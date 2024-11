Carmen Grebenișan, înșelată de Alex Militaru? „A fost o persoană ușor influențabilă de ispitele din jur”

Carmen Grebenișan a oferit noi detalii despre motivele divorțului de Alex Militaru. Fostul cuplu a divorțat în primăvara anului 2024, după trei ani de căsnicie. Într-un podcast recent, influencerița de 32 de ani a dat de înțeles că fostul soț a înșelat-o și a explicat din ce motiv a ales să-l ierte.

Carmen Grebenișan a insinuat că a fost înșelată de Alex Militaru

Carmen Grebenișan anunța în mai, printr-o postare pe Instagram, că ea și soțul ei, Alex Militaru, au decis să meargă pe drumuri separate. După ce a fost acuzată că a fost infidelă partenerului și că a trecut mult prea repede peste divorț, influencerița a lăsat să se înțeleagă că Alex a fost cel infidel.

„El nu este o persoană rea. A fost o persoană ușor influențabilă de ispitele din jur. Părerile foarte ușor îl dau peste cap. La fel cum eram și eu mai demult. E o diferență de etape. Sunt sigură că o să reușească la un moment dat să fie exact cum își dorește. Am fost împreună cât a fost nevoie. Nu e confortabil pentru el să-l expun așa. Am vrut să-l și protejez. Mie mi-e ușor să vorbesc, îmi asum tot. Dar sunt implicați și părinți la mijloc, familiile, rudele. Voiam să-i protejez. Am luptat mult. Motivele n-au fost doar cele pe care le-am expus acum. Sunt unele despre care nu pot să vorbesc, țin de intimitatea noastră. Dar au cântărit și astea”, a spus Carmen Grebenișan, în podcastul găzduit de Emma Ștefan.

Noul iubit al lui Carmen Grebenișan locuiește în America

Carmen Grebenișan a fost criticată de o parte dintre urmăritorii de pe Instagram pentru că și-a refăcut viața sentimentală la scurt timp după divorț. De câteva luni formează un nou cuplu cu un tânăr numit Cristi. Creatoarea de conținut online a vorbit atât despre actuala relație, cât și despre fosta căsnicie.

„El locuiește în America, dar este din România. Îl știam de multă vreme. A stat și el în Cluj-Napoca pentru facultate, dar nu am interacționat, nu am avut discuții, nu am menținut legătura niciodată”, a declarat Carmen Grebenișan, despre noul ei iubit.

Carmen Grebenișan nu regretă căsnicia cu Alex Militaru

În același interviu, Carmen a mărturisit că a făcut tot ce a putut pentru a reaprinde flacăra în relația de cuplu, fără succes însă.

„Am așteptat mai mult decât trebuia. Instinctul îmi spunea să termin demult, dar probabil trebuia să mai învăț și eu niște lecții, poate lecția răbdării. M-am schimbat cât timp am fost cu el, m-am dezvoltat. Am simțit că nu tragem cu aceeași putere în aceeași putere. El a recunoscut”, a mai povestit influencerița.

„Am mai avut două momente de cumpănă în relația noastră.”

Fosta concurentă de la „Asia Express” a dezvăluit că a durat mult să pună punct mariajului pentru că pe ea și pe Alex încă îi leagă prietenie frumoasă.

„Noi ne iubeam, nu regret absolut nimic. Mi-a plăcut toată experiența, dar și el s-a simți cumva că stăm în aceeași casă, ne iubim, s-o cer în căsătorie. Cred că s-au decalat puțin situațiile. Au venit un pic mai repede decât trebuie, dar nu a fost ceva greșit. Așa a fost să fie. (…) Înainte deja noi simțeam că ne cam separăm. Am mai avut două momente de cumpănă în relația noastră în care aproape că am luat decizia să ne separăm. Am decis să las totuși lucrurile să curgă și au curs încă puțin și s-au terminat. Nu e atât de dureros uneori pentru că, chiar dacă eu am știut că el greșește și eu greșesc, noi ne-am înțeles pe amândoi că am greșit, dar ce să facem. Nu s-a putut repara”, a mai declarat Carmen Grebenișan, în podcastul ZUnivers Podcasts.

