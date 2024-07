Sebastian Dobrincu, adevărul despre despărțirea de Mimi. Cei doi s-au împăcat după trei ani: „M-am simțit exploatat”

Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri oameni de afaceri de succes din România. A început să lucreze din copilărie, fiind pasionat de programare, s-a mutat în America unde și-a făcut un nume, iar apoi a revenit în România. Pe plan sentimental, antreprenorul a avut relații cu influencerița Mimi și cu artista Ioana Ignat. Relația cu Mimi a durat un an, iar despărțirea a fost, potrivit influenceriței, dureroasă. Acum, Sebastian a decis să vorbească pentru prima dată despre ce s-a întâmplat între el și fosta lui iubită.

Sebastian Dobrincu, adevărul despre despărțirea de Mimi

Sebastian Dobrincu a format un cuplu cu Mimi timp de aproape un an și la scurt timp, influencerița l-a acuzat că a înșelat-o cu Ioana Ignat, cea de care s-a despărțit de curând. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, antreprenorul a negat acuzațiile aduse de fosta lui iubită și a dezmințit și informația potrivit căreia ar fi fost implicați într-o altercație.

„Pe mine m-a deranjat că a spus foarte multe lucruri neadevărate. M-a rănit la orgoliu. A spus că am fi avut conflicte și s-a ajuns la agresivități și au intervenit vecinii. Par eu o persoană conflictuală, agresivă? Aș putea eu să zic niște lucruri…Nu e cazul, nu sunt genul care să pătez imaginea nimănui. Au fost multe lucruri denaturate. Inclusiv ideea că relația nu a funcționat pentru eu mă credeam perfect sau că s-a înțeles asta. Pe bune?!”, a afirmat Sebastian Dobrincu în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

De asemenea, Mimi l-a acuzat de fostul ei iubit că a început relația cu Ioana Ignat în timp ce ei încă formau un cuplu.

„Inclusiv că am avut o relație în paralel, atât cu ea, cât și cu Ioana Ignat. (Relația cu Ioana Ignat) nu a fost în același timp și asta a transmis ea, ceea ce nu e adevărat. S-a dus să șteargă cu mine pe jos în fața unei întregi țări. M-am simțit exploatat cumva, că văzuse că eram la Imperiul Leilor și a zis că e o oportunitate perfectă, a trimis-o managerul”, a mai spus tânărul antreprenor.

Antreprenorul și Mimi s-au împăcat

Sebastian Dobrincu a dezvăluit că de curând s-a întâlnit cu Mimi întâmplător, moment în care influencerița și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut și s-au împăcat.

„Acum suntem bine, suntem în relații bune. Ne-am văzut în parc, acum câteva luni, și a venit să-și ceară scuze. A zis că era imatură atunci și că-i pare rău pentru asta”, a afirmat el.

Antreprenorul este de părere că așa ar fi trebuit să se încheie lucrurile între ei și în momentul în care s-a încheiat relația, fără scandal sau alte certuri publice.

„Apreciez, mai mult decât orice, că după atâta timp a avut curaj să se uite în ochii mei, să-mi zică că îi pare rău. Mi-am cerut și eu scuze pentru tot ce i-am greșit. Așa ar fi trebuit să decurgă și atunci. Nu să te duci să-ți speli rufele în public, să vorbești de mine de rău, ca și când eu sunt Satana pe Pământ”, a mai zis Sebastian Dobrincu.

Ce acuzații i-a adus Mimi lui Sebastian Dobrincu

Relația lui Mimi cu Sebastian Dobrincu ar fi apărut în momentul în care el a refuzat să apară public cu iubita lui, deși locuiau împreună. Acest lucru a deranjat-o pe influenceriță, iar reproșurile și-au făcut loc în relația lor.

După ce s-au despărțit, Mimi a apărut public și l-a acuzat pe Sebastian că a înșelat-o cu Ioana Ignat și a povestit că au avut o ceartă puternică.

„Ne-am despărțit în februarie sau martie. Timp de două luni de zile noi nu am vorbit deloc. După aceste două luni, ne-am întâlnit întâmplător la birou. Aveam același manager la momentul respectiv. La sfârșit de mai, el a avut o apariție televizată, iar eu eram acolo la o ședință. Ședința se termina, emisiunea lui urma să înceapă și a venit să-l ia pe Vlad. El i-a spus să nu urce la birou, dar probabil că nu a văzut mesajul. A urcat, eu l-am văzut și a început circul. L-am văzut în birou, m-am uitat la el, s-a uitat la mine. El a zâmbit și eu m-am înnegrit. A venit să mă ia în brațe, eu m-am tras, după care m-a întrebat ce am cu el. Am început să ne certăm, dar o ceartă de ne-au auzit toți vecinii și au ieșit vecinii și au ieșit oamenii să vadă ce se întâmplă”, a povestit Mimi în urmă cu ceva timp.

Sebastian Dobrincu a format un cuplu apoi cu Ioana Ignat, de care s-a despărțit după trei ani de relație. Acesta a anunțat separarea de artistă prin intermediul unui mesaj scurt publicat pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Instagram

