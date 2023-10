Cum a depășit Diana Bart teama de a călători cu fiicele ei: „La două luni am suit-o în avion” / Video exclusiv

Diana Bart are două fiice, Maira și Amina, în vârstă de 6 și, respectiv, 3 ani. De când s-au născut, Maira și Amina și-au însoțit părinții în zeci de vacanțe. Într-un interviu pentru UNICA.ro, prezentatoarea TV a spus ce sfat are pentru părinții care se tem să călătorească alături de cei mici, dar și de ce a ales sistemul privat de învățământ pentru fiicele ei.

Din 2017, Diana Bart este căsătorită cu Mihai Dumitrescu. Soțul jurnalistei lucrează în domeniul imobiliar. Atât Diana, cât și Mihai iubesc să călătorească și o fac alături de fiicele lor încă de când acestea s-au născut. Fiica cea mare a cuplului, Maira, a zburat pentru prima oară cu avionul la doar 2 luni.

Diana Bart a spus cum și-a depășit frica de a pleca în călătorii cu fiicele ei, Maira și Amina

Diana Bart a ales două nume deosebite pentru fiicele ei, respectiv Maira și Amina. Prenumele Maira se crede că ar avea origini grecești, semnificând „strălucire”. Maira este, totodată, un derivat al numelui Maria, care, în egipteana veche, se traducea drept „preaiubită”. Prenumele Amina are origine arabă și reprezintă o persoană cinstită și credincioasă.

Pentru UNICA.ro, Diana Bart a spus de ce a ales sistemul britanic de învățământ pentru fiicele ei, dar și cum a căpătat curajul de a călători alături de ele.

Citește și: Diana Bart, cu piciorul rupt la Prima Fest. „Două luni voi sta imobilizată” / Video exclusiv

În ce clasă sunt fiicele tale?

Maira, cea mare, este deja în clasa a II-a. Ele sunt pe curriculă britanică și da, la șase ani și un pic, Maira este în clasa a II-a. Cea mică e la grădiniță încă, în același campus cu sora mai mare. De aceea am și ales să le dau așa. Sunt aproape și m-a ajutat foarte mult cu mutarea celei mici la grădiniță de la 2 ani, pentru că și-a dorit. O luam cu mine de câte ori mergeam să o luăm pe surioara mai mare și îmi spunea că vrea și ea. Pentru că i-a atras atenția cea mare a vrut și ea și atunci a fost foarte ușoară mișcarea și cu Amina.

Citește și: Diana Bart și soțul ei investesc considerabil în educația fiicelor: „Am ales o școală britanică, de la grădiniță până la liceu”

Diana Bart: „Am zis, înainte să am copii și când am născut, că eu nu o să-mi dau copiii la școală privată”

De ce ai ales sistemul privat de învățământ pentru ele?

Am zis, înainte să am copii și când am născut, că eu nu o să-mi dau copiii la școală privată. Multe lucruri pe care a zis că nu o să le fac niciodată în ceea ce privește copiii le fac. Am ajuns la o școală privată după ce am văzut mai multe școli de stat. Îmi dă o siguranță mai mare școala privată și pentru mine siguranța lor este cea mai importantă. Am văzut măsurile de securitate. În plus, copiii sunt mai ordonați un pic, poate și pentru că sunt reguli mai stricte.

Nu vorbesc neapărat de profesori. Știu că sunt profesori foarte buni și în mediul de stat. Mi-aș fi dorit să le pot da în mediul de stat, dar siguranța a primat acum, mai ales că ele sunt mici. Vedem mai departe. Oricum, s-au acomodat foarte bine și fac toate materiile în limba engleză. Am văzut cât de repede și de ușor au prins, așa că nu cred că le voi mai schimba din acest sistem.

Citește și: Diana Bart spune NU operațiilor estetice. „Niciodată nu mi-aș tăia nasul, e șarmul meu” / Video exclusiv

Diana Bart: „Anul acesta am mers în Toscana și a fost superb”

În ce vacanțe ați mers anul acesta?

Anul acesta chiar am fost în mai multe vacanțe decât niciodată. Portugalia și Italia sunt țările noastre de suflet. Am fost cu cele mici și s-au bucurat și ele alături de noi de toate minunățiile pe care le-am văzut. Au mers pas la pas cu noi. Așa ne place când alegem vacanța cea mare. Închiriem o mașină și mergem prin mai multe locuri. Anul acesta am mers în Toscana și a fost superb, am fost și la mare la noi. Mai urmează pentru sărbătorile de iarnă. Am vrea să mergem prin Maramureș sau în Bucovina cu ele, să simtă și mai bine sărbătorile.

Citește și: Diana Bart nu consumă deloc aceste alimente. „Pe rafturile magazinelor cred că 90% din ce găsești e boală curată” / Exclusiv

Diana Bart: „E minunat să poți lăsa copilul să fie independent”

Ce sfat ai pentru părinții care se tem să călătorească alături de cei mici?

Pe cea mare am luat-o în vacanțe cu noi de la 2 luni, cu avionul. La o lună ne-am dus la mare la noi și la 2 luni am suit-o în avion. Cred că are foarte multe zboruri la activ. După modelul celei mari, am luat-o și pe cea mică. Nu mi-e teamă deloc. Atât timp cât sunt alături de noi și bine îngrijite… În orice țară sunt medici, spitale, dacă Doamne-ferește ajungi într-un caz extrem de se întâmplă ceva. Ne-am făcut asigurare de fiecare dată și n-am avut absolut nicio teamă. Am avut grijă și ce le-am dat să mănânce. Primii doi ani și jumătate și pe una și pe cealaltă le-am alăptat și mi-a fost foarte ușor, mai ales în vacanțe. N-am stat cu biberoane, cu stres.

Știu că e greu, mai ales la primul copil, și eu am avut temeri, emoții. Dar am și citit și am făcut și terapie pe partea asta, am făcut dezvoltare personală, am lucrat cu psihologi, psihopedagogi, mama este psihopedagog. Am primit sfaturi din toate părțile și mi-a și plăcut să citesc și să mă documentez. Când ești documentat, fricile dispar. Nu definitiv, normal, dar dispar și ai curaj să faci anumite lucruri. Eu chiar le îndemn pe mame să facă acest lucru, e foarte bine pentru copil. Prinde independență și încredere în el. E minunat să poți lăsa copilul, bineînțeles alături de tine și sub supravegherea ta, să fie independent.

Diana Bart poate fi urmărită duminică, de la ora 22.00, la PRIMA TV, unde aduce pe micul ecran imagini și informații din culisele emisiunii Cursa Iubirii.

Foto: Captură video; Instagram/Diana Bart