia mea. Am ajuns să am niște dubii exagerat de mari vis a vis de meseria mea. Personajul pe care l-am creat a pus monopol asupra vieții mele. M-a făcut să nu mai vreau să fiu Babasha. Aici vă arăt un moment în care sunt Vlad, nu Babasha, nu “băiatu de pe tik tok” și cu siguranță nu sunt Fabrica de Vizualizări a altor oameni. Suntem eu, Mălina și oamenii noștri aproape”, a scris Babasha pe Instagram.

„Pentru mine nu ma dărâmă nimic. Atât mă înspăimântă răutatea asta și nevoia de a face rău, de a denigra și cu siguranță nevoia de a nu observa propria curte înainte de a vorbi de a celuilalt. Mulțumesc tuturor oamenilor buni care ne-au scris. Faceți ce vreți, promitem ca nu vă ascultăm!”, a completat tânărul artist pe rețelele de socializare.

Care este sexul bebelușului artistului

În clipul distribuit pe Instagram, Babasha și Mălina dezvăluie și ce sex are bebelușul lor, care va veni pe lume anul viitor.

În imagini, cei doi apar îmbrăcați în alb și li se aduce o cutie cu o vopsea de culoare albastră. Legați la ochi, cei doi se colorează unul pe celălalt cu această vopsea. Când își desfac eșarfele de la ochi, Babasha și Mălina află că vor avea un băiețel, în aplauzele prietenilor lor.

Se pare că artistul și partenera sa au ales și un nume pentru micuțul care le va întregi familia: Cairo.

În mesajul de final, Babasha a scris: „Waiting for Cairo” (n.r. așteptându-l pe Cairo).

Mălina Ciubotariu lucrează în domeniul designului vestimentar și are o pasiune pentru muzică. Aceasta a urcat de câteva ori pe scenă alături de iubitul ei, iar publicul a primit-o de fiecare dată cu brațele deschise și apaluze.

