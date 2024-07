Aris Eram, fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram a împlinit pe 23 iulie vârsta de 21 de ani, iar mama sa i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Tânărul a devenit cunoscut odată cu participarea la America Express, unde a concurat alături de sora lui, Alexia Eram.

Aris Eram a împlinit 21 de ani

Aris Eram a împlinit 21 de ani marți, 23 iulie, iar mama sa, Andreea Esca, i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care i-a dat câteva sfaturi prețioase. Ca orice mamă, jurnalista vrea doar binele copiilor ei și, așa cum au declarat Aris și Alexia Eram la un moment dat, părinții lor au știut cum să-i învețe de mici să pună preț pe lucrurile importante din viață.

Acum că fiul ei nu mai este doar un copil, Andreea Esca a ținut să-i ofere câteva sfaturi care să-l ajute pe drumul vieții lui.

„Ai făcut si 21 de ani… Aris Melkior! La multi ani fericiți îți doresc! Să te bucuri de viață așa cum te pricepi tu atât de bine! Te iubesc tare, iar tu ești perfect conștient, si profiți, ca orice Leu, de șarmul tău. Numai că eu sunt Fecioară si vin cu doleanțe concrete pentru un bărbat de 21 de ani. Să fii serios, sa ai cuvânt, să-i respecți pe cei din jur, să continui să spui mulțumesc si să nu crezi niciodată că “ti se cuvine”, să apreciezi munca altora, să cultivi prietenii frumoase, să vrei sa evoluezi în fiecare zi, să fii curios, să fii tenace, să-ți urmezi pasiunile, să iubești fără frică și limite, să ai curaj să o iei oricând de la zero, să nu uiți ce nu trebuie uitat și să nu-ți mai amintești ce nu merită ținut minte, să descoperi lumea, să te descoperi pe tine, și să nu-ți pierzi niciodată, niciodată, umorul! Mama. 24.07.2024”, a scris Andreea Esca pe pagina ei de Instagram.

Alături de acest mesaj, jurnalista a publicat și câteva imagini cu fiul ei, din copilărie și până în prezent.

Alexia Eram, mesaj emoționant pentru fratele ei

Între Alexia și Aris Eram există o legătură strânsă, iar acest lucru s-a văzut și în emisiunea America Express, unde au ieșit pe locul 2. Astfel că tânăra influenceriță i-a transmis și ea un mesaj fratelui ei mai mic în mediul online.

„La multi ani fratelui meu mai mic care mă învață lucruri în fiecare zi. Mă învață să am încredere în mine, să știu că orice lucru are rezolvare, să tratez lucrurile cu calm și să profit de orice moment. Aris este cel mai carismatic, amuzant și inteligent bărbat. Să rămâi așa cum ești și să trăiești viața la maximum așa cum o și faci! Te iubește sora ta mai mare! 24.07.2024”, este mesajul postat de Alexia Eram.

Aris Eram a fost sărbătorit de familie acasă, unde l-au surprins cu un tort cu bezele și i-au cântat „la mulți ani”.

Aris Eram a pus bazele propriei afaceri

Deșși studiază la o facultate din Barcelona, Aris Eram a pus deja bazele primei lui afaceri. Acesta participă la târgurile organizate de părinții lui, unde vinde cafea.

„Eu încă sunt la Universitate, încă nu am terminat studiile. Am trei ani și jumătate. Jumătate de an fac studiile online, pentru că dacă ai ceva treabă la muncă… poți să stai să faci online. După ce termin treaba aici o să mă întorc să continui studiile acolo. „La «Half is free» vine foarte multă lume și vedeam că toți spuneau că acolo cea mai bună e cafeaua. I-am întrebat pe părinții mei dacă pot să îmi fac un stand de care să mă ocup eu. De fiecare dată când e «Half is free» sau alte târguri de-ale lor, eu mă ocup de cafea și patiserie. Eu fac cafeaua și mai am oameni care mă ajută. Nu e mare business, dar e mișto că vorbești cu oameni. Îmi place să bat bonuri”, a povestit Aris Eram în podcastul Badassmmom.

La rândul ei, Alexia Eram a dezvăluit că Andreea Esca și Alexandre Eram au vrut să îi educe și din punct de vedere financiar, astfel că și ea a lucrat la o cafenea.

„Mama mereu a vrut să ne învețe cum să câștigăm bani, să știm ce înseamnă asta. Eu am lucrat o lună de zile în weekenduri la o cafenea, lucram part time, aveam un salariu și atunci mi-am dat seama. Stăteam acolo până făceam 80 de lei, trebuia să interacționezi cu oamenii, mi se pare o experiență bună, mai ales pentru un copil”, spunea influencerița în cadrul aceluiași podcast.

