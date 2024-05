„E nevoie de mai multă bărbăție să intri într-o relație cu o femeie care are copil.” Sore Mihalache, dezvăluiri despre rolul de mamă și noul iubit / Exclusiv

Sore Mihalache are o calitate pe care doar câteva persoane o posedă. Doar prin felul ei de a fi, actrița din „Pariu cu viața” reușește să dea o stare de bine tuturor celor cu care interacționează. Invitată la interviurile Fresh by Unica, actrița ne-a spus cum a petrecut Paștele anul acesta, în ce proiecte este ancorată în prezent, cum colaborează cu fostul partener de viață în creșterea fetiței lor, Erin, dar și cât de greu i-a fost să-și deschidă sufletul către actualul iubit.

Sore Mihalache, activitate profesională intensă în 2024

Sore a început anul 2024 în forță, lucru pentru care este incredibil de recunoscătoare. Pe lângă activitatea din mediul online, de câteva luni, Sore face parte din echipa „Vorbește Lumea”. „Mă bucur foarte tare. Este și proiectul cu care am crescut în televiziune, după «Pariu cu viața»”, ne-a spus Sore.

Primul sezon al emisiunii „Vorbește Lumea” a fost găzduit de Sore, Răzvan Fodor, Vica Blochina și Nadine. Sore s-a retras de la cârma show-ului deoarece a devenit mamă la scurt timp de la lansarea acestuia. Fetița solistei, Erin, s-a născut pe 25 martie 2016. În paralel cu televiziunea și online-ul, Sore plănuiește să lanseze o piesă nouă în lunile următoare.

„Intenționez să mai lansez o melodie. Primesc tot felul de piese frumoase. Nemaiavând presiunea că trebuie să scot acum, neapărat, în care am trăit cred că 15 ani, las pur și simplu lucrurile să se așeze, exact ca într-o relație cu un om, când ai chimia aia instantă, inexplicabilă, asta caut și în muzică”, ne-a explicat artista, la Fresh by Unica.

În cadrul aceluiași interviu, am vorbit cu actrița despre dorința ei de a-și relua activitatea ca actriță, despre actuala ei relație, dorința de a deveni mamă pentru a doua oară și modul în care privește căsătoria acum, la 34 de ani.

Cum colaborează Sore Mihalache și Mircea Julean în creșterea fetiței lor, Erin

În iunie 2022, Sore a confirmat că ea și tatăl lui Erin, Mircea Julean, s-au despărțit după opt ani de relație. Sore și Mircea pun mai presus de orice fericirea fetiței lor și pot servi drept model tuturor părinților separați.

„Foarte bine (colaborează în creșterea lui Erin – n.red.). Suntem amândoi doi părinți super implicați. Ea este un copil norocos pentru că are parte de susținere, de iubire, de o familie mare. Bunicii sunt și ei implicați, sunt în București, toată lumea e pe poziții. Stăm foarte aproape unii de ceilalți.

Nu este situația cea mai fericită. Orice părinți, în teorie, își doresc să ofere familia tradițională copiilor lor. În situația dată, noi cred că suntem un model foarte bun și fericit, un caz fericit. Din ce observ eu, în comportamentul ei și în cum își exprimă emoțiile, Erin e un copil fericit”, a povestit Sore Mihalache, la Fresh by Unica.

Sore a devenit mamă la 26 de ani, deși face parte dintr-o generație care alege din ce în ce mai frecvent să întemeieze o familie mult mai târziu în viață. Cu toate acestea, Erin a fost un copil dorit. „Erin a fost dorită, în primul rând. Pregătită nu cred că ești niciodată să devii mamă. Nimeni nu e pregătit să devină părinte pentru că nu poți fi pregătit pentru ceva ce nu cunoști”, a explicat Sore, pentru Unica.ro.

Sore își dorește să devină mamă din nou

Cântăreața este de părere că înveți să fii părinte din mers și că sfaturile de la ceilalți părinți rareori se aplică, întrucât fiecare copil este unic în felul lui. Totodată, Sore ne-a dezvăluit că se vede mamă din nou.

„Da, să știi că da. Dintotdeauna mi-am dorit și m-am văzut mamă de două fetițe”, a spus Sore, la Fresh by Unica.

Cum se înțeleg fiica artistei și noul ei iubit

În martie anul acesta, Sore a confirmat că formează din nou un cuplu. Până acum, Sore nu a dezvăluit identitatea noului ei iubit și nici detalii despre cum s-au cunoscut. Pentru Unica.ro însă, cântăreața a spus că el și Erin se înțeleg foarte bine. De asemenea, actrița ne-a detaliat întreg procesul pe care l-a parcurs înainte să-și deschidă din nou sufletul.

„N-aș fi anunțat că formez un cuplu dacă n-ar fi fost un parteneriat bun din toate punctele de vedere. Foarte bine (se înțeleg Erin și iubitul ei – n.red.). Mă simt recunoscătoare pentru că n-ai cum să forțezi o chimie în direcția asta. Toate mamele în situația mea cu siguranță la asta se gândesc înainte să înceapă o relație. Real, indiferent cât de mult îți place ție de un om, dacă copilul tău nu e în asentiment cu tine nu ai ce să faci”, a povestit Sore, la Fresh by Unica.

„Le-a bifat pe toate”

Deși preferă ca acest aspect al vieții ei să fie cât mai intim cu putință, Sore a ales să vorbească despre el cu Unica.ro pentru că este convinsă că sunt multe femei care se regăsesc în povestea ei. Actrița vrea să le arate tuturor mamelor singure, deși nu se consideră una, că își pot reface viața după ce s-au separat de tatăl copiilor lor. Artista nu se consideră mamă singură deoarece tatăl lui Erin este cât se poate de implicat în creșterea ei.

„Alegerea (unui nou partener – n.red.) a fost altfel, a trebuit să iau în calcul în avans dacă omul de lângă mine poate fi un exemplu bun pentru copilul meu, dacă-i poate fi un prieten bun, dacă-mi poate fi partener și în momentele mai puțin bune ale vieții. Le-a bifat pe toate”, ne-a mai dezvăluit Sore.

„E nevoie de mai multă bărbăție să intri într-o relație cu o femeie care are deja un copil”

Din punctul de vedere al lui Sore, rolul oricărei despărțiri este să înveți ceva din ce ai trăit, să devii conștient de greșelile tale și ale partenerului și să-ți creezi o imagine clară despre ceea ce îți dorești de la o relație.

„Pentru mamele care au ieșit dintr-o relație cu tatăl copilului poate fi o provocare să-ți permiți să te gândești că poți ajunge într-o nouă relație în care lucrurile să fie în armonie. Majoritatea bărbaților consideră, e o preconcepție care năvălește peste noi, că o femeie care are un copil este o femeie mai greu de dus. E nevoie de mai multă bărbăție să intri într-o relație cu o femeie care are deja un copil, lucru care, dpmdv, este minunat, pentru că așa se face selecția. E o provocare să-ți deschizi sufletul din nou, de fapt despre asta e vorba în primă fază”, a mai spus artista, pentru Unica.ro.

Ce spune Sore despre căsătorie: „În niciun caz nu mi-ar plăcea o nuntă mare”

Sore Mihalache și Mircea Julean nu au fost căsătoriți. Deși nu a avut niciodată dorințe specifice în această direcție, cântăreața nu ar spune nu unei căsătorii acum.

„Da, dar nu cu ardoare. Nu m-am visat niciodată într-o rochie anume. N-am avut niște dorințe bine determinate. Dar cred că acum, cu maturitatea pe care o am, cu alegerile pe care le fac mult mai înțelept, cred că mi-ar plăcea, dar în niciun caz nu mi-ar plăcea o nuntă mare, nu-mi place nici să merg la nunțile alea mari”, a spus Sore, la Fresh by Unica.

Anul acesta, ca în fiecare alt an, de altfel, Sore a implicat-o pe Erin în etapa vopsitului de ouă de Paște. Momentul preferat al lui Erin este altul însă, goana după ouă de ciocolată.

Sore, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu artista despre debutul ei muzical la vârsta de doar 11 ani, în trupa Dolly, despre brandul ei vestimentar, experiența de la „Dacing on ice” și multe, multe alte momente cheie din viața și cariera ei.

