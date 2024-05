Sebastian Dobrincu, diagnosticat cu o boală autoimună osoasă la 25 de ani. „Am avut nopți când plângeam în pat de durere” / Video

Sebastian Dobrincu a dezvăluit recent că, la finalul anului trecut, a fost diagnosticat cu o boală autoimună osoasă. Tânărul în vârstă de 25 de ani a spus că acesta a fost și motivul pentru care, în ultima jumătate de an, a lipsit din mediul online. Sebastian a dezvăluit și ce a învățat din această experiență, într-un podcast recent.

Sebastian Dobrincu a fost diagnosticat cu o afecțiune autoimună osoasă

Sebastian Dobrincu este un antreprenor și artist de origine română. Invitat în podcastul „Arta De A Iubi”, găzduit de Cristian Stan, Sebastian a dezvăluit, printre multe altele, că la finalul anului trecut a fost diagnosticat cu o afecțiune incurabilă, o boală autoimună osoasă. Odată declanșate, afecțiunile autoimune nu se mai vindecă, însă simptomele lor pot fi ținute sub control cu ajutorul a diferite tratamente.

„În noiembrie-decembrie am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma. A fost foarte nasol. Am crezut că aia e partea rea”, a povestit Sebastian Dobrincu în podcastul „Arta De A Iubi”, găzduit de Cristian Stan.

„Viața nu e dreaptă”

Ulterior, tânărul a dezvăluit că de mai bine de jumătate de an se luptă cu o afecțiune autoimună. Boala incurabilă l-a schimbat fundamental pe Sebastian Dobrincu.

„Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt. De-aia am și dispărut 6-7 luni de pe Internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic. De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere. Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să te victimizezi că de ce mi se întâmplă mie, de ce tocmai eu, care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu“, a mai spus tânărul antreprenor, pentru sursa citată.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu s-a născut pe 30 august 1998, la Botoșani, unde a locuit în primii doi ani de viață. Ulterior s-a mutat la București, iar la vârsta de doar 7 ani a început să învețe despre ingineria software pe cont propriu.

În următorii 10 ani a continuat să își perfecționeze abilitățile în inginerie, iar la doar 17 ani a fondat Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de marketing digital. Compania ar avea în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Platforma ajută brandurile, influencerii, agențiile și clienții individuali să își analizeze, gestioneze și îmbunătățească prezența pe rețelele sociale, bazându-se pe o analiză a datelor statistice.

După Storyheap, Sebastian Dobrincu a mai dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

De la antreprenoriat la muzică și televiziune

În paralel, Sebastian Dobrincu a jonglat cu televiziunea și cu muzica. În 2021 a devenit unul dintre investitorii de la „Imperiul Leilor”, iar în 2023 a participat la emisiunea Survivor. Primul lui single, „On Your Mind”, s-a lansat în 2019, iar cea mai recentă piesă a lui este o colaborare cu Alexandra Ungureanu, „Stai Lângă Mine”. În februarie 2021, Sebastian Dobrincu și iubita lui, Ioana Ignat, au lansat împreună piesa „Inimă Naivă”.

