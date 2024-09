Alina Eremia, prima reacție după ce s-a speculat că ar fi însărcinată: „Pot să înțeleg”

Alina Eremia a devenit virală pe TikTok, însă nu datorită calităților sale vocale incontestabile sau prestației scenice, ci siluetei sale care a stârnit speculații cum că ar fi însărcinată. Văzând ce s-a scris despre ea, cântăreața în vârstă de 30 de ani a decis să răspundă.

Alina Eremia a reacționat după ce s-a speculat că ar fi însărcinată

Un videoclip cu Alina Eremia din timpul unui concert de weekendul trecut a stârnit numeroase comentarii la adresa siluetei sale. Cârcotașii au comentat fie că ar fi însărcinată, fie că artistei i-ar plăcea prea mult mâncarea. După ce a văzut numărul mare de reacții provocate de acele imagini video, solista a răspuns pe rețelele sociale.

„Stăteam pe TikTok și mi-a apărut un video cu mine de la concertul de ieri, de pe scenă, și am intrat la comentarii. Majoritatea comentariilor erau că aș fi însărcinată sau că îmi place păpica. Drept, îmi place păpica, asta ca să confirm orice suspiciune.

Cât despre cea cu însărcinatul, nu sunt însărcinată. Într-adevăr, pot să înțeleg, unghiul era nefericit, proporțiile erau nefericite, pantalonii nu mă avantajau. Nu știu, era ciudățel, nu știu dacă pot și cu lumina. Bă, erau multe lucruri greșite în videoul ăla, dar bă, poate aveam și o retenție de apă”, a spus Alina Eremia în mediul online, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Alina Eremia, decizie importantă înainte de nunta cu iubitul ei, Edi Barbu: „E cea mai mare bătaie de cap” / Exclusiv

Reacții împărțite pe TikTok

În imaginile de pe TikTok, Alina Eremia poartă o pereche de jeanși albi cu talie înaltă, o bustieră strălucitoare și o jachetă bomber decupată.

„Eu zic că pantalonii o dezavantajează, în rest e ok, o voce bună, bravo Alina!”, a scris cineva.

„A început să mănânce bine!”, a comentat un alt utilizator.

„Este gravidă?”, a întrebat altcineva. În timp ce o altă tânără a scris: „Este însărcinată”.

„Ah, nemuritoarea problemă a românilor cu kg altora. Vedeți-vă de treaba voastră și ascultați-i muzica. E cântăreață, nu antrenoare de fitness”, a punctat cineva.

„Pentru ăștia de comentați despre faptul că s-a îngrășat sau că este însărcinată, mai întâi uitați-vă în oglindă. Vedeți dacă voi sunteți perfecți și apoi puteți comenta. Este corpul ei și viața ei”, a mai comentat o persoană.

Citește și: Alina Eremia, probleme de sănătate din cauza presiunii de a face performanță: „Am învățat multe lucruri”

Alina Eremia și iubitul ei s-au logodit recent

Alina Eremia și Edi Barbu formează un cuplu de aproximativ 8 ani. Perechea s-a cunoscut la sală și a anunțat că s-a logodit la începutul acestui an, pe 24 ianuarie, de ziua de naștere a lui Edi. Cererea în căsătorie s-a petrecut mult mai devreme, însă, ne-a dezvăluit artista la Premiile Unica.ro 2024.

„Am decis ca acest moment să fie unul intim, să fie în memoria noastră și să-l ținem pentru noi. Vreau să protejez energia asta. Vreau să protejez momentul ăsta. Nu că ar fi ceva de ascuns, dar fiind o chestie atât de unică și atât de specială, am preferat să o ținem pentru noi. Vestea am dat-o mult mai târziu față de când s-a întâmplat. Noi ne-am logodit mult mai devreme, dar atunci am decis să facem anunțul public. Am zis eu că de ziua lui”, a spus Alina Eremia, pentru Unica.ro.

Citește și: Alina Eremia revine pe marile ecrane. Artista joacă în „Ca fetele”, alături de Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Aura Călărașu

Ce a decis Alina Eremia înaintea nunții cu Edi Barbu

Foto: Instagram; TikTok

Urmărește-ne pe Google News