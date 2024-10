Andrei Bănuță face acest lucru de fiecare dată când un om îl dezamăgește: „E pentru totdeauna” / Exclusiv

Andrei Bănuță ne-a mărturisit că nu crede în manifestarea fără muncă. Invitat la Fresh by Unica, tânărul de 25 de ani ne-a dezvăluit și cum gestionează momentele în care oamenii la care ține îl dezamăgesc.

Andrei Bănuță nu crede în manifestarea fără muncă

Dincolo de talentul muzical incontestabil, Andrei Bănuță a cucerit publicul român cu personalitatea lui caldă și cu umorul caracteristic. Recomandat de voce și de caracterul frumos, Andrei a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. După cum ne-a mărturisit chiar el, la Fresh by Unica, acest lucru nu s-a întâmplat pur și simplu, ci datorită muncii depuse în această direcție.

„Nu cred în manifestare, cât cred în sporul muncii. Dacă te trezești și pornești cu sufletul curat și cu dorință de muncă și de reușită, dar merg și mâinile în timpul ăsta, cred că se pot întâmpla lucruri minunate. Dacă stai pe canapea și te gândești, ia să manifestez acum niște bani mulți, niște succes, cu toată stima și respectul, sunt crescut destul de pragmatic. Am câștigat cu greu și cu sudoarea frunții fiecare leu pe care l-am câștigat vreodată. Nu cred în manifestarea fără transpirație”, a spus Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

„Aș mânia pe Dumnezeu să nu fiu mulțumit acum.”

După o copilărie marcată de lipsuri, tânărul a atins o etapă a carierei în care este împăcat cu banii pe care îi câștigă pentru munca pe care o depune. Dintr-un punct în care mergea la școală fără pachet, cântărețul ajuns într-un punct în care se plimbă pe străzile orașului natal, Eforie, cu recunoștința că acum are aproape tot ceea ce visa în copilărie și adolescență să aibă.

„Mă plimbam cu mașina prin locurile unde am învățat, am locuit, și mi-aduceam aminte din mașina pe care mi-am dorit-o, cu posibilitatea să îmi cumpăr orice îmi doream, că acum niște ani în urmă eram același eu, trecând pe aceleași străzi cu dorință și doar cu visul viu că trebuie să se întâmple ce se întâmplă astăzi. Aș mânia pe Dumnezeu să nu fiu mulțumit acum. E loc de mai bine oricând. Adică iahtul ăla într-o zi, mesele cu doamna Anamaria Prodan de la același nivel, o să vină probabil într-o zi. Dar cu muncă, totul se face cu muncă”, a mai spus actorul din „Groapa”, pentru Unica.ro.

„Las totul pentru oamenii din viața mea care eu consider că merită dedicarea mea.”

Andrei Bănuță se implică în proporție de 100% în orice tip de relație, fie ea de prietenie sau profesională. De-a lungul timpului, tânărul a trecut și prin dezamăgiri. În loc să sufere sau să se răzbune, artistul a găsit altă cale de a gestiona aceste momente inevitabile din viața oricărui om.

„Eu în momentul în care am o relație de orice tip, sunt cu tot sufletul. Mă dedic, mă trezesc la orice oră, vin să te ajut sau doar să fiu acolo, orice ai nevoie. Las totul pentru oamenii din viața mea care eu consider că merită atenția și iubirea și dedicarea mea. În momentul în care simt că nu se mai întâmplă asta, n-am să spun niciodată. O să mă retrag și am să te uit. Și mi se pare că uitarea e mult mai pentru totdeauna decât o ceartă”, a mai spus Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Andrei Bănuță despre relația pe care o are cu credința și cu banii, despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV, dar și despre planurile sale de viitor. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Andrei Bănuță

