Cât costă o noapte de cazare la hotelul la care a stat Andreea Marin în America. Unitatea este condusă de o româncă

Andreea Marin a călătorit cu fiica ei, Violeta, la New York, unde aceasta va studia din această toamnă. Vedeta s-a cazat la un hotel de cinci stele, foarte cunoscut în America și la conducerea căruia se află o româncă. Inițial, „Zâna Suprizelor” a fost cazată într-o cameră De Luxe. Iar mai apou într-un apartament. Iar prețurile pentru o noapte de cazare acolo sunt pe măsura prestigiului și serviciilor oferite.

Cât costă o noapte de care în hotelul de lux în care s-a cazat Andreea Marin în America

Andreea Marin se pregătește pentru o perioadă importantă pentru fiica ei, Violeta, care peste câteva luni va începe studiile la Universitatea Cornell din New York. Tânăra a fost însoțită de mama ei în America, care a ales să se cazeze la un hotel de lux.

Vedeta a ales să stea la hotel St Regis, unde prețurile nu sunt deloc mici. Mai exact, potrivit site-ului unității, o singură noapte de cazare pleacă de la 1.900 euro.

„O destinație de cinci stele pentru cunoscători și personalități moderne, cea mai prestigioasă adresă din New York. O definiție a hotelului de 5 stele The St. Regis New York, aflat în portofoliul grupului Marriott, pe care l-am descoperit atrasă fiind de clădirea impunătoare de pe Fifth Avenue și am aflat apoi ce înseamnă rafinamentul care face diferența, de la serviciile oferite până la atmosferă, confort și design”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Citește și: Andreea Marin, în vizită la facultatea unde va învăța fiica ei, Violeta. Cum arată campusul din New York

Citește și: Andreea Marin, prima reacție după ce fiica ei și a lui Ștefan Bănică, Violeta, a vorbit despre căsătorie, la 17 ani: „E foarte tânără”

Prestigiosul hotel, condus de o româncă

Andreea Marin a descris hotelul ca fiind „desprins dintr-o poveste”, însă spune că istoria locului a fost cea care a atras-o de fapt. Mai mult, vedeta s-a arătat mândră când a aflat că hotelul de lux are ca general manager o româncă.

Citește și: Ioana Ginghină, despre Alexandru Papadopol, la șase ani de la divorțul lor: „Era băiat rău! Mi-am învățat lecția!” Ce dezvăluiri a făcut despre fostul soț

Citește și: Mirela Vaida, momente de panică cu fiul mijlociu. Vladimir a ajuns de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale: „Nici nu știam că există așa ceva”

„Toate te cuceresc, locația este parcă desprinsă dintr-o poveste, pe mine, însă, m-a atras și istoria locului cu tradiție de peste un secol, și am fost, recunosc, și curioasă să aflu ce înseamnă crâmpeiele de viață trăite aici de celebritățile din întreaga lumea găzduite de-a lungul timpului. Dar mai cu seamă am simțit mândrie când am aflat că o româncă este astăzi General Manager la St. Regis, după mai bine de două decenii de experiență în domeniul ospitalității, felicitări Octavia Marginean”, a precizat ea în mediul online.

Andreea Marin a precizat că a fost cazată mai întâi într-o cameră Grand Luxe, iar mai apoi într-un apartament. Pentru o o cameră single Deluxe prețurile pornesc de la 1.079 euro pe noapte fără mic dejun, în timp ce o noapte de cazare cu mic dejun inclus costă 2.188 euro.

Pe de altă parte, cazarea într-un apartament pornește de 6.742 euro pe noapte.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată hotelul din New York în care s-a cazat Andreea Marin

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News