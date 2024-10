Tatăl lui Carmen Grebenișan a fost diagnosticat cu cancer: „Nu ne-a spus. Cel mai greu moment din viaţa mea”

Carmen Grebenișan a vorbit despre cea mai grea perioadă din viaţa ei. Fosta concurentă de la Survivor România a mărturisit că a trecut prin momente extre de dificile în familie, după ce a aflat că tatăl ei a fost diagnosticat cu cancer. Părintele ei i-a ascuns boala de care suferă o lungă perioadă de timp.

„Cel mai greu moment din viața mea”

Într-o mărturisire profundă, în cadrul emisiunii „Vorbeşte Lumea”, Carmen Grebenișan a povestit despre cum a aflat că tatăl ei suferă de cancer. Tatăl influenceriței a fost diagnosticat cu o tumoare cancerigenă, iar vestea a venit ca un șoc pentru întreaga familie.

Fosta concurentă de la „Survivor România” a dezvăluit că a aflat de boala tatălui său doar cu câteva zile înainte ca acesta să fie operat, iar acest moment a fost unul dintre cele mai dificile din viața sa.

Poate cel mai șocant aspect al acestei experiențe a fost faptul că tatăl ei a încercat să ascundă boala de familie. Carmen Grebenişan a aflat de diagnostic doar cu câteva zile înainte de intervenția chirurgicală, iar acest lucru a avut un impact devastator asupra stării sale emoționale

„Probabil cel mai greu moment din viața mea a fost când am aflat că tatăl meu este bolnav. Știu că urma să dau și BAC-ul și am aflat că are o tumoare cancerigenă, chiar înainte cu câteva zile să se interneze, să se opereze. Nu ne-a spus și nu știam prea multe. Nu știam dacă operația este periculoasă, nu știam nimic. Cert este că mi s-a făcut un rău psihic, fizic, din toate punctele de vedere. A fost cel mai mare rău pe care l-am resimțit până atunci și de atunci”, a mărturisit Carmen Grebenișan în cadrul emisiunii „Vorbeşte Lumea”.

Ascunderea bolii a amplificat durerea resimțită de Carmen, care a mărturisit că a fost una dintre cele mai grele perioade din viața ei, atât din punct de vedere psihic, cât și fizic. Momentul a coincis cu perioada pregătirilor pentru examenul de bacalaureat, ceea ce a făcut situația și mai apăsătoare pentru aceasta.

Carmen Grebenişan, despre trădările din viaţa ei

Tot în cadrul emisiunii „Vorbeşte Lumea”, Carmen Grebenişan a mărturisit că nu au fost puţine episoadele în care a fost trădată de persoane apropiate. Dar chiar şi aşa, de fiecare dată a fost afectată de situaţiile prin care a trecut.

„Am fost trădată de mai multe ori, de mai multe persoane. Am făcut faţă cu greu”, a mai spus fosta concurentă de la Survivor.

Mariajul cu Alex Militaru devenise toxic

În seria destăinuirilor personale intră şi cum a primit Alex Militaru, fostul soţ al blondinei, vestea divorţului. Carmen Grebenişan a recunoscut că mariajul celor doi deja devenise toxic, astfel că despărţirea era inevitabilă, chiar dacă partenerul ei de viaţă de la momentul acela nu a fost de acord la început.

„Am decis să divorţez de fostul meu soţ pentru că nu mai împărţeam aceleaşi valori. Am fost de comun acord. Am fost mai mult de acord eu. El a primit mai greu propunerea, dar mi se pare că a fost cel mai bine pentru amândoi, pentru că relaţia devine toxică”, a mai spus Carmen.

Carmen Grebenişan, pregătită de nuntă cu noul iubit?

Cât despre prezent, Carmen Grebenişan se află într-o relaţie cu un bărbat pe nume care nu locuieşte în România, ci este stabilit în Miami. Chiar dacă locuiesc la mii de kilometri distanţă unul de celălalt, povestea lor de dragoste este abia la început şi se bucură de plin de ea.

Mai mult decât atât, Carmen a mărturisit şi faptul că dacă va fi cerută în căsătorie şi va trebui să îmbrace, din nou, rochia de mireasă, nu ar spune nu, indiferent de câte ori s-ar putea întâmpla acest lucru. Şi mai mult decât atât, fosta concurentă de la Survivor a oferit detalii şi despre ce mamă ar putea fi.

„Peste cinci ani mă văd în Miami. Pentru că acolo se află iubitul meu. (…) Nu mi-e frică să îmbrac rochia de mireasă şi când o să fie momentul sunt deschisă, fără nicio frică, şi de 10 ori dacă se întâmplă, nu o să zic nu. (…) Mereu spun că o să îmi las copilul şi o să îl răsfăt, dar cred că o să fiu în direcţia cealaltă”, a mai spus Carmen Grebenişan la „Vorbeşte Lumea”

Sursa foto: Instagram

