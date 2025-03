Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au împăcat. Cum au fost surprinși cei doi

După trei ani de relație, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis să se despartă. Tânărul și-a găsit liniștea alături de Otniela Sandu, însă nu pentru mult timp. După doar câteva luni de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar fostul investitor de la Imperiul Leilor a fost surprins alături de fosta parteneră, iar din imaginile apărute acum ne putem da seama că au revenit la sentimente mai bune.

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au împăcat

În urmă cu aproximativ două săptămâni, la podcastul lui Cătălin Măruță, unde Sebastian Dobrincu (26 de ani) a fost însoțit de părinții lui, tânărul antreprenor a anunțat separarea de Otniela Sandu. La momentul respectiv, acesta nu a oferit prea multe detalii despre despărțire, însă, la doar câteva zile după, a fost surprins alături de fosta logodnică, Ioana Ignat. Mulți s-au gândit că acesta ar fi și motivul pentru care Sebastian Dobrincu și fosta concurentă de la Bravo, ai Stil! au decis să pună punct relației.

Fostul investitor de la Imperiul Leilor nu a spus clar dacă s-a împăcat cu Ioana Ignat, însă ultimele imagini vorbesc de la sine. Paparazzii Spynews i-au surprins pe cei doi în timp ce plimbau prin parc. Și nu, nu au ieșit să se plimbe ca doi prieteni, ci ca doi îndrăgostiți. S-au ținut de mână și s-au comportat exact ca un cuplu. Imaginile le puteți vedea AICI.

Cu toate că împăcarea este mai clară ca niciodată acum, niciunul dintre ei nu a oferit detalii despre acest subiect.

Citește și: Otniela Sandu, prima reacție după ce s-a despărțit de Sebastian Dobrincu: „Iubirea înseamnă respect”

Citește și: Ioana Ignat, reacție surprinzătoare după ce a fost surprinsă alături de Sebastian Dobrincu: „Nu poți să mă uiți”

Citește și: Sebastian Dobrincu, hărțuit și înjurat pe stradă. A avut de suferit și fratele lui de 13 ani: „A ajuns să fie abuzat în drum spre școală”

Citește și: Sebastian Dobrincu, despre despărțirea de Otniela Sandu: „Nu știu dacă a fost iubire”. Ce spune antreprenorul despre relația cu Ioana Ignat

Ce spunea Sebastian Dobrincu după despărțirea de Ioana Ignat

După trei ani de relație și după ce el a cerut-o în căsătorie, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis să meargă pe drumuri diferite. La momentul respectiv, tânărul anunța separarea prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună. Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News