Gabriel Fătu s-a căsătorit religios în mare secret. Cum a fost surprins în ziua nunții, alături de soția sa / Foto

Gabriel Fătu și partenera sa, Alina Chiriac, au făcut cununia religioasă în mare secret, de Sfinții Mihail și Gavril,, după ce s-au căsătorit civil la începutul acestu an. Actorul și soția sa au ales Mănăstirea Sihăstria Putna pentru marele eveniment.

Gabriel Fătu și Alina s-au căsătorit religios pe 8 noiembrie 2024

Gabriel Fătu și Alina au decis să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu în zi de sărbătoare mare, pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavril. Totul s-a întâmplat în cadul unui eveniment restrâns, cum a fost și cununia civilă din luna februarie.

Actorul a postat recent în secțiunea de Insta Stories o imagine cu el și jumătatea lui, în fața preotului care i-a cununat. Pentru frumosul eveniment, mireasa a purtat o rochie albă decupată în spate, iar mirele, un costum negru cu cămașă albă și cravată mov.

Gabriel Fătu este destul de discret cu viața sa privată, iar în timpul căsătoriei civile a fost doar cu Alina și nașii.

„Oficial abia s-a întâmplat, pentru că noi am vrut să fim foarte discreți. La Primăria 2, noi doi, cu nașii, zilele trecute, ne-am dus și am semnat acea hârtie. Nu stiu dacă ne încurcă sau ajută cu ceva, am făcut și asta.

Viața mea – dacă m-ați urmărit în ultimii ani – a fost mai discretă și am încercat să nu mai fiu pe toate gardurile sau să obțin publicitate cu orice preț. Am ales un moment, nu a știut nici măcar mama mea, care este în Spania mutată, nici părinții soției, le-am spus abia după. Seara am ieșit la o cină cu nașii și ne-am întors acasă. Apoi le-am spus părinților. Am zis fără nuntă și tam-tam, fără lăutari și calul alb, fără porumbei. (…) Am zis că dacă tot suntem o familie și trăim într-o societate cu reguli și cu legi, să ne supunem regulilor”, a declarat actorul, acum câteva luni.

Gabriel Fătu a mai trecut prin două căsnicii și are o fiică

Gabriel Fătu a mai trecut prin două divorțuri, dar acest lucru nu l-a făcut să-și piardă încrederea în instituția căsătoriei. Iar pe Alina, actuala soție, a cunoscută printr-o circumstanță asociată ultimului divorț.

„E un concurs de împrejurări, a trebui să mă duc până în Mexic după ea. Divorțul m-a adus în lumea asta juridică și, printr-o conjunctură, printr-un prieten, al unui prieten, am întâlnit-o”, a spus Gabriel Fătu, despre Alina, care lucrează la Tribunalul Ilfov, onfom cancan.ro.

Gabriel Fătu a fost căsătorit cu regizoarea Chris Simion, de care a divorțat în 2015, după 13 ani de mariaj. „Ne-am ajutat şi am crescut împreună. Am iubit-o şi m-a iubit foarte mult. Dar oamenii se mai şi despart. Unii fac parte din viaţa altora doar o perioadă. Nu există nimeni legat pe viaţă de cineva. Venim şi plecăm singuri”, spunea Gabriel Fătu, la momentul divorțului.



După despărțirea de prima soție, Gabriel Fătu s-a căsătorit cu Georgiana Stancu în cadrul unui evenimentul fastuos, cu sute de invitați, dar povestea lor de dragoste s-a încheiat tot la tribunal. Cei doi au împreună o fetiță, Ana Ingrid, în vârstă de 6 ani.

Foto – Instagram / Facebook

