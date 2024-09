Carmen Grebenișan (32 ani) a publicat primele imagini cu noul ei iubit. Creatoarea de conținut formează de câteva luni un cuplu cu un bărbat care nu locuiește în România, astfel că atunci când acesta vine în țară încearcă să petreacă împreună timp de calitate. Acum, Carmen și Cristi, au plecat împreună la un eveniment și s-au îmbrăcat de gală, iar apoi s-au lăsat fotografiați, imaginile fiind apoi distribuite pe pagina de Instagram a influenceriței.

Carmen Grebenișan, primele imagini cu noul iubit

Carmen Grebenișan a divorțat la începutul acestui an de Alex Militaru, după doi ani și jumătate de mariaj, iar acum influencerița iubește din nou. Tânăra creatoare de conținut a vorbit pentru prima dată de cel care i-a readus zâmbetul pe buze săptămânile trecute, iar acum a decis să îl prezinte și urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare.

Carmen și Cristi se cunosc de mai mulți ani, dar de abia acum au realizat că au foarte multe lucruri în comun. Și, deși locuiesc la mii de kilometri distanță, cei doi par să se simtă foarte bine împreună și profită din plin de clipele petrecute împreună.

Bărbatul, care este stabilit în Miami, călătorește deseori în România pentru a fi alături de iubita lui și chiar au fost împreună într-o vacanță, în Italia, în urmă cu câteva săptămâni.

Acum, cei doi s-au îmbrăcat amândoi în haine negre, elegante, pregătiți să meargă la un eveniment. În timp ce Carmen Grebenișan a optat pentru o rochie cu fustă lungă, mulată și un top de plasă, Cristi a îmbrăcat un costum negru și o cămașă în aceeași culoare.

Fanii acesteia au reacționat imediat și au scos în evidență faptul că cei doi se potrivesc de minune.

„Cred că este singurul iubit care ți se potrivește! Te urmăresc de ceva timp și tind să cred că restul au fost doar companie și nicidecum pasiune! Băiatul acesta inspiră ceva, are alt aer, aer pe care ți-l insuflă și îți dă un alt vibe!”, a scris o internaută pe pagina de Instagram a lui Carmen.

„Vă potriviți așa de bine fizic, deci jur zici ca e jumătatea ta”, a scris altcineva.

„Cu el chiar te potrivești”, a fost de părere o altă fană.

Cum s-au cunoscut Carmen și Cristi

Carmen Grebenișan a dezvăluit în urmă cu ceva timp că ea a fost cea care a făcut primul pas în relația actuală, după ce i-a trimis un mesaj lui Cristi pentru a-l întreba ceva.

„Eu sunt foarte bine, este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online. Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj, dar nu am interacționat foarte mult”, a declarat Carmen pentru Cancan.

„Am simțit să discut cu el despre un subiect care nu avea legătură cu relația noastră de acum și asta a dus mai departe la o comunicare mult mai apropiată. Ne-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun. Am ținut legătura, chiar dacă a fost la distanță o lungă perioadă de timp”, a mai spus ea.

În prezent, Cristi locuiește la Miami, în timp ce Carmen este stabilită la București. Aceasta și-a achiziționat un apartament în Capitală, după divorțul de Alex Militaru.

