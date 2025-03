Sali Levent, într-o nouă relație, după scandalul cu fosta soție: „Nu o să mă opresc niciodată”. Actorul, disprețuit de oameni, după ce a snopit-o în bătaie pe Dalia

Sali Levent, de la scandal la nouă iubire! Actorul care a șocat România cu violențele asupra fostei soții, a dezvăluit că este într-o nouă relaţie. Concurentul de la „Te cunosc de undeva” a oferit detalii despre povestea de dragoste în care este protagonist.

Sali Levent şi-a snopit în bătaie fosta soţie de 19 ani

După ce în urmă cu doar câteva luni șoca opinia publică printr-un gest greu de imaginat — bătându-și crunt soția, pe tânăra Dalia, de doar 19 ani — Sali Levent pare că vrea să lase trecutul în urmă. Actorul a fost acuzat public de fosta soție de agresiune fizică severă, ajungându-se chiar la spitalizare și ordin de protecție. Tânăra a postat imagini și mesaje dure pe rețelele sociale, în care povestea cum a fost lovită cu brutalitate în mașină, într-un episod care a șocat și revoltat opinia publică.

Deși Dalia a mers în instanță, procesul s-a încheiat după ce cererea acesteia a fost respinsă, iar ulterior a renunțat și la apel. Cu toate acestea, imaginea actorului a fost profund afectată, mulți oameni declarându-se şocaţi de comportamentul său.

Sali Levent şi-a refăcut viața și iubește din nou

La doar câteva luni după scandalul care i-a ruinat imaginea, Sali Levent își declară public dragostea pentru o nouă femeie. Recent, actorul a făcut dezvăluiri despre viața lui sentimentală pentru cancan.ro.

„Vorbesc cu cineva acum și suntem chiar ok. Nu mai este diferență mare de vârstă. Nu o să mă opresc niciodată din a iubi. Este cel mai frumos sentiment pe care îl poate avea un om, dar știu sigur că voi alege de data aceasta pentru mine mai înțelept”, a declarat actorul pentru cancan.ro.

Mai mult, Sali Levent recunoaște că diferența de vârstă dintre el și Dalia (el având 39 de ani, ea doar 19) a fost una dintre cauzele principale ale eșecului relației lor:

„Eu m-am gândit când am făcut pasul în trecut (n.r. cu Dalia), că dacă la un moment dat îmbătrânesc, să am o fată tânără lângă mine. Nu mi-a ieșit, așa că lucrurile s-au schimbat acum”, a mai spus actorul pentru sursa menţionată anterior.

„Găina bătrână face ciorba bună”

Levent nu s-a oprit doar la a povesti despre noua iubită, ci a făcut și glume legate de vârsta noii iubite ale sale.

„Găina bătrână face ciorba bună, așa că… mergem să mâncăm supică!”, a spus actorul, făcând aluzie la faptul că acum are o parteneră mai matură.

Sali Levent, pus la zid de oameni pentru agresiune

Deși încearcă să-și refacă viața, publicul nu uită și nici nu iartă. Sali Levent a mărturisit că este constant hărțuit și criticat de oameni, iar o scenă recentă, povestită chiar de el, demonstrează că scandalul cu Dalia îl va urmări mult timp:

„Am venit de la Iași de curând și, chiar acum, am avut un exemplu. Pur și simplu am fost oprit și mi s-a spus: «Cu dumneavoastră nu vreau să fac poză». Și am întrebat: «De ce?». Mi-a răspuns: «Știu eu mai bine»”, a spus acesta pentru spynews.ro.

Chiar dacă oamenii îl resping, actorul susține că nu se lasă afectat de ce se întâmplă după cazul de agresiune în care a fost implicat.

„Încerca să se refere la un scandal pe care l-am avut. Nici nu m-a interesat, nici nu am dat curs. Eu iubesc hate-ul, te face un om mai puternic”, a mai spus acesta.

Sali Levent, scuze publice pentru fostele iubite

Pe lângă noile începuturi în dragoste, actorul a profitat de apariția la „Te Cunosc de Undeva” pentru a-și cere scuze publice fostelor partenere, invocând lecțiile învățate pe propria piele:

„Îmi cer scuze tuturor doamnelor și domnișoarelor cu care am fost și pe care le grăbeam. Acum înțeleg cât de mult îți ia să îți faci toate cele, unghii, păr, machiaj”, a spus acesta pentru spynews.ro.

Pe lângă viața personală, Sali Levent se concentrează pe carieră. Joacă în filmul „Zăpadă, Ceai și Dragoste III” și este concurent la „Te Cunosc de Undeva”, alături de Nick de la N&D. Totuși, scandalul cu Dalia continuă să planeze asupra imaginii sale, publicul taxându-l la fiecare apariție.

Deși pare că viața lui amoroasă merge mai bine și cariera se reface, stigmatul violenței și al scandalului cu fosta parteneră rămâne greu de șters. Chiar dacă actorul spune că „nu se va opri din a iubi”, publicul pare că nu va uita prea curând.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

