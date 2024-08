Ce surpriză i-au făcut Alexia și Aris Eram mamei lor, Andreea Esca, de ziua ei: „Nu și-a dat seama de ce îi pregătisem”

Andreea Esca împlinește joi, 29 august, vârsta de 52 de ani și a ales să și-o sărbătorească în Grecia, alături de soțul ei și câțiva prieteni. Copiii ei, Alexia și Aris Eram, au rămas în România, însă au reușit să îi facă mamei lor o surpriză de neuitat.

Alexia și Aris Eram, surpriză de proporții pentru Andreea Esca

Andreea Esca este în vacanță și se bucură în această perioadă de Marea Mediterană și nisipul cald al Greciei. Jurnalista a plecat în concediu împreună cu soțul ei, Alexandre Eram, dar și de câțiva prieteni. Deja majori și cu propriile vieți, copiii știristei, Alexia și Aris Eram au rămas acasă. Dar nu au uitat de ziua de naștere a mamei lor care, pe 29 august împlinește 52 de ani. Pentru că nu au vrut să rateze aniversarea Andreei, cei doi s-au urcat într-un avion și au luat-o prin surprindere.

„Astăzi am zburat în Grecia ca să îi facem mamei surpriza de a fi cu ea, de ziua ei. Așa că am plecat cu Aris dimineața, am avut câteva peripeții pe drum, dar am ajuns în timp. Este prima dată când mama nu și-a dat seama de ce îi pregătisem. De altfel, se vede clar din reacția ei. Acum așteptăm împreună 29 august! Te iubim”, a scris Alexia Eram pe pagina sa de Instagram, unde a făcut public și un clip în care este surprinsă reacția Andreei Esca la vederea copiilor ei.

Jurnalista se afla la masă, stând cu spatele la mare, când o aude pe Alexia cântându-i „Happy Birthday”. Emoționată, aceasta se întoarce și își îmbrățișează copiii.

„Ce drăguți sunteți”, spune Andreea Esca în timp ce Aris îi oferă un buchet de flori.

Cum și-au educat copiii jurnalista și Alexandre Eram

Andreea Esca a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, cum au ales ea și Alexandre Eram să-și educe cei doi copii, urmând sfaturile unui medic pediatru din America. Aceasta a precizat că este important să le impui limite copiilor și să urmărești să fie întotdeauna respectate.

„Să știi că eu am vorbit cu un medic pediatru american care a scris o carte foarte bună pe care toate mamele o citeau când rămâneau însărcinate. Omul mi-a explicat după ce eu i-am zis: ‘Domne, ce o să fac?’ Eu deja aveam foarte mari griji, nici nu știu dacă se născuse Alexia sau avea două sau trei luni. ‘Ce o să fac că mie îmi e frică în adolescență? Cum să facem?’. i el mi-a spus inclusiv treaba asta: Trebuie să le puneți limite pentru că din sondajele pe care noi le-am făcut cu copii care erau adolescenți și care erau liberi să facă tot ce vor, iar în momentul în care noi îi întrebam cum sunt părinții voștri niciunul nu a răspuns că sunt cool. Toți ziceau că părinților nu le pasă. ‘Cum e mama ta? Nu-i pasă, pot să fac ce vreau’ – răspundeau ei. Deci nu era cu o notă pozitivă, era că nu le pasă”, a povestit Andreea Esca în emisiunea „La Măruță”.

Jurnalista consideră că parentingul pe stil vechi este cel care funcționează cu adevărat.

„Eu cred că, pe vechi, asta cu ‘A da milităria jos din pod’ funcționează în continuare. Așa cred eu, nu știu. Și cred că a fi prea relaxat nu e în regulă”, a mai spus ea.

