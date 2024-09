Andrei Bănuță vrea să intre în afaceri, după modelul tatălui: „Pe un alt palier” / Exclusiv

Andrei Bănuță a moștenit înclinațiile artistice de la tatăl lui, care, în urmă cu aproximativ cinci decenii, a fost balerin la Teatrul de Stradă din Pitești. Bărbatul a renunțat devreme la pasiunea pentru dans și a intrat în domeniul afacerilor cu alimentație publică de pe litoral. Andrei crede că tatăl lui își trăiește visul prin el, motiv pentru care vrea să-l facă mândru. Invitat la Fresh by Unica, Andrei ne-a vorbit despre copilăria lui, dar și despre planurile de a intra în afaceri în viitor, după modelul tatălui.

Andrei Bănuță (25 de ani) este unul dintre cei mai pozitivi invitați care au trecut pragul studioului nostru. Cu toate că ar părea că a avut o viață lipsită de suferință, actorul din serialul „Groapa” a pierdut mai mulți oameni dragi până acum.

La doar 6 ani, Andrei și-a pierdut fratele mai mare din cauza unei probleme de sănătate cu care se confrunta încă de la naștere. Apoi, la 15 ani, cântărețul și-a pierdut mama. Andrei a avut și trei frați vitregi, dintre care o soră s-a stins și ea din viață. În ciuda acestor pierderi foarte dureroase, solistul reușește întotdeauna să transmită energie pozitivă tuturor celor pe care-i întâlnește.

„Mama mea cânta foarte frumos, dar nu știa nimeni asta, pentru că ea cânta doar în casă. Talentul și toată treaba asta artistică am luat-o de la tata, pentru că tatăl meu a fost dansator, balerin, în tinerețile lui. Tata acum e un puști înaintat în vârstă, are 75 de ani. Și eu 25. Când era de vârsta mea, dansa la Teatrul de Stradă din Pitești. A dansat până pe la vârsta mea, după care a intrat în domeniul afacerilor cu alimentație publică de pe litoral și a abandonat pasiunea asta. Cumva, cred, deși nu mi-a zis niciodată, că trăiește prin mine tot ce se întâmplă acum”, a povestit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

„El e o fire emotivă.”

„Am avut un concert la Mamaia și tata a fost în spate, pentru că era acasă. Și a fost foarte emoționat. El e o fire emotivă oricum. (…) Deci da, toată chestia asta artistică cred că am moștenit-o de la el. Și de la mama. Doar că mama n-a profesat niciodată în domeniul ăsta. Mama era o fire mult mai pragmatică”, a mai spus Andrei Bănuță, pentru Unica.ro.

Cântărețul ne-a mărturisit că cel mai mult admiră la tatăl lui cât este de bun și de blând, în ciuda provocărilor pe care viața i le-a scos în cale.

„El n-a purtat ură, n-a purtat dușmănie, n-a purtat supărare. Și oameni care să-i facă rău au existat. Cu toate astea, și-a găsit puterea să treacă de fiecare dată peste. Și să găsească ceva bun în oameni. Asta admir cel mai mult. Și e foarte amuzant”, ne-a mai spus Andrei.

Tatăl lui Andrei este primul om pe care-l sună când are o reușită și ultimul cu care vorbește când dă de greu. „Pentru că nu vreau să-l încarc”, ne-a explicat.

Andrei Bănuță vrea să intre în afaceri

Andrei nu a putut desemna o singură amintire din copilărie ca fiind cea mai frumoasă. Pentru artist, toate amintirile cu părinții lui sunt frumoase.

„Amintirea frumoasă pentru mine se rezumă la faptul că eram împreună, eram toți. Mergeam la concursuri, mergeam la cântări. Stăteam în casă, în curte. Vara munceam cu toții împreună. (…) Adică eram împreună, trăgeam toți la aceeași căruță”, ne-a mărturisit.

După modelul părinților, Andrei Bănuță își dorește la rândul lui, în viitor, să demareze o afacere. Pentru moment însă, afacerea lui este cariera muzicală, în care este implicat 100%.

„Da, îmi doresc să investesc într-o afacere. Momentan, afacerea în care investesc e proiectul meu muzical. Banii sunt făcuți să circule și investesc în proiectul meu muzical. Dar, la un moment dat, da, mi-aș dori să dezvolt încă o chestie, pe un alt palier. Însă ce știu de la afacerea noastră de familie este că îți mănâncă tot timpul. Adică o afacere care stă în picioare și care funcționează e o afacere în care ești implicat în proporție mare”, a mai povestit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Tatăl lui Andrei încă mai este implicat într-o mică afacere pe litoral, deși nu mai lucrează așa cum obișnuia.

„E o afacere mai micuță care să-l țină activ, să-l țină verde. De multe ori, tata e mai verde decât mine, deși are 75 de ani. Tata e muncitor, e mișto. Pe lângă bunătate, la asta îmi doresc să-i semn. La puterea indiferent de vârstă”, ne-a mai spus artistul.

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Andrei Bănuță despre relația pe care o are cu credința și cu banii, despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV, dar și despre planurile sale de viitor. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Andrei Bănuță

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@andrei_banuta

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

