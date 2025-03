Augustin Viziru regretă că a participat la „Survivor România” și „Ferma” de la PRO TV: „Îmi pare rău că m-am dus”. De ce nu vrea să mai meargă la niciun reality show

Augustin Viziru a devenit cunoscut datorită carierei sale în televiziune și film, dar și datorită participării la diverse reality show-uri de succes. Totuși, recent, actorul a făcut o declarație surprinzătoare despre experiențele sale din cadrul emisiunilor „Survivor România” și „Ferma” de la PRO TV, dezvăluind că regretă profund că a ales să participe la aceste show-uri.

De ce regretă că a participat la „Survivor România” și „Ferma”

În cadrul unui interviu recent pentru ego.ro, Augustin Viziru a explicat cu sinceritate de ce regretă că a participat la emisiunile „Survivor România” și „Ferma”. Actorul a subliniat că experiențele din cadrul acestor reality show-uri nu au fost plăcute și că timpul petrecut departe de familia sa nu poate fi înlocuit cu nimic.

„Nu voi mai participa la reality-show-uri, cu siguranță. Și așa îmi pare rău că m-am dus la „Ferma’ și la „Survivor’, pentru că momentele petrecute acolo, departe de casă, nu mi le va mai da nimeni înapoi, mai ales că le puteam petrece cu copilul meu. Și cred că sunt mult mai importante momentele petrecute cu familia mea față de cei doi, trei lei în plus.

Fata mea mă surprinde în fiecare zi. Și eu, la fel, ne jucăm toată ziua. Am timp pentru ea cum nu are nimeni, nu fac nimic altceva„, a spus actorul pentru ego.ro.

Motivul principal pentru care Augustin Viziru a renunțat la reality show-uri este dorința de a fi mai prezent în viața fiicei sale. După o perioadă în care carierele și proiectele profesionale i-au ocupat mult timp, acum Augustin își pune familia pe primul loc, dedicându-i momente de calitate în fiecare zi.

Augustin Viziru, despre rolul din serialul „Tătuțu’”

Deși nu mai dorește să participe la reality show-uri, Augustin Viziru continuă să fie activ în industria televiziunii, în special prin roluri din seriale de televiziune. În prezent, el joacă în serialul „Tătuțu’”, interpretând personajul Ciroză, un rol pe care el însuși l-a descris ca fiind „nepotrivit” pentru el, având în vedere că nu consumă alcool.

„Da, am revenit în lumea serialelor de televiziune. Îl joc pe Ciroză, în „Tătuțu’’. Dar ai să râzi, nu mi se prea potrivește numele, nu îmi place băutura. Prima oară am băut alcool la 30 de ani. Și am avut glorie scurtă, am ținut-o vreo doi ani. Am zis că am înnebunit la bătrânețe, așa că am lăsat-o. Personajul, însă, îl fac să se potrivească, vreau, nu vreau„, a spus Augustin Viziru pentru sursa menţionată anterior.

În ciuda faptului că Augustin Viziru nu consumă alcool, de-a lungul anilor a fost extrem de sincer în ceea ce priveşte o altă dependenţă: cea a jocurilor de noroc. Actorul a dezvăluit că a pierdut foarte mulţi bani din cauza aceasta.

În ciuda tuturor lucrurilor întâmpinate de-a lungul vieţii sale, Augustin Viziru are ca dorinţă în prezent, din punct de vedere profesional să evolueze și să își depășească limitele ca actor.

„În primul și în primul rând, cred că sunt mult mai ofertante rolurile negative. Și, în plus, nici nu avem foarte mulți negativi care să poată să ducă rolurile de genul acesta. Nu prea am concurență pe rol, iar după atâția ani, lumea s-a cam obișnuit cu mine în postura asta. Pe pozitiv aș juca un înger… căzut (n.r.: râde)”, a mai adăugat el, subliniind că a devenit un actor apreciat în aceste tipuri de roluri, dar chiar şi aşa, tot îşi dorește să exploreze și alte tipuri de personaje în viitor.

Augustin Viziru a învățat multe din experiențele sale din reality show-uri și din cariera sa în televiziune. Familia și timpul petrecut alături de cei dragi sunt acum prioritatea sa principală, iar participarea la reality show-uri nu mai reprezintă un obiectiv pentru el.

