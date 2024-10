Carmen Grebenișan dă replica după ce a fost acuzată că i-a fost infidelă fostului soț, Alex Militaru. Cum a trecut peste divorț: „Am suferit în timpul relației”

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au divorțat în primăvara anului 2024, după trei ani de căsnicie. Influencerița în vârstă de 32 de ani a explicat cum a reușit să treacă peste despărțirea de soț. În prezent, Carmen formează un cuplu cu un tânăr pe nume Cristi.

Carmen Grebenișan dă replica după ce a fost acuzată că i-a fost infidelă fostului soț, Alex Militaru

Carmen Grebenișan anunța în mai, printr-o postare pe Instagram, că ea și Alex Militaru au decis să meargă pe drumuri separate. La cinci luni de la anunțul divorțului, creatoarea de conținut online a oferit detalii din culisele fostului mariaj, reiterând faptul că decizia de a se despărți de Alex nu a fost un impuls de moment.

Carmen Grebenișan a fost criticată de o parte dintre urmăritorii de pe Instagram pentru că și-a refăcut viața sentimentală la scurt timp după divorț.

„Știm și motivul divorțului de fostul soț”, a comentat o urmăritoare la una dintre postările lui Carmen cu noul iubit, Cristi.

„Serios? Ce interesant. Eu nu-mi amintesc să vi-l fi spus”, a fost replica ironică a influenceriței.

Cum a trecut peste divorț

Ulterior, Carmen a simțit să se explice mai pe larg, dezvăluind lucruri mai puțin cunoscute despre fosta căsnicie, pe TikTok.

„Femeile nu pleacă din relație atunci când se termină relația în mod oficial. Vorbesc în numele meu. Am observat că există tendința asta în zona feminină, să părăsească emoțional partenerul mult mai devreme. În continuare își doresc să salveze relația și încearcă, nu renunță din prima, până în momentul în care chiar s-a deconectat de tot de persoana respectivă. Lucrurile se întâmplă încet, iar atunci când promisiunile nu sunt respectate și nu există evoluție în zona în care există o anumită nevoie, cu siguranță relația se răcește încet, încet, până când se răcește, la un moment dat, de tot”, a povestit Carmen Grebenișan, pe TikTok.

Influencerița a explicat că nu a fost niciodată o persoană impulsivă care să ia decizii la nervi. „Trebuie să fiu foarte, foarte călită și consumată într-o direcție ca să ajung la decizia asta și durează”, a continuat.

„Am suferit în timpul relației de multe ori.”

Carmen a simțit nevoia să vorbească despre experiența ei de viață pentru a ajuta și alte persoane aflate în situația ei. Creatoarea de conținut online nu vrea ca și alte femei să fie judecate pentru că și-au regăsit fericirea „prea repede” după o despărțire.

„Am suferit în timpul relației de multe ori, dar nu am vrut să renunț la relație. Am crezut că o să funcționeze, până la un moment dat. Până când am conștientizat că nu se mai poate. Nu zic că este bine sau nu să aștepți, fiecare are instinctul lui, care îi spune ce trebuie să facă. Cert este că, cu siguranță, nu trebuie să luăm decizii impulsive. Niciodată. Și, cu siguranță, nu o să găsim un om perfect, 100% aliniat cu nevoile noastre. Dar trebuie să vedem la ce putem lucra și totuși să așteptăm un timp în care să observăm sau nu dacă există evoluție în zona în care ne dorim noi. După aceea, cred că putem să luăm o decizie”, a mai spus Carmen, în mediul online.

„Momentul despărțirii a fost o decizie logică.”

Influencerița a amintit că decizia de a divorța a fost una logică și rațională, fără drame, chiar dacă a suferit în relație. Deși prima căsnicie nu a funcționat pentru ea, Carmen și-a păstrat inima deschisă. Așa a apărut în viața ei Cristi, noul iubit.

„Așa că, singurul moment în care chiar am suferit a fost în timpul relației, când mi-am dat seamă că nu reușesc să îmi ating nevoile, ale mele personale și cele comune. Momentul despărțirii a fost, mai degrabă, o decizie logică, rațională, rece, obiectivă, nu a fost nimic dramatic. Dacă am trecut peste experiența asta nu m-am făcut mai rece, sau mai închisă, sunt deschisă, sunt cu inima acolo unde trebuie să fiu și iubesc pasional de fiecare dată, pentru că așa sunt eu. Sunt o persoană foarte intensă și trăiesc la maxim tot”, a încheiat influencerița.

Foto: Instagram/@gebenisancarmen

