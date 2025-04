Andra Gogan, despre relaţia cu iubitul din America şi despre întâlnirea cu părinţii lui: „Îmi doresc foarte mult o familie. Nu vreau să fie viaţa mea doar asta” / EXCLUSIV

După ani întregi în care s-a dedicat trup și suflet carierei sale, Andra Gogan pare că a găsit și liniștea în plan personal. Departe de ochii presei, artista trăiește o poveste de dragoste specială cu un tânăr din America, implicat la rândul lui în industria filmului. Invitată la Fresh by Unica, Andra a vorbit în exclusivitate despre relația lor, planurile de viitor și despre prima întâlnire cu părinții iubitului.

Iubire în America, departe de camerele de filmat

Andra Gogan a mărturisit că l-a cunoscut pe actualul ei partener în Los Angeles, în urmă cu un an și jumătate. La momentul întâlnirii, niciunul nu știa exact în ce domeniu activează celălalt, dar pe parcurs au descoperit că amândoi respiră același aer artistic.

„Este DOP, el este în industria filmului. Fără să vreau, l-am întâlnit tot așa, pentru că nu știam în ce domeniu activează, doar că pe parcurs ne-am dat seama că suntem cam în aceeași industrie”, ne-a spus Andra Gogan la Fresh by Unica.

Chiar dacă lucrează în același domeniu, cei doi preferă să își păstreze drumurile profesionale separate. Nu colaborează pe proiecte, dar se susțin reciproc și încearcă să se vadă cât mai des, în ciuda distanței.

„Nu lucrăm împreună, încercăm să avem fiecare drumurile noastre în viață, dar ne înțelegem foarte bine și sunt fericită”, ne-a mai mărturisit vedeta.

Naveta între continente pentru iubire

Viața lor de cuplu nu este deloc simplă. Relația la distanță înseamnă sacrificii, zboruri spontane și multă răbdare. Andra recunoaște că face des naveta între România și Statele Unite, mai ales când proiectele ei o duc în America.

„Am și proiecte în America, dar încercăm să ținem și relația sănătoasă”, ne-a mărturisit artista.

În ciuda oboselii acumulate din zboruri și filmări, artista spune că merită fiecare efort pentru a-și menține echilibrul între carieră și viața personală.

„Câteodată clachezi și obosești, iar toată energia care trebuie investită te doboară, dar suntem acolo, pe baterii, să ajungem până la final”, a mai spus Andra Gogan la Fresh by Unica.

Visul unei familii și dorința de normalitate

Într-un peisaj artistic în care agitația e la ordinea zilei, Andra își dorește să construiască ceva stabil și profund: o familie. Deși recunoaște că în prezent cariera îi consumă tot timpul, tânjește după momente de liniște și un viitor în care viața personală să nu mai fie pe locul doi.

„Îmi doresc mult o familie și de fapt visul meu este să mă pot concentra foarte mult pe zona aceasta de familie, să am căsuța mea și să fie totul bine, să merg în vacanță”, a mai dezvăluit aceasta.

Artista își imaginează un echilibru ideal între latura artistică și cea personală. Nu vrea să renunțe la carieră, dar nici să o lase să-i înghită toată energia.

„Îmi doresc super mult să mă plimb prin lume și să fie și planul acesta artistic, dar nu neapărat principal. Nu vreau să fie viața mea doar asta”, ne-a mai spus Andra.

Ce apreciază cel mai mult la iubitul ei

Întrebată ce calități o atrag cel mai mult la partenerul ei, Andra nu a ezitat. Comunicarea sinceră și constantă este, pentru ea, cea mai importantă trăsătură într-o relație, iar iubitul ei bifează cu brio acest aspect.

„Este foarte înțelegător, iubitor și foarte pasionat de ceea ce face. Comunică. Asta este de fapt cea mai tare calitate. Comunică orice”, ne-a spus vedeta.

Vedeta consideră că multe relații eșuează din lipsa unei comunicări reale și sănătoase.

„Este foarte important să știm ce este în mintea omului. Dacă el nu ne spune, cum să ne dăm seama că deranjăm cu ceva?”, a mai spus aceasta.

Despre prima întâlnire cu părinții lui

Un moment tensionat, dar și emoționant, a fost întâlnirea cu părinții iubitului, americani tipici, foarte diferiți de familia Andrei. Vedeta recunoaște că la început a fost ușor intimidată, mai ales pentru că venea „din Europa”, cum chiar ea spune cu umor.

„Sunt părinții americani. Clasici, tipici. Da, dar nu într-un mod negativ, adică sunt foarte mișto. Sunt tot așa tineri ca părinții mei și sunt foarte fresh.. La început a fost mai greu, dar da, îți dai seama, să fii cu o fată din Europa, când ai toate fetele din America cu cetățenie, te sperii, mă, e din Europa”, a mai spus Andra Gogan.

Cu timpul, relația cu părinții iubitului a devenit una apropiată, iar acum chiar își scriu din când în când mesaje.

O surpriză romantică marca Andra Gogan

Una dintre cele mai emoționante amintiri din relația lor este momentul în care Andra i-a făcut o surpriză de ziua lui. Cu ajutorul mamei lui și într-o adevărată cursă contra cronometru, artista a traversat Atlanticul pentru a-i ura „La mulți ani” personal, timp de doar opt ore, înainte de a zbura înapoi spre Los Angeles.

„Vreau să vin să-i fac o surpriză. Vin în New Jersey, stau opt ore la mulți ani și mă duc, că am un eveniment în Los Angeles și veneam din România. (…) Când a deschis ușa la apartament, în New Jersey, era: „Ce face aici?”. A fost atât de șocat că nu a putut să se bucure în primul moment”, a mai spus vedeta.

Veţi putea descoperi multe aspecte importante din viața Andrei Gogan, inclusiv despre relația cu iubitul ei din America, dar și despre momentele dificile pe care le-a traversat de-a lungul anilor, atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională, în cadrul emisiunii Fresh by Unica. O puteţi găsi atât pe YouTube, cât şi pe site-ul nostru www.unica.ro

