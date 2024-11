Ana Baniciu, luată prin surprindere de întrebarea unui vânzător: „Cum adică?” / Video

Ana Baniciu a avut parte de o întâlnire haioasă zilele trecute. Artista în vârstă de 31 de ani se afla la cumpărături când vânzătorul din magazin i-a adresat o întrebare neașteptată.

Ana Baniciu, luată prin surprindere de întrebarea unui vânzător

Ana Baniciu a spus la Instagram Story ce întrebare surprinzătoare i-a fost adresată de un vânzător. Cântăreața și-a justificat cu această ocazie și scurta absență de pe rețelele sociale, după ce a început diversificarea cu fiul ei, Aris.

Ana Baniciu a fost întrebată de un vânzător dacă are vârsta majoratului. Solista a povestit dialogul pe Instagram, dezvăluind că bărbatul i-a făcut seara mai frumoasă.

„Acum am ieșit de la magazin și domnul de acolo m-a întrebat dacă am 18 ani. 18 ani? Mulțumesc, mi-ați făcut seara mai frumoasă! I-am zis: «Domnule, eu am copil. Cum adică am 18 ani? Eu am copil». Puteam să am copil și înainte de 18 ani, dar mi-am dat seama după”, a povestit Ana Baniciu în mediul online.

„Dacă cumva m-ați dat dispărută, să știți că am început diversificarea. Atât. Atât s-a întâmplat astăzi. Am început diversificarea”, a spus într-un alt story.

De ce a durat 7 luni până a găsit bonă pentru fiul ei, Aris

De la începutul lunii noiembrie, Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au ajutor cu fiul lor, Aris. Perechea a angajat o bonă filipineză, care zilele trecute a gătit un preparat tradițional din Filipine pentru familie. Ana și Edy au întâmpinat o serie de provocări înainte ca bona să ajungă în casa lor.

„Ne-am dorit o bonă internă în primul rând. Este filipineză. Am găsit-o cu greu. Noi depusesem actele în urmă cu 7 luni, pentru a obține o bonă de acolo, de la mama ei, însă ea nu a mai venit pentru că nu a mai fost de găsit în Filipine. După cele 7 luni am primit acest răspuns că ea nu mai vine. Am zis: OK, încotro o apucăm? Și până la urmă am avut noroc. Vezi, tot răul spre bine, în general.

Adaptarea a fost foarte ușoară, cred că acesta este atuul lor, al celor străine. Faptul că știu imediat să se muleze pe ce e nevoie și în casă. Au flerul ăsta. Știu când să se retragă, știu când să fie acolo, foarte interesant! Am crezut că o să fie mult mai greu, dar ea a făcut sincer ca totul să fie mult mai simplu”, a declarat Ana Baniciu, pentru Cancan.ro.

După 5 luni petrecute cu fiul ei, Ana Baniciu este pregătită să-și reia activitatea artistică pas cu pas. Nu a fost exclusiv în concediu de maternitate, având în continuare proiecte pe online, însă acum va putea să reintre și în studio. Cu toate acestea, pentru artistă pe primul loc vor rămâne fiul și familia ei.

