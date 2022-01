Andreea Esca: „Eu, pe litoral. Intru la regim!” Poza în care fanii abia au recunoscut-o

Andreea Esca e mereu activă în mediul online și postează cât de des are ocazia diverse fotografii și gânduri frumoase. Printre cele mai recente fotografii publicate pe pagina ei de Instagram se numără și o poză alb-negru, din copilăria Andreei, făcută pe când se afla în vacanță la mare. Prezentatoarea buletinului de știri de la Pro TV și-a provocat fanii să spună, dacă pot ghici, care este ea din fotografia respectivă.

Gata cu prosteala! Back to real life, vezi poza 3😂😂😂 Eu, pe litoral, selfie not by antrenorul nostru de înot, domnul profesor Ioan Marusceac. Mulțumesc pentru fotografie, intru la regim… de luni! Care-s eu din poza de pe plajă? 🤣🤣🤣 – este mesajul scris de Andreea Esca în dreptul fotografiilor postate.