Emily Burghelea, despre semnele pe care le-a primit înaintea accidentului din Mauritius. Soțul influenceriței: „Am crezut că a murit”

Emily Burghelea a fost victima unui accident puternic în timp ce se îndrepta spre aeroportul din Mauritius. Influencerița spune că a fost la un pas de moarte și după ce a revenit acasă a fost supusă unor intervenții chirurgicale. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, aceasta a povestit că a primit mai multe semnale înainte de accident, pe care a ales să le ignore.

Emily Burghelea, despre semnele pe care le-a primit înaintea accidentului

În urmă cu o lună, Emily Burghelea și nașa ei se îndreptau spre aeroportul din Mauritius în momentul în care taxi-ul în care se aflau s-a izbit frontal de un TIR. Influencerița a fost la un pas de moarte, iar soțul ei a primit o alertă din partea telefonului, care îl anunța de „accidentul mortal” în care a fost implicată Emily. Cu lacrimi în ochi, influencerița a precizat că în acel moment Andrei a crezut că este moartă.

Aceasta a explicat că, înainte de accident, a primit mai multe semnale, inclusiv unul de la fetița ei, Amedea, în vârstă de 4 ani. Însă ea a refuzat să ia în seamă semnalele și să plece în vacanță cu familia extinsă, fără să se aștepte o clipă că ar putea o astfel de experiență. Mai mult, ea spune că în momentul în care a început să strângă pentru a pleca spre casă toate lucrurile mergeau rău, că nu i-a mai fost niciodată atât de greu să facă un bagaj și să se ocupe de toate responsabilitățile rămase.

„Amedea, înainte de a pleca, spunea încontinuu „ghinion, ghinion.” Din senin, ea nu folosise niciodată acest cuvânt până atunci, dar continua să repete „ghinion”. Am întrebat-o: „Mami, de ce spui asta? Hai să zicem noroc, hai să spunem Tatăl Nostru.” Dar ea continua fără oprire. Acesta trebuia să fie al doilea semn de la Dumnezeu pe care ar fi trebuit să-l iau în calcul, și poate că ar fi trebuit să ne gândim sau să ne oprim…”, a dezvăluit Emily Burghelea în podcastul „Acasă la Măruță”, realizat de Cătălin Măruță.

Din fericire, copiii ei și soțul ei, Andrei, au plecat cu un alt taxi, iar cu ea în mașină s-a aflat doar nașa ei.

„Noi ne-am urcat în taxiul nostru, iar seara deja se lăsase. Mergeam spre aeroport, iar drumul era de vreo 40 de minute. Se întunecase, iar drumurile erau neiluminate. Oamenii de acolo circulau ca nebunii, era pur și simplu legea junglei. Pe un drum public neiluminat, s-a întâmplat nenorocirea. În prealabil, șoferul discutase cu doamna de la aeroport care ne grăbea foarte tare. Spunea: „Hai, că trebuie să ajungeți, că pierdeți avionul.” I-am zis că suntem deja pe drum, motiv pentru care filmam în acel moment, ca să-i arătăm că ajungem”. (…) Șoferul a asigurat-o că vom ajunge, iar noi am filmat momentul pentru a-i trimite și lui Andrei un video: „Uite, iubire, mai avem 5 minute!”, a povestit influencerița.

Cum a trăit Emily Burghelea accidentul

După doar câteva minute, într-o curbă neiluminată, a avut loc impactul.

„Am intrat în plin în acel TIR, cu viteză maximă, în jur de 90 km/h. Momentul a fost cumplit. Eu am văzut TIR-ul înaintea șoferului, dar nu era deloc iluminat, nu se putea vedea. Întâmplarea face că în acel moment filmam. Nu aveam centurile puse, iar acesta este un mare semnal de alarmă. Acolo centurile nu sunt obligatorii, la fel ca în România pentru locurile din spate, dar ar trebui să fie”, a mai spus Emily Burghelea.

Influencerița și-a recăpătat prima cunoștința și a văzut-o pe nașa ei lipită de parbrizul mașinii.

„Au deschis ușa, m-am dat jos și am încercat să îmi dau seama ce trebuie să fac. M-am rugat foarte intens, simțeam că trebuie să fac ceva, că nu pot lăsa lucrurile așa. M-am dezmeticit și m-am uitat la nașa care era încă pe parbriz, inconștientă, în timp ce oameni încercau să o readucă la viață. Un localnic mi-a scris pe Instagram că nu-i vine să creadă că trăiesc, pentru că toată lumea spunea că am murit toți și că nu ar fi trebuit să supraviețuim. Nașa fusese aruncată prin parbriz și s-a întors la viață, la propriu. M-am întors la ea și am văzut că nu mișca. Am avut două opțiuni: să mă panichez sau să preiau controlul. M-am rugat la Dumnezeu să mă ajute și să mă ghideze. Eram singura care avea situația sub control, mă simțeam responsabilă pentru că ceilalți nu erau conștienți”, a dezvăluit Emily Burghelea.

Andrei a crezut că soția lui a murit

Andrei, soțul lui Emily Burghelea, a primit pe telefon o alertă în urma accidentului în care a fost implicată influencerița. Acesta a crezut în acel moment că soția lui a murit.

„Mesajul sună așa: SOS, accident detectat. Am apelat serviciile de urgență din această localizare aproximativă după ce iPhone-ul a detectat un accident. Primiți acest mesaj deoarece v-am înregistrat drept persoană de contact în caz de urgență”. Și am primit localizarea, eu știind că Emily este grăbită să ajungă la aeroport de către acea doamnă, și știind că acest mesaj se dă doar la accidente foarte bgrave, când se activează airbag-urile, când mașlina solicită celulă telefonică pentru a apela serviciul de urgență, și efectiv atunci am văzut negru în fața ochilor. Am crezut că a murit. Eram în aeroport, am simțit efectiv cum cade aeroportul ăla pe mine”, a dezvăluit Andrei.

În urma acestui accident, Emily Burghelea spune că a învățat că trebuie să se bucure de viață întrucât viața este fragilă.

„Lecția pe care am învățat-o a fost cea a răbdării, a faptului că trebuie să mă bucur de fiecare clipă, viața este fragilă, în orice moment poți să o pierzi, nu știi când e momentul în care nu mai ești așa că trebuie să celebrăm fiecare clipă și să ne bucurăm de simplul fapt că trăim cu recunoștință față de Dumnezeu”, a precizat ea.

Emily Burghelea a dezvăluit că cei de la compania aeriană a vorbit cu forțele de ordine și le-au dus direct la avion în loc să fie transportate la spital. Astfel, influencerița și nașa ei au fost nevoite să zboare timp de 10 ore sângerând, fără să știe dacă au vreo hemoragie internă sau alte răni grave, care să le pună viețile în pericol.

Sursă foto, video: Instagram

