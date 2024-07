Andreea Esca, despre salariul de la Pro TV: „Am cât merit”. Ce a dezvăluit despre fiul ei, Aris Eram, și colega sa de breaslă, Andreea Berecleanu

Andreea Esca (51 ani) a fost invitata lui Cătălin Măruță la „sosurile fierbinți”, rubrică a emisiunii sale de la Pro tv, „La Măruță”. Aici, jurnalista a răspuns sincer la unele dintre cele mai inedite întrebări, inclusiv despre salariul ei, dar și despre viața amoroasă a fiului ei, Aris Eram. În același timp, prezentatoarea știrilor a oferit o informație neașteptată despre Andreea Berecleanu.

Andreea Esca, despre salariul de la Pro TV

Andree Esca a răspuns la mai multe întrebări incomode, în timpul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Printre aceste întrăbări era și una despre salariul ei.

„Dacă ar fi să descrii salariul tău lunar, care dintre următoarele expresii ar fi cea mai potrivită?”, a fost întrebarea primită de jurnalistă, la care a ales să răspundă.

„Este ceea ce este”, a spus Andreea Esca, fiind îndemnată de Cătălin Măruță să spună mai multe.

„Am cât merit”, a precizat ea în emisiunea „La Măruță”.

„Și ai cât meriți?”, a continuat prezentatorul.

„Da!”, a răspuns ea.

Jurnalista, dezvăluire despre Andreea Berecleanu

Deși a ales să răspundă cu un strop de umor întrebărilor puse de Cătălin Măruță, Andreea a găsit și câteva mai incomode.

„Să presupunem că ar trebui să acorzi unei vedete din România premiul Zmeura de Aur pentru cea mai lipsită de umor vedetă. Cui i-ai acorda premiul?”, este una din întrebările care au pus-o în dificultate.

„Andreea Berecleanu. Are foarte multe calități, dar nu cred că are umor. Am zis, gata! Ce să fac? Sunt oameni care n-au umor și au alte calități. Poate nu are același tip de umor ca și mine”, a afirmat Andreea Esca după ce s-a gândit bine.

Jurnalista a precizat că ea are un umor similar cu al Loredanei Groza care se afla și ea în platou.

Cu cine l-ar vedea Andreea Esca pe fiul ei, Aris Eram

Andreea Esca a fost nevoită să aleagă și „o parteneră” pentru fiul ei, Aris Eram. Tânărul a devenit cunoscut în emisiunea „America Express”, unde a participat cu sora lui, Alexia Eram, și unde a dezvăluit că a dezvoltat o pasiune pentru Laura Giurcanu.

Deși au fost văzuți sărutându-se, relația lor nu a evoluat, iar influencerița a revenit la fostul ei iubit, de care se despărțise înainte de participarea la emisiune.

Andreea Esca a spus că i se pare drăguță Alexia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Și că ea i-ar plăcea pentru Aris, completând: „Nu știu prea multe fete din generația lui. Să le găsească el, nu să le găsesc eu că nu e treaba mea”.

Totodată, știrista a recunoscut că Alexia Eram a fost mult mai rebelă în adolescență decât Aris.

