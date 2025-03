Daniela Gyorfi, despre bullyingul la care a fost supusă fiica ei, Maria: „N-am făcut-o la 42 de ani ca să vină niște copii să o bată”

Daniela Gyorfi (56 ani) a dezvăluit că fiica ei, Maria, a fost victima bullyingului la școala la care a învățat timp de patru ani. Potrivit artistei, fata s-a confruntat cu agresiuni încă din clasa zero, iar învățătoarea nu a făcut nimic pentru a împiedica ca această situație să mai continue. Cântăreața a precizat că în cele din urmă a mutat-o pe Maria din școală, însă înainte a decis să aibă o discuție cu mama colegelor care o loveau și jigneau pe fiica sa.

Daniela Gyorfi, despre perioada în care fiica ei a fost victima bullyingului

Daniela Gyorfi este mama unei fete, Maria, acum în vârstă de 14 ani, care timp de patru ani a fost victima bullyingului, la școală. Artista a povestit cum fiica sa era mereu jignită și lovită de două colege de clasă, în timp ce învățătoarea nu putea să le sancționeze în niciun fel.

„La școala la care a fost Maria, deci în clasa a 3-a, a avut două colege. Cu încă o colegă de-a lor acolo, făceau echipă și tachinau copiii, îi băteau, vorbeau urât. Din clasa zero până în clasa a 3-a s-a întâmplat cu Maria, când nu am mai putut eu ca părinte să mai suport sau să mai aud chestiile astea: că domne copilul meu… Că și asta este o problemă: părinții. Dacă vezi că de la școală profesorul a sunat sau vorbește cu un părinte – copilul dumitale a făcut lucrurul ăsta… Eu, după ce am stat, îl auzeam pe domnul director că să se ia în brațe, psihologii cum să se ia în brațe, eu sunt mai comunistă. Sunt mai dură și nu am făcut-o pe Maria la 42 de ani ca să vină niște copii să o bată pur și simplu că așa au vrut ei, că nu am suportat”, a afirmat Daniela Gyorfi în emisiunea „România în direct”, prezentată de Mihaela Tatu.

Atunci, artista a decis să ia situația în propriile mâini și a mers la școală să vorbească cu părinții fetelor care i-au agresat copilul.

„M-am dus la școală și am spus: „Nu vă place de Maria, vă rog foarte mult nu o mai băgați în seamă, este inexistentă pentru voi, nu o mai salutați nu nimic. Iar la învățătoare, cu tot respectul, că e o fată tânără și e foarte studiată și săraca nu putea probabil nici dumneaei să țină în frâu că veneau părinții „haideți doamnă că sunt niște copii””, a precizat Daniela Gyorfi care a subliniat faptul că legea le interzice cadrelor didactice să ia măsuri drastice în astfel de situații.

Artista susține că este nevoie de legi dure pentru combaterea bullyingului

Daniela Gyorfi își amintește că pe vremea când era copil, nu îndrăznea să facă lucruri urâte de teama părinților, dar și a profesorilor.

„Pe timpul meu îți era frică. Stai puțin așa că află în primul rând părinții mei că vorbesc urât sau că fac ceva”, a precizat ea.

De asemenea, artista spune că profesorii sunt legați de mâini și de picioare, neavând voie să pedepsească elevii.

„Nu mai zic de profesori care sunt și ei la rândul lor victime pentru că probabil că nu le permite legea. Că dacă ar fi niște legi clare în care să spună: copilul a greșit odată, de două ori, de trei ori, ori te duci la psiholog, pentru că la școala la care a fost Maria era psiholog și a vorbit și e foarte deșteaptă și a știut cum să gestioneze. Dar până nu m-am dus eu la școală și am vorbit față în față cu mama fetelor, nu ne-am înțeles, că doamna învățătoare nu avea copii”, a mai spus Daniela Gyorfi.

Maria a ajuns la spital după un episod de bullying

Înainte de a o muta la o altă școală, Maria a ajuns la spital, după ce a fost împinsă de colegi și și-a spart capul.

„Când era la cealaltă școală, a avut două colege care i-au creat mari probleme. Au bătut-o, pe mine mă făceau în toate felurile. Până nu am venit la școală ca o leoaică, nu s-a potolit treaba. Patru ani erau pe ea grămadă și nu a mai suportat. Părinții trebuie să înțeleagă că violența nu e normală. În clasa a IV-a la început, la ora de sport s-au jucat și a căzut, împinsă, și și-a spart capul. A fost luată și dusă la spital. Copiii râdeau, în condițiile în care două tricouri albe s-au umplut de sânge”, a povestit în urmă cu doi ani Daniela Gyorfi.

Atunci, artista a luat decizia de a o muta pe Maria la o școală din Corbeanca, unde nu mai are probleme cu colegii.

Sursă foto: Facebook, Instagram

