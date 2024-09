Mihai Morar și soția lui, Gabriela, au aniversat luni, 9 septembrie, 18 ani de căsnicie, respectiv nunta turcoaz, considerată o vârstă matură a relației, când copiii cresc, iar grijile se estompează. În cazul lor însă, acest lucru este adevărat doar pe jumătate. Perechea are trei fiice, pe gemenele Mara și Cezara, în vârstă de aproape 16 ani, dar și pe Roua, în vârstă de 5.

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, au aniversat 18 ani de căsnicie

„18 ani de la ACEST MOMENT. De astăzi, familia Morar e majoră!”, a scris Mihai Morar în mediul online, în dreptul unei fotografii de la cununia religioasă cu soția lui, Gabriela.

Postarea lui Mihai are peste 11000 de aprecieri și aproape 200 de comentarii. Printre cei care au felicitat cuplul se numără Alessandra Stoicescu, Mihai Petre, Andreea Marin și Lidia Buble.

S-au logodit după doar două luni de relație

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, formează un cuplu din anul 2005 și s-au logodit după doar două luni de relație. În trecut, omul de radio a povestit că cererea a fost „o complicitate cu colegii lui de atunci”. Era ziua de naștere a Gabrielei, iar colegii lor de la radio i-au făcut cadou un weekend la hotel acesteia.

„Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul”, mai povestea Mihai Morar în iulie 2018, pentru VIVA!.

Cum s-au cunoscut

Mihai și Gabriela Morar s-au cunoscut la radio, într-o vară dificilă pentru Mihai. Tatăl lui avusese mai multe probleme de sănătate, motiv pentru care nu se simțea în cea mai bună perioadă pentru un concediu la mare, oferit atunci de radioul la care ei lucrau. A regretat că nu a mers, iar, după ce s-a terminat vara, Mihai a invitat-o pe Gabriela în oraș, însă ea l-a refuzat.

„Am invitat-o în oraș și m-a refuzat. A doua oară mi-a zis: «Lasă, poate săptămâna viitoare». A trebuit să găsesc altceva. Am găsit un concert de vioară la Palatul Regal și a zis da. De-atunci am rămas împreună. După două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema asta până atunci”, a mai spus Mihai Morar, pentru sursa citată.

Secretul căsniciei dintre Mihai și Gabriela Morar

În trecut, Mihai a dezvăluit că, din punctul lui de vedere, secretul căsniciei sale este un mix între comunicare și respectarea spațiului celeilalte persoane.

„Cred că e vorba pur și simplu de comunicare și să nu îi calci niciodată orgoliul, spațiul intim celuilalt. Să îi dai atât de multă libertate încât să aibă nevoie de adevărata libertate, aceea a familiei. La început eu eram mult mai orgolios decât soția mea și mi-am dat seama că nu duce nicăieri orgoliul. Au fost câțiva ani în care eram tare pe poziții și aveam impresia că dacă eu nu sunt cel care are ultimul cuvânt înseamnă că eu sunt cel care pierde”, a declarat Mihai Morar în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.

Cum își crește Mihai Morar fetele: „Copiii sunt ca un burete”

Foto: Instagram/@mihaimorar

