Cum arată Simona Gherghe în costum de baie la 46 de ani. Prezentatoarea TV are doi copii

Simona Gherghe se află alături de familia ei într-o vacanţă de vis pe insula Paxos, Grecia. Prezentatoarea TV, în vârstă de 46 de ani, şi-a etalat corpul în costum de baie şi a surprins cu apariţia răvăşitoare de pe plajă, demonstrând că vârsta este doar un număr. Silueta sa impecabilă și atitudinea încrezătoare au atras imediat atenția și au generat numeroase aprecieri și comentarii pozitive.

Cum arată Simona Gherghe în costum de baie la 46 de ani

Simona Gherghe este o figură proeminentă în peisajul media românesc, cunoscută în special pentru rolul său de prezentatoare la diverse emisiuni de succes. Cu o carieră de peste două decenii în televiziune, aceasta a reușit să câștige inimile telespectatorilor prin profesionalismul și carisma sa.

La vârsta de 46 de ani, Simona Gherghe continuă să impresioneze publicul nu doar prin cariera sa de succes, dar și prin forma fizică de invidiat pe care o afișează la vârsta sa. Într-o recentă vacanță pe insula Paxos, Grecia, vedeta a împărtășit cu fanii săi imagini în care apare într-un costum de baie, arătându-și silueta impecabilă.

În fotografia postată pe rețelele de socializare, Simona Gherghe apare într-un costum de baie întreg, care îi pune în evidență formele și o face să strălucească pe plaja cu nisip fin și apă cristalină. Cu un zâmbet relaxat și o atitudine încrezătoare, vedeta demonstrează că frumusețea nu are vârstă. Costumul de baie cu design modern subliniază eleganța și stilul personal al acesteia, motiv pentru care aprecierile şi comentariile pozitive din partea fanilor nu au întârziat să apară.

Simona Gherghe, vacanţă de vis pe insula Paxos, alături de familie

Simona Gherghe se află într-o vacanţă de vis alături de familie pe insula Paxos, fiind o destinație de vis în Grecia. Aceasta a povestit cum a fost întâmpinată de peisaje de neuitat și cum copiii săi s-au adaptat rapid la noile condiții, transformând chiar și plajele cu pietre într-un loc de joacă fascinant, pe care le-au numit „ouă de dinozauri”. Experiența a fost una memorabilă pentru întreaga familie, iar Simona a împărtășit bucuria acestei aventuri cu urmăritorii ei printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

”Pe insula noastră, aceasta e singura plajă cu nisip. În rest, doar cu pietre mari. Am avut ceva emoții, nu știam dacă o să le placă treaba asta Anei și lui Vlad. Și ce credeți? Vor doar plaje cu bolovani. E incredibilă capacitatea asta a copiilor de a se adapta, de a se bucura de orice, oricum. Pentru ei, nici măcar nu sunt bolovani, ci… ouă de dinozauri! Și uite cum s-au rezolvat toate problemele! Minunată insula Paxos!”, este o parte din mesajul postat de prezentatoarea TV pe rețelele sale de socializare.

Simona Gherghe şi soţul ei, Răzvan Săndulescu, au fost la un pas de divorţ

Dincolo de succesul profesional și imaginea publică, Simona Gherghe a traversat și momente dificile în viața personală. Vedeta a fost la un pas de divorț de soțul ei, Răzvan Săndulescu, dar prin terapie de cuplu și o comunicare deschisă, au reușit să depășească problemele și să își consolideze relația. În interviurile sale, Simona a mărturisit că procesul de autodescoperire și eforturile comune de a înțelege mai bine dinamica relației lor au fost esențiale pentru reconectarea lor ca familie.

,,Primul care a înțeles mai repede ideea asta de a merge mai profund în relația asta părinte-copil și bărbat-femeie a fost Răzvan și m-a atras în treaba asta. Cumva copiii sunt cei care ne-au deschis ochii. Și terapie, și cursuri, dar și foarte multe podcasturi.

Cred că ne-am regăsit în momentul în care ne-am căutat noi pe noi, în momentul în care am început să fim mult mai atenți la sufletul nostru și să ne aplecăm un pic pe partea asta emoțională, la dezvoltarea noastră, în momentul în care ne-am dat seama că ei, copiii, vin pe lume ca să ne dea niște lecții, să învățăm ceva și să ne pună o oglindă în față.

În ultimul an mi se pare că ne-am conectat cel mai bine de când suntem noi ca pereche, tocmai pentru că am înțeles că trebuie să ne căutăm”, a mărturisit Simona Gherghe, în urmă cu ceva timp, potrivit stirilebzi.ro.

Cum este Simona Gherghe ca mamă

Pentru Simona Gherghe, rolul de mamă este unul central în viața sa. Deși drumul către maternitate a fost plin de provocări, vedeta a reușit să își îndeplinească visul de a avea copii, iar experiențele de mamă au adus-o mai aproape de soțul ei.

În urmă cu ceva timp, Simona Gherghe a vorbit despre dificultățile întâmpinate în primii ani de maternitate și despre cum copiii au venit ca o binecuvântare, oferindu-i lecții prețioase și ajutând-o să se dezvolte atât ca persoană, cât și ca parte a unei familii unite.

,,A fost extrem de greu în primii ani, pentru că la noi au și venit copiii unul după altul, sunt exact doi ani între ei. Nici nu ne-am dezmeticit după nașterea Anei și după primul an că am rămas însărcinată, ceea ce evident a fost o minune, n-aș fi sperat vreodată să mai fac un copil, la cât de greu am rămas însărcinată cu Ana și la ce luptă am dus pentru a-mi îndeplini acest vis, pentru că eu mi-am dorit dintotdeauna să fiu mamă și m-am văzut dintotdeauna mamă de fată. Eram fără cuvinte și mă gândeam ce binecuvântare a fost în primul rând pentru noi ca familie să putem să mai avem un copil”, a mai declarat vedeta tv, potrivit sursei menţionate anterior.

