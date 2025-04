Ce ar alege Sebastian Dobrincu între iubire și bani: „Mare parte din atenția feminină pe care o primesc e și datorită statutului”

Sebastian Dobrincu a dezvăluit ce ar alege între iubire și bani, în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, de la Acasă. În cadrul aceluiași interviu, printre altele, antreprenorul a vorbit despre copilăria petrecută la Botoșani, decizia de a se lăsa de facultate și stilul lui viață sănătos.

Sebastian Dobrincu a spus care a fost prețul succesului lui, de ce a renunțat la facultate și ce ar alege între iubire și bani

Sebastian Dobrincu și-a transformat de la o vârstă fragedă pasiunea pentru calculatoare într-o carieră. Tânărul de 26 de ani spune că a câștigat primii bani la doar 11 ani, deși era un copil timid.

„Eram un copil foarte timid, nu ieșeam în evidență cu nimic, foarte în banca mea. Drept urmare, stăteam închis în casă, cu calculatorul în față. (…) Am început să învăț din ce în ce mai mult, cum pot să-mi fac propriile jocuri, mi-am făcut propriul joc de șah, de pildă… Iar pe parcurs am văzut că sunt oameni dispuși să mă plătească pentru ceea ce știam eu. Am câștigat primii bani la 11 ani. Nici nu aveam cont bancar. A fost un șoc pentru ambii părinți, și pentru maică-mea și pentru taică-meu”, a povestit Sebastian Dobrincu în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, potrivit Pro TV.

Din cauza absențelor, Sebastian Dobrincu a fost exmatriculat și nu a dat niciodată examenul de Bacalaureat. În schimb, tânărul spune că l-a dat pe cel din Statele Unite, cu ajutorul căruia a intrat cu bursă la Universitatea Stanford.

„M-am dus în SUA la facultate, slavă Domnului că am primit și bursă. Am făcut o jumătate de an de facultate în New York, după care am înființat o companie care a început să-mi genereze profit și să am abandonat facultatea”, a explicat Dobrincu.

„Singurătatea este un preț pe care l-am plătit ani de zile. Este foarte dureros să fii singur.”

Sebastian a spus și care a fost „prețul” plătit pentru succesul de care se bucură în prezent pe plan profesional.

„Singurătatea este un preț pe care l-am plătit ani de zile. Este foarte dureros să fii singur. Toată tinerețea mea, am fost singur. Singur în Los Angeles, singur în New York și, mai încolo, când m-am mutat în San Francisco. Pentru cei de acasă, pe scurt, San Francisco este predominat de masculi, foarte puține femei întâlnești de vârsta mea. Deja, la 20 de ani, mă simțeam foarte bătrân. Îi vedeam pe alții de vârsta mea care poate aveau 1% din cât aveam eu, dar erau mult mai fericiți, mult mai bucuroși”, a mai spus antreprenorul.

Gazda emisiunii, actorul Marius Manole, l-a întrebat pe Sebastian Dobrincu la ce ar renunța dintre iubire, prietenie, sex și bani. Tânărul a spus că ar renunța la bani, chiar dacă: „Probabil mare parte din atenția feminină pe care o primesc e și datorită statutului. Nu cred că este nimic greșit cu asta. Vrem să fim înconjurați de câștigători, de oameni care fac lucruri, care realizează chestii”.

În prezent, Sebastian Dobrincu este în căutarea unui bucătar personal. „Mănânc aproape zilnic icre de somon, nu de fițe, ci pentru că sunt foarte sănătoase. Dacă pot să dau un anunț, mi-aș dori foarte mult un bucătar care să-mi gătească acasă… eu mănânc foarte multă vită. Sunt dispus să fac o ofertă bună”.

În rest, se descurcă singur cu menajul casei: „Spăl vasele, calc, bag la mașina de spălat…”.

Foto: Instagram; Pro TV

