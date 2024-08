Soțul lui Emily Burghelea a renunțat la mască. Cum arată Andrei în realitate

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, sunt persoane active pe rețelele de socializare, însă până acum bărbatul a refuzat să se expună. Partenerul de viață al influenceriței apare întotdeauna în fotografii purtând mască și ochelari de soare. Acum, Emily a distribuit în mediul online imagini cu Andrei în care i se vede perfect chipul.

Cum arată Andrei, soțul lui Emily Burghelea

Pentru a se asigura că nu este recunoscut pe stradă, Andrei, soțul lui Emily Burghelea a ales să apară întotdeauna în fotografiile de pe rețelele de socializare purtând ochelari de soare și o mască. Asta până acum când influencerița a publicat pe pagina sa de Instagram câteva imagini în care soțul ei a renunțat la celebra mască.

Deși imaginea respectivă a fost făcută din profil, fanii cuplului au putut să-i observe clar chipul bărbatului care i-a furat inima fostei asistente de televiziune.

„Binecuvântată”, este mesajul pe care Emily l-a postat alături de fotografia care a atras imediat atenția internauților.

Cuplul a plecat într-o scurtă vacanță după ce li s-a stricat aerul condiționat și s-au bucurat astfel de câteva zile liniștite în Muntenegru.

Citește și: Emily Burghelea, despre semnele pe care le-a primit înaintea accidentului din Mauritius. Soțul influenceriței: „Am crezut că a murit”

Citește și: Emily Burghelea, schimbare notabilă de look după accidentul din Mauritius. „Parcă ești o altă Emily!” Cum arată acum

Influencerița, la un pas de a-și pierde viața

Luna trecută Emily Burghelea a fost la un pas de a-și pierde viața în urma unui accident petrecut în Mauritius, când se îndrepta spre aeroport. Influencerița era în taxi cu nașa ei și se grăbea să ajungă la aeroport unde o așteptau soțul și copiii ei când mașina s-a izbit frontal de la un tir.

Tânăra a scăpat cu viață din accident și a reușit să ajungă cu bine acasă, însă a suferit o operație la scurt timp de la revenirea în țară.

Citește și: Ce face Emily Burghelea în momentele în care se simte copleșită: „Te ajută să înțelegi niște lucruri despre tine” / Exclusiv

Citește și: Cum arată Alina Ceușan la două săptămâni de la naștere. Influencerița a revenit rapid la silueta perfectă

Atât ea, cât și familia ei a trecut prin clipe de gorază, mai ales că Andrei a crezut că soția lui a murit în accident. Acesta a primit un mesaj de alertă de la telefonul ei, în urma impactului, fiind anunțat că a avut loc un accident mortal.

„Mesajul sună așa: SOS, accident detectat. Am apelat serviciile de urgență din această localizare aproximativă după ce iPhone-ul a detectat un accident. Primiți acest mesaj deoarece v-am înregistrat drept persoană de contact în caz de urgență”. Și am primit localizarea, eu știind că Emily este grăbită să ajungă la aeroport de către acea doamnă, și știind că acest mesaj se dă doar la accidente foarte bgrave, când se activează airbag-urile, când mașina solicită celulă telefonică pentru a apela serviciul de urgență, și efectiv atunci am văzut negru în fața ochilor. Am crezut că a murit. Eram în aeroport, am simțit efectiv cum cade aeroportul ăla pe mine”, a dezvăluit Andrei în podcastul „Acasă la Măruță”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată în realitate Andrei, soțul lui Emily Burghelea

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News