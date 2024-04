Diana Bart le-a vorbit fiicelor ei, în vârstă de 7 și 4 ani, despre diabet și cancer: „Așa cum le obișnuiești, așa le ai” / Exclusiv

Diana Bart se implică 110% în creșterea fetițelor ei, Maira și Amina. Jurnalista este vigilentă la tot ceea ce face și se întâmplă atât în jurul ei, cât și al copiilor. Acordă o atenție deosebită tuturor aspectelor cheie din viața unui om, de la o alimentație sănătoasă și o educație de calitate, până la conexiunea cu natura, interacțiunea cu alte culturi și tipul de oameni care o înconjoară pe ea și familia ei. Într-un interviu Fresh by Unica, prezentatoarea de la Prima TV ne-a spus de ce nu și-ar mai dori un al treilea copil, cât de greu i-a fost să accepte ajutor în creșterea fetițelor, dar și cum a reușit să le țină departe de zahăr. Diana le-a vorbit deschis fetițelor ei despre boli precum diabetul și cancerul.

Diana Bart, dezvăluiri despre relația dintre fetițele ei, Maira și Amina

Diana Bart și soțul ei, Mihai Dumitrescu, au devenit părinți pentru prima dată în 2017. Atunci s-a născut prima lor fetiță, Maira. Trei ani mai târziu, Maira a primit în dar o surioară mai mică, pe Amina. La Fresh by Unica, Diana ne-a dezvăluit cât de bine se completează fetițele ei.

„Maira este mult mai calmă, mai liniștită, mai înțeleaptă. Stă și cugetă la tot ce face, aude și simte în jurul ei. Amina este opusul ei, e și mai micuță. Cea mică este foarte ghidușă. Sunt atât de diferite, dar e fascinant de observat și se completează tare bine. Normal că mai sunt și divergențe și diferențe firești. Încer să le ajut să se accepte așa cum sunt”, a spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Își mai dorește Diana Bart copii

Diana Bart este un părinte foarte implicat. Tocmai din acest motiv, jurnalista este reticentă când vine vorba de un al treilea copil. Prezentatoarea „Flash Monden” își dorește să se implice cât mai mult cu putință în creșterea și educația copiilor ei. Astfel, un al treilea copil ar însemna mai puțin timp dedicat fiecăruia în parte.

„Mi-aș mai fi dorit, dar e destul de greu. Eu sunt foarte atentă la detalii. Îmi doresc foarte mult să mă implic, dar e un consum fantastic. Cred că dacă ar mai apărea un copil ar interveni oboseala fizică și mentală. Eu stau să le explic fiecare pas în fiecare zi. Nu există să nu le observ. Încontinuu sunt într-o alertă. E tare plăcut, dar și obositor. Dacă ar mai veni un copil mi-ar fi greu să ofer atât de multă calitate fiecăruia în parte. Din acest considerent nu mi-aș mai dori, dar nu se știe niciodată”, a explicat Diana Bart, pentru Unica.ro.

Cine o ajută în creșterea fetițelor ei

Dacă ar avea mai mult ajutor, Diana Bart ne-a mărturisit că ar avea mai mulți copii. Mai mult decât atât, jurnalista este deschisă și către a înfia.

„Am zis că eu niciodată n-o să am bonă. Când am văzut, pentru că le-am și alăptat exclusiv pe amândouă până la 2 ani și jumătate, cât de obositor este și cum eu pur și simplu nu mai aveam resurse și putere să merg mai departe, am zis e clar, trebuie să învăț să accept ajutor. Sunt foartă atentă la ce oameni stau în preajma copiilor”, a povestit Diana Bart, la Fresh by Unica.

În creșterea Mairei și Aminei, Diana este ajutată în primul rând de soțul ei, apoi de o bonă, și nu în ultimul rând de bunici, mama ei și mama soțului ei. Dar, pentru că fiecare locuiește în județe diferite, Diana este nevoită, câteva ore pe zi, să apeleze la ajutorul unei bone.

De ce a schimbat Diana Bart mai multe bone

Până în prezent, prezentatoarea de la Prima TV a schimbat mai multe bone, după ce a remarcat că fetițele ei împrumutau obiceiuri nepotrivite de la acestea. Actuala bonă este absolventă a Facultății de Istorie a Religiilor și a avut o conexiune imediată cu fetițele Dianei.

„Am avut destul de multe. Le-am schimbat, n-am putut să trec peste anumite lucruri. Am zis că nu vreau să fac compromisuri, mai ales când sunt copiii la mijloc. O bonă este o persoană care stă în preajma lor destul de mult timp. Copiii, mai ales la vârsta asta, absorb tot din jurul lor. Îmi doresc o persoană cu o energie bună. La nivel energetic se preia totul. Atunci, involuntar, cele mici erau agitate. Observam, atentă fiind la aceste modificări de comportament. Din acest considerent am zis că e timpul să punem punct, pentru că nu vreau să le influențeze mai mult decât e cazul”, a mai spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Diana Bart a spus care i se pare cea mai mare provocare ca părinte în 2024

Fiecare etapă din creșterea copiilor este diferită și fiecare generație se confruntă cu provocări unice. În 2024, Diana Bart crede că una dintre cele mai mari provocări este să rămâi loial valorilor tale în timp ce te adaptezi constant lumii care se află într-o mișcare continuă și schimbare perpetuă.

„Trăim într-o lume destul de agitată, dar trebuie să și ținem pasul. Eu sunt adepta unui stil de viață echilibrat, sănătos și liniștit. Îmi place să trăiesc în liniște și pace. Sunt atentă la absolut tot ce mănânc, ce fac, ce muzică ascult, între ce oameni mă aflu, la fel și copiii. Asta e o provocare, să rămâi în esența ta și să poți, pe un astfel de fundament, să faci față acestei lumi haotice fără să te afecteze”, ne-a mai spus jurnalista.

Diana Bart le-a vorbit fetițelor ei de 7 și 4 ani despre diabet și cancer

Diana Bart nu consumă aproape deloc produse care conțin zahăr, conservanți și nitriți și își crește fetele cu aceleași valori. Ori de câte ori are ocazia, Diana le explică fiicelor ei consecințele consumului de mâncăruri nesănătoase și le formează, în primul rând, prin exemplul propriu.

„De mici le-am învățat (fără zahăr – n.red.). Așa cum le obișnuiești, așa le ai. Prin exemplul meu e clar că le-am conturat. Eu nu le-am dat bomboane, la noi bomboanele înseamnă stafide. Nu le-am dat zahăr, nu le-am învățat să mănânce dulce. Nimic din ce iau nu conține zahăr, doar îndulcitori naturali care nu au același indice glicemic și nici aceeași dulceață”, a mai spus prezentatoarea TV, pentru Unica.ro.

„Tentațiile sunt mari. E bine să trăiești și pe pielea ta”

Tentațiile sunt la tot pasul, însă, având în vedere că micuțele cresc în colectivitate, la școală și la grădiniță. Diana nu este genul de părinte care nu-și lasă copiii să experimenteze. Jurnalista ne-a povestit o întâmplare în care fetițele ei au mâncat mai mult dulce decât obișnuiesc în mod normal. Ulterior, Maira nu s-a simțit bine. Diana i-a explicat din ce cauză, iar atât Maira, cât și sora ei mai mică au învățat din acea experiență. La Fresh by Unica, am întrebat-o pe Diana cum a decurs conversația cu cele mici despre diabet și cancer.

„Tentațiile sunt mari. E bine să trăiești și pe pielea ta. Le iau cărți motivaționale. Le-am explicat și le-am arătat și filmuțe pe YouTube cu ce înseamnă să fii bolnav de, și de, și de. Mai departe sunt alegerile voastre în viață. Eu nu pot să vă controlez. Nu sunt lângă voi non-stop. Le-am explicat foarte clar că orice acțiune are o consecință”, a mai spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Diana Bart, invitată la Fresh by Unica

Am mai vorbit cu Diana Bart despre cum a început relația dintre ea și soțul ei, pierderea tatălui, manifestare și relația ei cu Divinitatea, pasiunea pentru design interior, cariera din televiziune și online, printre multe altele.

Foto: Unica.ro; Instagram

