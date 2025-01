Andreea Antonescu, Andra Gogan și Cătălina Toma, surprinse de incendiile devastatoare din Los Angeles: „Aerul este foarte toxic și e bine să stăm în case”

Artistele Andreea Antonescu, Andra Gogan și Cătălina Toma au fost surprinse de incendiile devastatoare din Los Angeles, care au mistuit mai multe case și care au provocat, până la acest moment, moartea a cinci persoane. Circa 1.500 de clădiri au fost distruse și peste 100.000 de locuitori ai metropolei americane s-au văzut nevoiți să fugă din calea flăcărilor.

Andreea Antonescu, Andra Gogan și Cătălina Toma, la un pas de incendiile devastatoare din Los Angeles

Jumătatea André Andreea Antonescu, frații Andra și Răzvan Gogan și solista de R&B Cătălina Toma s-au aflat în Los Angeles la momentul izbucnirii incendiilor care devastează în prezent dealurile de la Hollywood.

Frații Andra și Răzvan Gogan locuiesc în zona Los Angeles, la doar 10 minute distanță de incendiile uriașe. Cântăreața și fratele ei au publicat pe rețelele sociale imagini cu incendiile din Los Angeles și se roagă pentru siguranța lor și a celorlalți locuitori din metropola americană.

„Flăcările au izbucnit aproape de zona în care locuim, la 10 minute distanță. Ne rugăm cu toții”, a scris Andra Gogan la Instagram Story.

Ulterior, solista în vârstă de 26 de ani a intrat în direct la Digi24 și a povestit îngrozită că autoritățile le-au cerut să fie gata în orice moment de evacuare.

Andra Gogan: „Putem să vedem, din clădirea noastră, focul.”

„Suntem în siguranță deoarece clădirea unde stăm e foarte sigură. Dar suntem foarte aproape de zona de incendiu și ne e frică pentru cei care sunt în zona respectivă, mai mult decât pentru noi. Este un vânt foarte puternic, se mișcă copacii în jurul meu. Eu, de exemplu, stau la etajul 20 și nu pot să ieși pe balcon. Aerul este foarte toxic și e bine să stăm în case. De aici putem să vedem, din clădirea noastră, focul.

Sunt mesaje care vin pe telefoanele noastre, ori de la clădirea în care stăm, ori din partea Los Angeles-ului, în care ni se spune să stăm în case. Ne anunță că în curând putem să fim evacuați, așa că să pregătim o valiză cu cele necesare. Suntem pregătiți să plecăm în caz de de evacuare.

Cei afectați sunt deja evacuați. Li s-a spus să plece din zonele afectate pentru că casele lor deja au luat foc. E foarte, foarte trist ce se întâmplă. Cei de aici din America n-au mai văzut așa ceva de ani de zile. E panică, eu am văzut și aici, în zona în care stau, oameni care deja și-au luat valizele și au plecat. Alții vorbesc la telefon că pleacă din Los Angeles către un alt stat în care au familia”, a relatat TikTok-erița, la Digi24.

Andreea Antonescu: „Cerul din Los Angeles este învăluit într-un strat dens de fum.”

Andreea Antonescu (42 de ani) a întâmpinat noul an în Los Angeles, alături de familie, acolo unde are și o casă. Andreea se afla la Los Angeles când au izbucnit incendiile și a publicat pe rețelele sociale imagini surprinse din mașină cu flăcările de pe dealurile din apropierea Los Angeles-ului. Străzile metropolei americane sunt învăluite într-un fum gros, înecăcios, atmosfera din zona fiind irespirabilă.

„Cerul din Los Angeles este învăluit într-un strat dens de fum, rezultat al incendiilor din apropiere. Viața e ca un apus de soare – frumoasă, trecătoare și plină de înțelesuri, dacă ne oprim să o privim cu adevărat. În Santa Monica, sub cerul care ardea în culori, am înțeles din nou că și sfârșiturile pot fi copleșitor de frumoase. Fiecare zi are propria ei frumusețe, propria lecție, dacă ne dăm voie să le trăim. Să prețuim momentele, pentru că ele dau sens vieții”, a scris artista pe Instagram.

Cătălina Toma: „Sunt în siguranță acum.”

Cătălina Toma (46 de ani), solistă R&B cunoscută pentru piesele „Tovarășii tăi”, „Îmi fac de cap” și „Poveste fără sfârșit”, locuiește de 19 ani în Los Angeles. Artista a fost surprinsă și ea de incendiile devastatoare din metropola americană. Contactată de Click!, Cătălina a declarat că se afla într-o zonă sigură în acest moment.

„Sunt în siguranță acum. Mulțumesc!”, a spus solista, pentru Click!.

În Los Angeles a fost declarată stare de urgență

Cel puțin cinci persoane au decedat în incendiile puternice care au izbucnit miercuri, 8 ianuarie, în jurul orașului Los Angeles. Flăcările devastează în prezent dealurile de la Hollywood din cauza vântului extrem de puternic. Acesta a suflat cu până la 160 km/h.

Incendiul a izbucnit în cartierul de lux Pacific Palisades și s-a extins ulterior. În jur de 1.500 de clădiri au fost distruse și peste 100.000 de locuitori ai metropolei americane s-au văzut nevoiți să-și părăsească locuințele, potrivit unui bilanț făcut de autoritățile americane.

În Los Angeles a fost declarată stare de urgență, iar aproximativ 1.182 de hectare din zona Pacific Palisades, situată între orașele de coastă Santa Monica și Malibu, au ars, au mai anunțat autoritățile.

