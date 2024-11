Lucian Mîndruță, dezvăluiri despre Andreea Esca: „Vrea să fie peste tot în spațiul public, vrea să fie observată”. De ce a renunțat la televiziune

Lucian Mîndruță și Andreea Esca au fost colegi la Pro TV timp de mai mulți ani, relația lor fiind una bună, fără certuri sau supărări. Acum, jurnalistul a făcut dezvăluiri despre cum este știrista în spatele camerelor de filmat.

De ce a plecat Lucian Mîndruță la Antena 1

Lucian Mîndruță și Andreea Esca au fost colegi la Pro TV timp de 8 ani, unde cei doi au format o relație de prietenie. Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, jurnalistul a dezvăluit de ce colega sa a avut mai mult succes ca el.

Mîndruță a plecat de la Pro TV la Antena 1 în anul 2003, pentru ca în 2010 să părăsească și acest post de televiziune. Acum, 20 de ani mai târziu de la marea mutare, jurnalistul a explicat de ce a ales să facă acest pas.

„Fiecare actor vrea să facă și el la un moment dat un film de Oscar. Fiecare prezentator vrea să prezinte și el jurnalul principal. Știam că la PRO nu aveam nicio șansă. Era cea mai bună prietenă a mea acolo, Andreea Esca și era și prea bună, iar la Antenă putea să fie liber. Au vrut să dea un refresh jurnalului. Au pus o față nouă și noi ne-am dat la o parte. În schimb, Andreea Esca continuă să prezinte de trei decenii știrile de la ora 19”, a spus jurnalistul despre plecarea lui la Antena 1.

Jurnalistul, despre succesul Andreei Esca

Lucian Mîndruță a vorbit doar de bine despre Andreea Esca și spune că niciodată nu a reușit să îi facă concurență. Și asta, spune el, este din cauza personalității lor diferite. Pe lângă faptul că știrista de la Pro TV ar avea talent, se adaugă și dorința ei de a se afla tot timpul în luminile reflectoarelor.

„Talent. Andreea Esca are talent. Eu n-am avut niciodată talent în a prezenta știrile. Ce vezi sau ce ai văzut atunci când prezentam știrile sau când vorbesc acum e în întregime imitația altora mai buni decât mine. Eu eram băiatul din spatele clasei. Nu ridicam mâna, nu ieșeam la tablă decât târât. Nu am fost niciodată extrovertit. Andreea Esca vrea să fie peste tot în spațiul public, vrea să fie observată. Eu aș vrea mai degrabă să trec neobservat și să mă lase lumea în pace. Sunt mulțumit”, a afirmat Lucian Mîndruță.

De asemenea, el spune că Andreea Esca nu va dispărea prea curând de pe micile ecrane și din atenția publică.

„Totuși iubesc meseria asta, îmi place, pentru că, până la urmă, la mine meseria a venit din faptul că eu am scris foarte multă poezie și puțină proză. Cumva am scris, eu am simțit nevoia să spun ce gândesc, dar n-am simțit nevoia să joc ce gândesc. Esca joacă și joacă un rol mare, de asta nu o să dispară prea curând”, a mai zis jurnalistul.

Totodată, Mîndruță consideră că a greșit atunci când a insistat să își consolideze cariera de prezentator, comparându-se în continuare cu Andreea Esca.

„Nu o să fiu niciodată Andreea Esca și am greșit insistând în meseria de prezentator. Da, am greșit. Îmi place foarte mult. E regretul meu că nu am prezentat știrile, dintr-un motiv foarte simplu: e ușor, e plăcut, e frumos să fii celebru și bogat, dar pe de altă parte e o greșeală pentru mine, deoarece nu sunt făcut să fiu asta”, a subliniat el.

