Levent Sali și Dalia, întâlnire de gradul zero în fața judecătorului: „Tremura toată.” Tânăra, luată la mișto de procuror, în timp ce glumea cu actorul: „Își face filme turcești”

Un nou scandal de proporții cutremură lumea mondenă românească, cu Levent Sali, celebrul actor din „Pariu cu viața,” în prim-plan. La doar câteva luni de la nunta sa de vis, acesta se confruntă cu acuzații grave de violență domestică aduse de soția sa, Dalia. Cei doi s-au întâlnit recent în fața judecătorului, unde tânăra a cerut un ordin de protecție, dar decizia a fost una neașteptată. Detalii despre cum a decurs procesul și motivul revoltei familiei Daliei.

Un proces tensionat între Levent Sali şi soţia lui: „Dalia tremura toată”

Levent Sali și Dalia s-au întâlnit față în față în sala de judecată, într-un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat după fastuoasa lor nuntă de acum câteva luni. La doar 19 ani, Dalia a fost profund afectată de episodul de violență suferit, mărturisind că este terorizată de soțul ei și că nu își mai dorește decât să trăiască în siguranță.

Deși spera să obțină un ordin de protecție, cererea sa a fost respinsă, lăsând familia tinerei furioasă și dezamăgită.

„Avea emoții, era stresată, a început să tremure, mai ales că se afla cu el în aceeași încăpere”, a declarat o rudă apropiată pentru cancan.ro. Emoțiile au fost amplificate de atitudinea relaxată a actorului, care părea să trateze totul ca pe o formalitate, glumind chiar cu procurorul.

„El a fost interogat o oră, procurorul i-a adresat o singură întrebare. El a recunoscut că ar fi tras-o de păr, chiar dacă inițial ar fi spus că nu a agresat-o. A spus că a tras-o de păr că ea avea intenția să se arunce din mașină. Pe certificatul medico-legal a ieșit o leziune, atât, pentru că el a lovit-o de foarte multe ori în cap astfel încât să nu lase urme. A glumit cu procurorul el, era foarte relaxat, pasiv, ni s-a părut foarte ciudat. Oricum el spunea numai prostii, că a protejat-o pe ea să nu se arunce din mașină și că de asta ar fi tras-o de păr”, a mai pvoestit familia tinerei.

Procurorul, atitudine şocantă: „I-a spus că își face filme turcești”

Atitudinea procurorului în timpul procesului a stârnit furia familiei Daliei. În loc să trateze cu seriozitate situația, acesta ar fi luat-o în derâdere pe tânără, sugerând că „își face filme turcești”. Comentariul, cu o evidentă tentă ironică, a lăsat familia tinerei fără cuvinte.

„Timp de patru ore jumătate Dalia a fost interogată, i-au fost adresate multe întrebări, ea a răspuns la toate, cu toate că ea a trăit o traumă, un șoc. (…) Am cerut în instanță ordin de protecție și ne-a respins tot. Nu a luat în considerare nimic, nici măcar probele. I s-a spus de domnul procuror că își face filme turcești, adică au tratat-o așa ca și cum ar fi exagerat. Ea a povestit inclusiv că și-a cerut scuze și când o bătea, doar ca să poată să scape, să iasă din mașină. Nu i-a păsat procurorului”, au mai spus rudele Daliei pentru cancan.ro.

„A lovit-o astfel încât să nu lase urme”

Deși pe certificatul medico-legal a fost evidențiată doar o leziune minoră, familia Daliei susține că Levent Sali a lovit-o intenționat în zone care nu lasă urme vizibile.

„Ea a avut lovituri fără urme, numai în cap și în ceafă. Nu a avut martori care să vină în instanță. Noi am cerut niște imagini de pe camerele de luat vederi din zona în care el a oprit mașina și a coborât și apoi a început să o lovească pe partea ei. Nici asta nu s-a luat în considerare, nici martori nu au fost”, potrivit cancan.ro.

Tânăra a încercat să aducă în instanță martori care au asistat la alte episoade de agresiune, dar cererea i-a fost respinsă. Mai mult, imaginile de pe camerele de supraveghere din fața unui hotel, unde se presupune că a avut loc o parte din agresiune, nu au fost luate în considerare.

„A cerut martori care au fost de față când acesta a avut și alte momente de agresiune față de ea altă dată. Nu i s-a acceptat. A cerut imaginile de pe camerele de luat vederi, nu i s-au acceptat, i-au spus că nu este cazul. Eu sunt sigură că imaginile în care a fost agresată există, au fost surprinse pe camerele de luat vederi. Ne-am dus să luam imaginile de pe camerele de supraveghere din fața hotelului respectiv, dar nu s-a spus că nu ne pot da imaginile dacă nu venim cu un organ de poliție. Organul de poliție ne-a spus că ar trebui nu știu ce hârtie de la procuror”, au mai spus rudele apropiate tinerei pentru sursa menţionată anterior.

Dalia încă primeşte mesaje de amenințare de la Levent Sali

Pe lângă violența fizică, Dalia și familia sa susțin că tânăra primește constant mesaje de amenințare de la Levent. Deși aceste mesaje au fost adăugate ca probe în dosar, instanța nu le-a considerat relevante pentru a emite un ordin de protecție.

„Erau suficiente mesajele pe care le-am depus la dosar în care o amenința și pe Dalia, și pe noi, să obținem ordinul de protecție. Nu am cerut nimic, decât un ordin de protecție. Nu am cerut daune, nu am cerut să fie arestat, am cerut un simplu ordin de protecție, ca ea să se ducă liniștită la liceu. Nu înțelegem de ce i s-a respins ordinul de protecție când ei îi este teamă. Am făcut apel, rămâne să vedem ce se va întâmpla. Nu ne-am luat avocat pentru că nu am crezut că o să obținem ordinul de protecție unei fete care vrea doar să scape de bărbatul agresiv și să își vadă de ale ei la liceu”, a mai spus familia Daliei.

Deși cererea pentru ordin de protecție a fost respinsă, Dalia și familia sa nu renunță. Tânăra a făcut apel la decizie și speră că în final va reuși să obțină dreptatea pe care o merită.

Deși Levent Sali părea să fie într-o poziție confortabilă în sala de judecată, povestea este departe de a se încheia. Apelul depus de Dalia poate schimba cursul acestui caz, iar actorul ar putea să se confrunte cu consecințe legale serioase.

