Emily Burghelea, schimbare notabilă de look după accidentul din Mauritius. „Parcă ești o altă Emily!” Cum arată acum

Emily Burghelea și-a uimimt fanii din mediul online cu o nouă schimbare de look. În vârstă de 25 de ani, fosta asistentă de televiziune este în proces de refacere după acccidentul rutier terifiant prin care a trecut la începutul lunii iulie, în timp ce se afla în concediu.

Emily Burghelea, schimbare notabilă de look după accidentul din Mauritius

Emily Burghelea a trecut printr-o mare încercare luna trecută, când a fost victima unui accident auto în Mauritius pe 1 iulie 2024. Ea se afla într-un taxi cu nașa ei, când mașina a a fost lovită frontal de un tir. Atât ea, cât și nașa au avut nevoie de îngrijiri medicale după impact.

M-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic «Tatăl Nostru» și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașă de acolo și să fugim. A fost primul semn divin” – a transmis ea, după incidentul în urma căruia s-a ales cu fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar.

De o lună, Emily Burghelea se află în recuperare fizică și emoțională, iar acum pentru că rănile de la cap i s-au mai vindecat, a decis să facă o schimbare de look. Vedeta de televiziune și-a făcut breton și și-0a schimbta nuanța părului, iar modificările o avanteajă

„Viața e prea scurtă ca să ne fie frică de schimbări, mereu se spune că tot răul este spre bine iar eu acum păsesc încrezătoare spre o nouă etapă. New me!” – a scris ea ]n dreptul unor imagini cu noua înfățișiare.

Internauții au fost încântați de schimbare și i-au complimentat noua coafură.



„Ești foarte frumoasă! Parcă ești o fetiță!”

„Ești cea mai frumoasă adolescentă, schimbarea, transformarea a venit și ai reușit scumpa mea iubită Emily. Sunt foarte fericită pentru tine ești minunată, pupici dulci ești binecuvântată!”

„Îți stă superb! Parcă ești o altă Emily acum!”

„Wooww ce bine îți stă, Emily!”

„Ești o adevărată motivație! Felicitări ție și soțului care te susține și îți arată iubirea în fiecare zi!

You are the sweet one!”

„Sigur ai trecut de 18 ani? Că din poza asta nu pare!” – sunt doar câteva dintre mesajele internauților.

Acum câteva zile, Emily spunea tot în mediul online că se simte din ce în ce mai bine după cumplitul accident, dar îi revin mereu în minte momentele de groază prin care a trecut. Vedeta de televiziune consideră că doar mulțumită lui Dumnezeu a reușit să scape cu viață pe 1 iulie 2024.

„Rănile încep să se vindece, iar timpul pe care l-am petrecut cu mine după accident m-a ajutat enorm să mă înțeleg mai bine pe mine ca om…



Să-mi înțeleg fricile, trăirile, emoțiile. Lucrez cu mine și nu-i ușor, pentru că visele urâte nu m-au ocolit, iar stările de anxietate există. Când închid ochii, retrăiesc inevitabil momentul, dar în orice rău există și un bine! Văd viața cu alți ochi, o prețuiesc altfel, pentru că am înțeles cât de fragilă este…



Dumnezeu mi-a mai dat o șansă, El m-a salvat, și doar datorită Lui sunt astăzi aici, ca să pot să vă îndemn să vă bucurați de fiecare clipă, în recunoștință și slavă.



Fiecare trăire este o lecție… Ce ați învățat voi din lecția mea?” – a transmis Emily pe Intagram.

