Sebastian Dobrincu, despre despărțirea de Otniela Sandu: „Nu știu dacă a fost iubire”. Ce spune antreprenorul despre relația cu Ioana Ignat

Sebastian Dobrincu a făcut câteva declarații controversate după ce a confirmat despărțirea de Otniela Sandu. Cei doi au avut o relație timp de trei luni, care, însă, s-a încheiat brusc. La scurt timp, antreprenorul a fost surprins în compania fostei lui iubite, Ioana Ignat. Mai mult, milionarul a precizat că încearcă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Sebastian Dobrincu, declarații controversate după despărțirea de Otniela Sandu

Sebastian Dobrincu a anunțat că s-a despărțit de Otniela Sandu și a fost surprins, zilele trecute de paparazzii alături de Ioana Ignat, fosta lui iubită. Invitat în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, antreprenorul a declarat că nu a iubit-o pe Otniela și că multe informații au fost scoase din context. Deși nu a confirmat împăcarea cu Ioana Ignat, acesta a precizat că iubirea poate fi complicată și că preferă să păstreze detaliile personale departe de ochii publicului.

„Da ce, tu nu știi? De câte ori n-ai fost pozată și scoasă din context? Întotdeauna e ceva scos din context! Eu și Otniela Sandu nu mai suntem împreună. Eu nu am zis dacă sunt împreună cu Ioana Ignat. Mi s-au băgat cuvinte în gură. Nu are nicio legătură cu perioada de care am povestit”, a afirmat Sebastian Dobrincu.

„Complicate sunt căile iubirii, mai ales la vârste fragede. Încerc să-mi țin latura asta cât mai pentru mine, știi, chiar dacă nu pot să mă duc la magazin să îmi iau niște banane și niște zmeură…”, a mai spus el în emisiunea de la Pro TV.

Citește și: Sebastian Dobrincu, adevărul despre despărțirea de Mimi. Cei doi s-au împăcat după trei ani: „M-am simțit exploatat”

Citește și: Cum a decurs întâlnirea dintre Otniela Sandu și părinții lui Sebastian Dobrincu: „Am cunoscut-o de Crăciun”

De unde au pornit neînțelegerile între antreprenor și Otniela Sandu

Sebastian Dobrincu a povestit și de unde au pornit neînțelegerile între el și fosta lui iubită. Acesta a explicat că a plecat o perioadă la Dubai pentru a lucra în liniște, lucru care nu a fost pe placul Otnielei.

„Sunt motivat! Sunt bucuros că vine căldura, e un sentiment pe care îl împărtășim toți, chiar și aici, în platou. Boala mea e că nu îmi place să deleg. Sunt încăpățânat. Eu fac software. Astea sunt toate business-urile mele. Problema nu e doar că programez, ar trebui să încerc să mai deleg lucrurile repetitive. Vin cu ceva huge! Nu pentru mine neapărat, cât e pentru impactul din jurul nostru”, a afirmat el.

„Perioadele în care mă izolez nu sunt sabatice, sunt tocmai ca să muncesc! Perioadele astea de hiperfocusare, fără distrageri, dau roade. Asta mi-a adus… De exemplu, când am fost la facultate la New York, nu mă distrăgea nimeni, mâncam la aceeași oră, dormeam la aceeași oră. Stau cât e nevoie în izolarea asta. Cum explic asta? Dacă iubești, îl înțelegi, nu? Nu l-ai înțelege dacă îți explică: «Uite, iubita mea, vreau să petrec timp să lucrez la chestia asta, nu vreau să fiu distras de nimic». Pare o zi tristă, lucrez 16 ore. E o armată cu rezultate pe măsura efortului. Secretul e să îți placă ceea ce faci”, a mai spus Sebastian Dobrincu.

Citește și: Ce complicații a suferit Carmen Șerban după un lifting facial. Cum se simte în prezent: „Am perfuzii aproape zilnice”

Citește și: Cum şi-a cunoscut soţia chef Orlando Zaharia de la „Chefi la Cuţite”: „Povestea noastră a fost ca un film de acţiune. M-a cam fiert” / EXCLUSIV

Sebastian Dobrincu, despre relația cu Otniela

Mai multe, Sebastian Dobrincu a mărturisit că nu știe dacă a iubit-o cu adevărat pe Otniela Sandu, subliniind faptul că relația lor s-a încheiat amiabil.

„Se scriu multe, se zvonesc și mai multe. Sănătoși să fim. Vreau să-mi trăiesc viața, până la urmă. Să fim fericiți, indiferent lângă cine și în ce context. Toate relațiile din viața mea le-am încheiat amiabil, nu am niciun inamic. Nu există războaie”, a precizat antreprenorul în emisiunea „La Măruță”.

Acesta a explicat că el și fosta lui parteneră sunt persoane diferite și că nu au găsit o cale de mijloc pentru a face relația să funcționeze.

„Iubirea e un cuvânt greu. Nu știu dacă a fost iubire. Am învățat că suntem foarte diferiți ca oameni și e greu să găsești un om cu care să rezonezi din toate punctele de vedere. E bine să ții pentru tine ce trăiești”, a mai spus el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sebastian Dobrincu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News