Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa lui George Simion și a Anamariei Gavrilă. „Creier pane este puțin spus. Înspăimântător!”

Cristian Tudor Popescu a comentat candidaturile la alegerile prezidențiale ale lui George Simion și Anamaria Gavrilă, care acum se prezintă drept continuatori ai viziunii lui Călin Georgescu.

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre candidaturile celor doi

Cristian Tudor Popescu spune că Simion și Gavrilă sunt două persoane „absolut incompetente” care nu au niciun mesaj politic realist și care încearcă să mintă alegătorii pentru a atrage voturile adepților lui Călin Georgescu.

„Aceste persoane sunt absolut incompetente în orice. Nu au ce să spună… Simion ne-a prezentat doctrina sa economică ce constă în case cu 35.000 de euro date tuturor românilor, de asemenea scutirea de dobânzi la credit și de taxe pentru toată lumea. Asta este doctrina domniei sale, ca să ajungă președinte.”, a spus gazetarul în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, de la b1tv.ro.

Cristian Tudor Popescu a continuat apoi, în aceeași manieră acidă, criticându-i vehement pe George Simion și pe Anamaria Gavrilă.

„Vă dați seama ce beznă a minții pentru prostit pitecantropi? Pentru că nici una dintre aceste măsuri nu poate fi luată de președinte, pentru că președintele nu se ocupă cu așa ceva, cu fiscalitatea și nici cu astfel de măsuri executive și distribuirea de case. Și atunci ce să spună Simion pentru că habar nu are. Nu știe altceva, nu a avut nici o meserie în viața sa și atunci spune și el: o să demit Curtea Constituțională, o să-l aduc pe Georgescu președinte, ca să ia acum niște voturi. Evident că știe că nu poate să facă asta, așa cum știe și această duduie” – a continuat jurnalistul.

Despre Anamaria Gavrilă, CTP a precizat că „habar nu are să vorbească despre nimic”.

„Dar asta, iar…ce să spun, am auzit-o vorbind… am văzut un interviu…Dumnezeule, este ceva…creier pane este puțin spus. Înspăimântător. Această ființă ce să spună acum? Habar nu are, nu știe să vorbească despre nimic. Nu știu ce meserie are, cu ce s-a ocupat… Și atunci ce să spună? O să-l aduc pe Georgescu președinte, deci votați-mă pe mine. Asta este tot, aceasta este singura explicație”, a adăugat CTP.

Curtea Constituțională a României a respins candidatura lui Călin Georgescu

Curtea Constituțională a României (CCR) a luat o decizie importantă în contextul alegerilor prezidențiale din 2025, respingând candidatura lui Călin Georgescu. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, confirmând decizia anterioară a Biroului Electoral Central (BEC) de a nu înregistra candidatura acestuia. CCR a subliniat că decizia este definitivă și a fost comunicată oficial către BEC2.

Motivarea deciziei CCR a evidențiat mai multe aspecte legate de eligibilitatea candidaturii lui Călin Georgescu. Printre acestea, s-au numărat încălcări ale legislației electorale și nerespectarea unor condiții constituționale esențiale. De asemenea, s-a menționat că procesul de verificare a candidaturilor trebuie să respecte principiile și valorile constituționale, iar în cazul lui Georgescu, aceste criterii nu au fost îndeplinite.

Decizia CCR a generat reacții diverse în spațiul public, fiind contestată de susținătorii lui Călin Georgescu, care au considerat că hotărârea este nedreaptă și influențată de factori externi. Cu toate acestea, instituția a reafirmat că hotărârile sale sunt definitive și obligatorii, având rolul de a proteja ordinea constituțională și de a asigura corectitudinea procesului electoral.

