Cine este noul iubit al lui Carmen Grebenișan. Ce făcea Alex Militaru în timp ce influenceriţa se afişa cu proaspăta cucerire

În lumea strălucitoare a influencerilor și vedetelor, Carmen Grebenișan a captat din nou atenția publicului după ce s-a afişat alături de noul său iubit. După divorțul de Alex Militaru, influencerița a ales să păstreze tăcerea pentru o perioadă, dar recent și-a făcut curaj și l-a prezentat oficial pe noul partener pe Instagram. Aflată într-o vacanță idilică în Italia, fosta concurentă de la „Asia Express” și-a surprins urmăritorii cu imagini care arată o nouă etapă din viața ei.

Carmen Grebenişan şi Alex Militaru au divorţat după aproape trei ani de mariaj

În martie 2024, vestea despărțirii dintre Carmen Grebenișan și Alex Militaru a șocat pe toată lumea. Cei doi păreau a fi un cuplu solid și fericit, dar realitatea din culise era diferită. La momentul respectiv, influenceriţa a explicat pe Instagram că decizia de a se separa a fost una rațională, nu impulsivă, bazată pe motive pe care a ales să nu le facă publice din respect pentru intimitatea lor.

„Eu și Alex am ales să ne separăm de comun acord printr-o modalitate prietenoasă. Ce vă comunic acum s-a întâmplat deja de câteva săptămâni. Tot ce trebuie să știți este că nu e o decizie impulsivă. Este o decizie rațională, concluzionată în mult timp, pe baza unor motive pe care, evident, nu pot să le expun pentru că țin de intimitatea noastră, pe care o respect. Noi ne înțelegem bine și chiar ținem mult unul la celălalt, dar uneori asta nu este de ajuns”, a transmis Carmen Grebenișan pe contul său de socializare.

După despărțirea de Alex Militaru, Carmen a făcut un pas important spre independență, achiziționând un apartament de lux în București. Fosta concurentă de la „Survivor România” a decis să plece din casa pe care o împărțea cu fostul său soț și să își construiască o nouă viață. Noul apartament, cu patru camere și trei băi, reprezintă un nou început pentru Carmen, care își dorește să-și prioritizeze fericirea și confortul personal.

„Trec un pic printr-o situație inconfortabilă atât eu, cât și Alex, cu toată situația asta de partaj, de împărțirea lucrurilor și o să dureze și mi se pare că aici pur și simplu se schimbă un pic comportamentul, din păcate, pentru că e vorba de patrimoniu, de obiecte și nu de implicare emoțională și nu îmi place partea asta deloc, dar există, e o parte în divorț și cum nu prea pot să vorbesc mult, pentru că nu mi se pare de bun simț să expun tot ce se întâmplă în online (…) O să partajăm cumva corect lucrurile, totul o să fie ok și cred că și lui îi pare rău că eu plec din casa asta, dar cert este că împreună nu mai puteam funcționa și a trebuit să plec eu”, a explicat Carmen Grebenișan pe contul său de socializare.

Cine este Cristi, noul iubit al lui Carmen Grebenişan

În iunie, Carmen a fost văzută în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios, dar abia recent l-a prezentat oficial pe noul său partener, Cristi. Acesta este stabilit în Miami și se ocupă de afaceri online, fiind un „💰7 Figure Amazon Seller”, după cum reiese din profilul său de Instagram.

Carmen Grebenișan și noul ei iubit, Cristi, au petrecut o vacanță de vis în Munții Dolomiți, Italia. Această escapadă romantică nu numai că a consolidat relația lor, dar a oferit și o ocazie perfectă pentru Carmen de a se relaxa și de a se bucura de viață după o perioadă tumultoasă.

Împreună, cei doi au petrecut momente de neuitat în Italia, unde Carmen a împărtășit cu fanii săi mai multe fotografii care arată începutul unei noi povești de iubire.

Ce făcea Alex Militaru în timp ce Carmen Grebenişan se relaxa alături de noul iubit

În timp ce Carmen Grebenişan îşi făcea publică noua relație, Alex Militaru nu a rămas în umbră. După anunțul despărțirii, el a ales să se focuseze pe dezvoltarea personală și a plecat într-un retreat în Bali. Potrivit spuselor sale, acolo, fostul soţ al influeceriţei a găsit liniștea și claritatea necesare pentru a reflecta asupra vieții sale și pentru a face schimbări importante.

„Sunt aproape trei săptămâni de când sunt în acest loc și dacă la început a fost puțin greu, a fost important pentru mine să fiu deschis la schimbare și am înțeles multe lucruri. Am impresia că am făcut atât de multe lucruri în astea trei săptămâni cât nu am făcut într-o viață. Am slăbit și vreo cinci kilograme, dar cea mai mare schimbare o simt în suflet și în minte. Dacă ești bine aici, vei fi bine peste tot”, a mărturisit Alex Militaru pe Instagram.

