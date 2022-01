Ce a furat Augustin Viziru dintr-un magazin din Anglia: „Era vreo 700 de lire!”

Actorul Augustin Viziru (41 de ani) a povestit în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă o întâmplare destul de jenantă de pe vremea când era adolescent. Actorul obișnuia să plece prin turnee în diverse țări cu școala de fotbal de care se ocupa familia lui. Așa se face că pe când avea în jur de 16 ani a furat, pentru prima oară în viața lui, ceva dintr-un magazin din Anglia, dar nu a fost prins.

A urmat apoi prima lui experineță cu furatul. Fiind pasionat de biliard, Augustin Viziru a furat un tac.

Și am ajuns în Anglia și eu acum zic că îmi era așa… nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard. Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb. Era vreo 700 de lire. Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii. L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea… Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc – a continuat actorul.

Și nu s-a oprit, dar următoarea încercare de furt a fost observată de angajata magazinului și de atunci s-a lecuit de acest obicei.

Și avea tata o secretară și mi-a zis să îi iau și ei o fustă. Am intrat, am luat fusta, am băgat-o în pantaloni, am ieșit cu fusta afară. Apoi a venit o angajată de acolo după mine, că am luat ceva fără să plătesc, i-am zis că sunt antrenor, că am copii cu mine. Am luat-o pe stradă cu angajata să merg după copii înainte. Și era asta în partea stângă, secretara lui tata în mijloc și eu în dreapta. Și secretara avea o punga în mâna stângă, nu știam cum să îi zic să o mute pe dreapta ca să scot fusta și să o arunc. Ea era panicată, cum eram și eu de altfel. I-am făcut semn până la urmă, am scos fusta din pungă și am aruncat-o sub o mașină – a mai spus actorul.