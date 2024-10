Cum a trecut Andrei Bănuță peste despărțirea de fosta iubită: „Până la urmă am iertat” / Exclusiv

Andrei Bănuță crede în magia și în puterea muzicii, motiv pentru care, până când își va întâlni aleasa, și-a propus să scrie doar piese de dragoste exact așa cum își dorește să trăiască. Cântărețul s-a despărțit de fosta iubită după ce a lansat piesa „Nu m-am gândit la despărțire”, alături de Andra, și ne-a dezvăluit cum a trecut peste. Totodată, artistul ne-a spus de ce îl cataloghează femeile greșit și ce crede că îl va ajuta să cunoaste omul potrivit pentru el.

Cum a trecut Andrei Bănuță peste despărțirea de fosta iubită

La doar 25 de ani, Andrei Bănuță este unul dintre cei mai ascultați și apreciați artiști din România. Ultima lui piesă, „Altfel de amor”, are peste 1 milion de vizualizări pe YouTube în doar două săptămâni de la lansare, iar conturile sale de TikTok și Instagram cumulează o comunitate de jumătate de milion de urmăritori online. Fiindcă majoritatea pieselor lui sunt de dragoste, l-am întrebat pe Andrei dacă iubește așa cum compune.

„Cred că în puterea muzicii, și nu doar muzicii mele, e un soi de magie. Am cântat «Nu m-am gândit la despărțire» când nu mă gândisem la despărțire și chiar m-am despărțit. După am scris «Orașul iubirii». «Că-n orașul iubirii, calea fericirii nu ne-a ales deloc, Vreau să te uit de tot». Și orașul iubirii chiar nu ne-a ales deloc. Mi-am promis că voi scrie doar piese de dragoste frumoasă, așa cum am trăit sau cum îmi doresc să trăiesc. Nu știu dacă iubesc așa cum scriu, dar știu că îmi doresc să o fac”, a spus Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

„Liniștea de care am nevoie s-ar putea să fie nevoie să o găsesc mai întâi la mine”

Peste despărțirea de fosta iubită artistul a trecut scriind piesa „Nu te iert”. „Dar până la urmă am iertat”, a adăugat. Muzica reprezintă o pasiune, dar și o terapie pentru Andrei Bănuță, care ne-a mărturisit că se află într-un moment al vieții lui în care, pe plan personal, nu mai forțează nimic.

„Eu mereu sunt pregătit pentru o nouă poveste de dragoste. În ultimul timp viața mea a fost mult despre muncă. Poveștile de dragoste nu știu dacă au întârziat să apară sau n-au avut loc să apară. Multă lume ar crede că e o scuză. Programul meu în ultimul timp, mulțumesc lui Dumnezeu, e unul plin. Cânt, fac piese pentru mine și alți artiști, suntem în pline pregătiri pentru sezonul 2 din serialul «Groapa».

E multă agitație în viața mea. În momentul ăsta liniștea de care am nevoie s-ar putea să fie nevoie să o găsesc mai întâi la mine ca să pot să primesc liniște de la altcineva și să împart tot liniște. Momentan la mine e un du-te-vino constant. Dar e o etapă a vieții mele pe care o trăiesc și care îmi și place”, a povestit Andrei Bănuță, pentru Unica.ro.

Andrei Bănuță, catalogat greșit din cauza zodiei sale

În trecut, solistul s-a confruntat cu prejudecăți ce țineau de aspectul lui fizic. Datorită auto-ironiei, disciplinei și unei mici intervenții estetice, Andrei Bănuță este în prezent și mai încrezător în sine. Cu toate acestea, tânărul se mai luptă cu o prejudecată ce ține de zodia în care s-a născut, lucru pe care nu-l poate schimba.

„Nu-mi place că mă cataloghează lumea greșit de la zodia asta. Eu sunt chiar un om ok. Toate femeile zic: «Ești Gemeni?». «Da.» Și pleacă. Dar se întorc, toate se întorc. (râde) E jale cu zodia asta, nu știu de ce e percepută atât de greșit”, ne-a spus Andrei Bănuță.

„Oamenii au un rol foarte important în care latură a zodiei iese la iveală”

Artistul este de părere că Gemenii au două laturi între care oscilează în funcție de cei cu care interacționează. În general, Andrei susține că Gemenii sunt blânzi și buni până în momentul în care sunt răniți sau enervați.

„În primul rând sunt doi. Contează ziua în care e geamănul, iar oamenii au un rol foarte important în care latură a zodiei iese la iveală. Există un geamăn blând și bun și fraieruț așa și cred că el predomină. Până când este enervat geamănul celălalt, care e un pic mai dur și care cred că doar se apară. Probabil că n-are cea mai bună modalitate, nu e agresiv, e tăios în cuvinte. Dar suntem oameni ok”, a explicat Andrei Bănuță, pentru Unica.ro.

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu artistul despre familia lui, relația pe care o are cu divinitatea și cu banii, despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV, dar și despre planurile sale de viitor.

„Pe plan personal las lucrurile să vină. Sunt într-un moment al vieții mele personale în care nu forțez nimic. Eu cred că legătura mea cu Dumnezeu și cu toți îngerii mei e suficient de puternică și o țin suficient de caldă încât, în momentul în care o să trebuiască să vină cineva în viața mea care să-mi lumineze zilele mai mult decât sunt luminate deja, o să apară și momentul în care toate piesele mele de dragoste o să aibă mai mult decât o inspirație imaginară”, a încheiat Andrei Bănuță.

