Alexia Eram, dezvăluiri despre viața personală, după despărțirea de Mario Fresh. „Îmi plac alintăturile în relație. Sunt foarte fericită!”

Alexia Eram a trecut în ultima vreme printr-o pertioadă plină de schimbări. Fiica Andreei Esca s-a despărțit de Mario Fresh după opi ani de relație, a lansat o afacere cu haine care îi poartă numele și și-a găsit din nou fericirea pe plan amoros.

Alexia Eram, dezvăluiri neașteptate despre viața personală

Alexia Eram și Mario Fresh au confirmat că se despart la începutul lui octombrie. Relația celor doi s-a întins pe opt ani, dar acum fiecare a luat-o pe drumul său. N-a trecut mult după destrămarea cuplului iar fiica Andreei Esca a fost surprinsă în compania unui tânăr misterios în timpul petrecerii de Halloween, într-un club din București.

Surse apropiate fostei perechi Alexia Eram – Mario Fresh susțin că noul iubit al fiicei Andreei Esca ar fi un apropiat al lui Mario. Cei doi au fost văzuți împreună la diverse evenimente mondene, iar relația lor ar evolua rapid. Deși numele noului iubit al Alexiei Eram nu a fost încă dezvăluit, se știe despre acesta că este antreprenor și că deține o afacere cu haine.

Recent, Alexia Eram a făcut unele dezvăluiri legate de viața personală. Tânăra a explicat că ea este romantică și foarte sensibilă și emotivă într-o relație. Alexia a ținut să sublinieze că este foarte fericită în momentul de față, fără să dea detalii despre ce sau cine îi umple sufletul cu bucurie în perioada aceasta.

„Îmi plac alintăturile în relație, sunt o romantică incurabilă, sunt emotivă și sensibilă. Îmi place să fiu alintată și să alint persoanele dragi. Sunt foarte emotivă, dar am exersat în timp să-mi ascund emoțiile.

Jobul meu are ca datorie să nu fiu atât de emotivă și să știu să gestionez anumite situații, dar da, sunt o persoană foarte sensibilă. În momentul de față sunt foarte fericită, pot spune asta”, a spus Alexia Eram pentru Cancan.

Tot legat de viața personală, Alexia a mai mărturisit că a fost mereu susținută de părinții ei și ține mereu cont de sfaturile lor.

„Părinții mei sunt un exemplu pentru mine, întotdeauna au fost acolo să mă susțină și să-mi dea sfaturi în orice. Întotdeauna am mers la ei ca să îmi spună da, este ok sau nu, nu este ok. Întotdeauna m-au învățat că trebuie să respect oamenii din jur, că trebuie să muncesc pentru ceea ce am și să fiu întotdeauna onestă cu mine și cu cei din jur”, a adăugat tânăra, pentru aceeași sursă.

Mario Fresh și Alexia Eram, la un pas de căsătoriei

Mario și Alexia au format unul dintre cele aai frumoase cupluril din showbiz-ul românesc. Și toată lumea credea că povestea lor de dragoste va rezista testului timpului și că va urma o nuntă. Alexia mărturisea în urmă cu ceva timp că își dorește o familie cu copii, dar și ea, și Mario au fost mai tot timpul foarte concentrați pe cariere.

„Mă văd și eu căsătorită, cu un copil măcar și cu o carieră frumoasă și stabilă. Eu trebuie să mă gândesc sau el? Suntem foarte tineri, am 23 de ani, nu pun presiune, când o se întâmple o să se întâmple, chiar nu mă gândesc la asta”, declara Alexia Eram, la Antena Stars, în urmă cu câteva luni.

